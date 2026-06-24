Lui Nicușor Dan nu i s-a permis să aibă "Guvernul Meu"!
Postat la: 24.06.2026 |
Dacă vreți să pricepeți cumva, cât de cât, ce se întâmplă în România, nu uitați niciun moment că trăim în SECURISTAN, iar aici, pe un asemenea tărâm, nu sunt valabile regulile scrise sau cele cu care v-ați obișnuit. Deci nu cumva să considerați, relativ la subiectele zilei, că partidele politice, prin voința conducerilor lor, au avut ceva de-a face cu vreunul dintre episoadele crizei politice, pe care eu o denumesc Criza Bolojan. Dar da, aceste partide au participat la joc, însă strict în baza partiturilor pe care le-au primit, unele partituri venite de la securiștii din țară, altele de la cei din exterior. Asta nu e teoria conspirației, faptele sunt publice; dacă o să le recapitulați mental, veți ajunge la concluzia mea, nici măcar n-aveți nevoie de informații speciale de la inițiații jocurilor de putere.
Așadar, Nicușor Dan și susținătorii săi din umbră, convinși fiind că pe mâna lui Bolojan și Kovesi ne pulverizăm rapid ca stat, au dat drumul, în urmă cu deja două luni, moțiunii de cenzură. A fost un atac surpriză, unde, în acel moment, au putut mobiliza și AUR-ul, ai cărui stăpâni din umbră erau neatenți. Episoadele guvernelor Tomac și Veștea le cunoașteți în bună măsură. Eu le-am apreciat cumva pe ambele și ca strategie de joc, dar cel puțin în echipa Tomac, prin oamenii propuși, dădea dovadă de seriozitate; era o echipă serioasă, putea rezolva multe dintre problemele cu care ne confruntăm astăzi. Ambele episoade, Tomac și Veștea, ar fi dus însă la o situație de tip „Guvernul Meu" pentru Nicușor Dan.
Ele au fost însă strategii iscusite doar pe hârtie, pentru că a fost suficient ca UDMR să fie defectat rapid și cu repetiție, pentru ca planurile să eșueze în cele două cazuri. Eu nu cred că mai operați cu ideea că Hunor Kelemen și ai lui au luat decizia de capul lor, pentru că era o decizie ce se opunea intereselor președintelui țării, iar într-un stat ca România, ungurii sunt suficient de găuriți și corupți ca să nu se joace cu focul fără a avea o protecție serioasă. Așadar, cu UDMR defectat deja, în cazul Veștea s-a recurs ca soluție de rezervă la AUR, spre a putea fi eliminată de la butoane partida soroșistă. Și aproape că s-a reușit acest lucru, însă organizarea a fost defectuoasă, iar manetele Factorului Extern au fost trase din nou și astfel s-a reușit blocarea și celei de-a doua încercări de impunere a „Guvernului Meu". Asta s-a reușit, însă, la pachet cu autoexcluderea AUR din jocurile de putere, iar asta e practic echivalent cu un sacrificiu de regină în jocul de șah. Scump! Foarte scump. Da! Dar așa a fost blocată și cea de-a doua tentativă a lui Nicușor Dan & co. de impunere a unui guvern care să nu includă partida soroșistă, pe alde Bolojan, USR sau UDMR.
Cum a mutat Nicușor Dan? Că tot vorbim despre șah. În mod surprinzător, probabil și eficient, dar asta vom vedea, Nicușor n-a luat în seamă sacrificiul de regină, a desconsiderat deci AUR-ul și a marcat astfel autoizolarea; în schimb, a aruncat cartoful fierbinte în brațele defectorilor din tabăra soroșistă, din partida soroșistă, după cum am botezat-o. A zis: „Nu vreți alegeri anticipate? Foarte bine! Votați atunci un guvern al PSD." Și, ca prin minune, PNL-Bolojan a declarat că nu mai are probleme acum să susțină PSD, nici măcar nu se mai ține de nas când vorbește astfel, iar UDMR, prin vocea liderului său, marșează direct la susținerea PSD-ului, chiar fără să mai fie parte din guvern, așa cum ungurii cereau tot timpul.
E o minune? Deloc! PNL, în realitate, este un partid sfâșiat, a pierdut cel puțin circa 30% din potențialul electoral prin eliminarea dizidenților liberali. Bolojan e, e adevărat, susținut, dar doar în bula de circa 25%, pe care o împarte și cu USR-ul la parlamentare. Deci, la niște anticipate, dacă PNL reface măcar scorul de 14% din 2024, poate spune că a avut noroc. Așadar, liberalii nu vor anticipate, vor face orice ca să nu se ajungă acolo. La UDMR este și mai simplu. Ei, în mod direct, au supărat SRI-ul, ba chiar și „Doi și-un sfertul", ba chiar și DGIA-ul, iar fără aceste servicii secrete plus STS, toate aflate sub controlul prezidențial al lui Nicușor Dan, ungurii nu mai pot spera să intre în Parlament. Deci, ungurii pupă poala popii și ei. Desigur că, înainte de asta, Hunor Kelemen a avut grijă să-l elogieze de la tribuna Parlamentului pe George Simion; a făcut-o la comandă, dar pe principiul „nu-ți întrerupe sau critica adversarul atunci când greșește". Deci avem un acord parlamentar pentru guvernare la orizont, care va fi susținut cel puțin de PNL-Bolojan și de UDMR. Astfel, ei vor merge în spatele PSD-ului cumva în mod necondiționat.
Și, în final, e limpede că Nicușor Dan a obținut aproape tot ce a vrut, adică plecarea lui Bolojan și compania de la butoanele puterii; nu a primit însă „Guvernul Meu". Un guvern PSD nu este de tip „guvernul meu", deoarece PSD-ul are pârghii subterane mult mai extinse și sofisticate. Nicușor Dan are însă un beneficiu direct în urma acestei mutări: nu va mai fi considerat responsabil acum de rezultatele guvernării, așa cum s-ar fi întâmplat în cazurile Tomac și Veștea; a aruncat cartoful fierbinte în poala partidelor, așa-zis, pro-europene. Așadar, partida soroșistă continuă să fie nemulțumită. Așa ați apucat să o revedeți brusc pe celebra Elena Lasconi, sora de cruce a Laurei Codruța Kovesi, Lasconi, care a înviat din nou, și ce a făcut? A cerut direct suspendarea lui Nicușor Dan.
Cozmin Gușă
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