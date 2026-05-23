Fenomenul Max Korj și "invazia rusă" care a cucerit Bucureștiul

Zbor spre Chișinău - în jur mulți tineri din Bulgaria, Polonia, Serbia, România: pe toți îi unește muzica. Paradoxal - ei zboară să asculte muzica unui cântăreț mort "reînviat" de IA care va concerta la Chișinău - Kino & Țoi. Eu merg să revăd fenomenul - mai ales că e muzica adolescenței mele. Dar ce îi aduce aici pe cei care ne sunt copii?

Câțiva tineri din București care nu știu rusă îmi zic: e acum în mare vogă între tineri acest stil (un punk industrial destul de negru) - ți-am citit Sălbăticii copii dingo, de acolo am învățat versurile în română. Povestesc cu ei - aflu de un nou fenomen care-mi scăpase: Max Korj (presa română și occidentală îl transcriu - Max Korzh) - vezi că vine în București. Așa am aflat: de la o trupă de tineri bulgari, ucraineni, ruși, români, polonezi, sârbi.

Ei află de la mine de Kino & Țoi - punk-ul noir al copiilor disoluției imperiului și regimului - eu aflu de la ei despre un nou fenomen al muzicii copiilor digitali fără patrie care sunt copiii noștri. Există un detaliu care spune mai mult despre fenomenul Korj decât orice cifră de streaming: concertul de pe Arena Națională din București, programat pe 23 mai 2026, s-a vândut complet în cinci zile. Record pentru un artist solo pe stadion în istoria muzicii live din România.

Fără afișe în oraș. Fără campanii publicitare vizibile. Promovat aproape exclusiv prin Telegram și comunități online, concertul a reușit să mobilizeze zeci de mii de fani din Ucraina, Belarus, Rusia, Republica Moldova și Polonia. Asta e Dvij-ul în acțiune - fenomenul de organizare spontană a comunității despre care voi vorbi mai jos. Nu are nevoie de industrie. Nu are nevoie de publicitate. Are nevoie doar de rețeaua umană pe care Korj a construit-o în douăzeci de ani.

Cifrele sunt revelatoare în felul lor. Din totalul biletelor vândute, aproape 39.000 ar fi fost cumpărate din afara României. Jandarmeria București estimează că peste 42.000 de spectatori din 50 de țări vor fi pe Arena Națională. Cu alte cuvinte: Bucureștiul găzduiește un concert pentru o comunitate care nu e a lui. Publicul român - pentru care Korj e aproape necunoscut - e minoritar în propria sa arenă. Ceea ce se întâmplă pe 23 mai 2026 pe Arena Națională e un eveniment al diasporei post-sovietice, nu al României.

Concertul Max Korj arată că Bucureștiul poate atrage fluxuri mari de turiști străini atunci când evenimentul are o comunitate internațională puternică în spate. Industria ospitalității a înregistrat presiune imediată pe hoteluri, restaurante și transport. Comunitatea care a venit. Printre cei 42.000 se află oameni care au parcurs sute sau mii de kilometri. Belaruși care trăiesc în exil în Europa. Ucraineni care au fugit din calea războiului. Ruși care au plecat după 2022. Moldoveni. Kazahi. Toți la București, în aceeași seară, pentru același om pe scenă. Centrul vechi duduie - limba de vorbire a devenit rusa - muzica rusă duduie din toate difuzoarele.

Un fan, prezent la București în ajunul concertului, rezumă paradoxul care traversează tot materialul nostru: „Faptul că el unește pe toată lumea prin muzică. Nu contează țara, națiunea. Uite, eu am un prieten care a venit din Ucraina, eu sunt din Rusia." Rusia și Ucraina. Același stadion. Același cor. Dar împotriva războiului.

De ce București? Răspunsul pragmatic: e un stadion mare, accesibil, la intersecția unor fluxuri de migrație post-sovietică spre Europa de Vest. E pe traseul turului european, între Varșovia și Istanbul. Dar mai e ceva. Bucureștiul e un oraș în care comunitatea ucraineană, belarusă și moldoveană a crescut