"Marea împărțeală" a activelor valoroase ale României către entități străine

Ca să pot explica în mod coerent, dar și concis, ce afirm în titlu, chiar dacă vi se pare groaznic de spectaculos, o să fac un scurt excurs în istoria recentă reală, nu cea care se predă în școli. Vă reamintesc că Războiul Rece, în care noi, România, eram parte a taberei sovietice, a durat peste 40 de ani. La puțin timp după cel de-al Doilea Război Mondial a fost instalat și, sigur, episodul 1989 a fost determinant, iar în 1991 URSS-ul s-a dizolvat. Acest Război Rece a fost finalizat în mod necutumial, fără un tratat de pace. Cumva, pe modelul celui de-al Doilea Război Mondial, în care se hotărâse ordinea mondială de după 1945, nici atunci n-a fost un tratat de pace bine fundamentat. Germania n-a fost cuprinsă în niciun tratat, s-a împărțit. Și astăzi, Rusia și Japonia, spre exemplu, nu au tratat de pace în urma celui de-al Doilea Război Mondial. (Da, da, așa să vă explicați ce se întâmplă în Kurile). Finalizat fiind fără tratat de pace, Războiul Rece, la care revin, lasă urme. A lăsat, lasă și va lăsa în continuare.

Cum s-a finalizat Războiul Rece? Prin trădarea URSS-ului, condusă de către regimul trădător al lui Mihail Gorbaciov. Știm ce s-a întâmplat: s-au predat conducerile țărilor comuniste din Tratatul de la Varșovia. Toți liderii comuniști s-au conformat, în urma amenințărilor. Dar nu Nicolae Ceaușescu. Și pentru că Nicolae Ceaușescu și regimul său nu s-au conformat acestei trădări a lui Gorbaciov (așa era văzută), el a fost ucis, judecat în mod fraudulos și pe repede înainte. Ucis și judecat la ordinul Moscovei, ordin transmis din partea lui Gorbaciov de către Eduard Șevarnadze, fostul ministru de externe al URSS-ului. Șevarnadze a transmis acest ordin amicului său din studenție, pe numele său Ion Iliescu. Toți executanții cuplului Ceaușescu erau agenți ruși de diverse facturi: de la Ion Iliescu până la Virgil Măgureanu, viitorul șef al SRI, până la Silviu Brucan, agent multiplu Mossad, CIA, KGB, nici el nu mai știa, dar în orice caz era și agent rus. Asta a fost povestea, și România a fost predată la cheie.

Revin, astfel, la tratatul de pace nesemnat. Pentru că orice învingător trebuie despăgubit, iar învingător în Războiul Rece a fost acest Occident Colectiv. Pentru Rusia au prevăzut devalizarea accelerată, devalizare făcută prin intermediul asasinilor economici internaționali, care colcăiau în Rusia pe vremea regimului Boris Elțîn. A venit, însă, Putin, s-a stopat această devalizare, s-au recuperat activele devalizate și țara, Rusia, a fost salvată. Țările foste comuniste au scăpat mai bine unele dintre ele, cum este Polonia, spre exemplu. Altele prost sau foarte prost, cel mai prost în cazul României. Dar toate aceste țări comuniste, ca să poată să fie devalizate și învingătorii occidentali să fie despăgubiți, au fost integrate în NATO și UE. În cazul României, integrarea în NATO n-a însemnat doar devalizare prin contracte frauduloase, ci a însemnat, practic, rămânerea fără apărare națională, una despre care vorbim astăzi, că am avea nevoie. Pe timpul regimurilor trecute a fost distrusă această apărare, fără a clipi, la ordinul NATO. Nu poți să te aperi, nu poți să îți aperi activele pe care alții ți le iau. Integrarea în UE, vă aduc aminte, s-a făcut doar după ce România a fost, practic, obligată, iar politicienii trădători, în frunte cu Adrian Năstase și Ion Iliescu, au decis aceste privatizări frauduloase: SIDEX, PETROM, distribuția de gaz a României, distribuția de electricitate, băncile, tot, tot, tot ce era atunci vizibil (și lista-i lungă) a fost cedat acestui Occident învingător în Războiul Rece, în lipsa unui tratat de pace. Și uite așa, noi, România și alte state foste comuniste, am plătit despăgubiri de război conform statutului de țară învinsă, pe care l-am căpătat, sigur, și ca urmare a faptului că am fost predați de către URSS, al cărei regim Gorbaciov a trădat toate țările partenere comuniste.

Revin în actualitate. Pe durata aceasta, de aproape 20 de ani, a integrării europene și de peste 20 de ani a integrării NATO, Occidentul a descoperit, însă, cât de bogată e România, de fapt. Pentru că serviciile secrete au fost infiltrate, pentru că conducerile politice au fost trădătoare și astfel s-a decis încă o dată, în ultimii 10 ani, practic, o mare împărțeală a activelor valoroase între entități străine occidentale. Active valoroase ale României, să știți, sunt multe, au rămas destule. Pot să vă dau rapid exemplu: gândiți-vă doar la modul în care ni s-a luat pe nepusă masă gazul din Marea Neagră, la care speram că ne vom îmbogăți, că vom deveni un Dubai al Europei de Est. Sau, la scară mai mică, uitați-vă ce s-a întâmplat astăzi cu Șantierul Naval Mangalia, al cărui preț de privatizare a fost scăzut sau va fi scăzut la jumătate. E decizia justiției; acolo se va ajunge, în final probabil va fi dat pe gratis. Planul din acești ultimi 10 ani, în care s-a gândit marea împărțeală și devalizarea totală a României, era ca, pe finalul mandatelor lui Iohannis trădătorul, cei 10 ani de zile în care ne-a condus și ne-a trădat, să se rezolve această problemă a marii împărțeli către Occident a activelor României. Vesticii urmau să fie îndestulați, în frunte cu Germania, bineînțeles, dar și cu Austria, axa lui Iohannis, dar și celelalte țări occidentale care luau parte la „masă".

Războiul ucrainean, însă, le-a stricat socotelile. Din 2022 și până acum nu s-a mai putut proceda la marea împărțeală a activelor României. Și revin la titlu, prieteni, apropo de conducerea României, care este instabilă, și guvernul României, care este unul trădător. Exact din acest motiv al împărțelii activelor României nu se rezolvă problema guvernului: se simulează, uitați-vă în această vară, crize energetice insurmontabile. În baza acestui gen de crize, România decade economic profund, iar prețurile oricăror active de stat sau private decad la rândul lor. Dacă e problemă, dacă e criză, dacă e criză guvernamentală, pe fondul acestei crize multiple din România se poate însă simula mult mai simplu înstrăinarea de urgență a acestor active valoroase, care va fi motivată cică pentru salvarea lor. Parcă și văd.

Așadar, săraca țară bogată România a încurcat-o rău. Asta resimt toți românii fără să-și poată explica cum anume și fără să poată să-și prevadă viitorul.

La întrebarea cine va face noua împărțeală de după mandatele lui Iohannis: ei bine, din partea României, nu în plan global, marea împărțeală o va face cel care va fi câștigătorul războiului nou. Care război? În cazul regiunii noastre, războiul ucrainean. Acesta va fi preponderent ca și criteriu. Care sunt taberele din războiul ucrainean? Rusia, e limpede. Tot la fel de limpede este că China este de partea Rusiei și nu mai adaug alți aliați care ar putea să aibă interes în România, inclusiv Turcia, aliați subterani. De partea cealaltă este Occidentul Colectiv, care se bate cu Rusia. Dar un Occident Colectiv fără SUA, care s-a derobat, care s-a dat la o parte în timpul regimului Trump. SUA este doar arbitru. Așadar, împărțeala se va face de către câștigătorul acestui război din Ucraina, de-aia trebuie să fiți atenți, și se va face conform noului algoritm al geoeconomiei la Marea Neagră, decis la finalul acestui război, și conform noii ordini mondiale impuse. Ăsta este filtrul de bază după care puteți gândi.

Cine va administra marea împărțeală în România? Nimeni nou. Tot securiștii, și cei noi, dar mai ales cei vechi, ei și urmașii lor, inclusiv aceia de la USR, odraslele lor, de-aia vor să fie la masă, vor să fie păstrați în guvernare. Toți securiștii ăștia vechi au fost de acord cu tot ceea ce s-a petrecut nociv din 1989 până azi: de la uciderea lui Nicolae Ceaușescu la ordin sovietic, rusesc, după cum v-am spus, în urma unei lovituri de stat organizate tot de rușii lui Gorbaciov, până la toate privatizările, toate nenorocirile. Ei îmbogățindu-se la un nivel fără precedent în fostele țări comuniste, dar averile lor sunt ascunse, sunt multe miliarde sau zeci de miliarde în conturile unor familii de astfel de securiști.

Așadar, în concluzie, ca să gândim și pozitiv, ar trebui să-i amintim lui Vladimir Vladimirovici Putin că are, în calitatea sa de lider al Rusiei, o datorie față de România, pentru că țara sa, regimul Gorbaciov, ne-a trădat în 1989. Și e bine să-i amintim lui Vladimir Vladimirovici Putin acest lucru, mai ales că opinia lui clară, expusă public, este că cei doi mari trădători din istoria recentă a Rusiei, din ultimii 100 de ani, sunt Vladimir Ilici Lenin (nu insist asupra temelor, dacă vreți, odată puteți să mă întrebați și o să vă spun), dar mai ales Mihail Gorbaciov, suferințele rușilor, în opinia lui Putin, de după 1991, fiind consecința marii trădări a lui Gorbi, pe care unii îl consideră agent MI6, alții îl consideră agent MI6 combinat cu ceva de pe la Mossad, oricum agent străin. A murit. Istoria va vorbi despre asta. Ei bine, și noi, românii, suntem în mare măsură victimele trădării lui Gorbaciov și a regimului său din 1989. Deci avem un numitor comun, cum ar veni, cu gândirea lui Putin. Ne va putea ajuta asta? „Vom muri și vom vedea", ca să glumesc amar, conform cu o vorbă de duh românească.

Cozmin Gușă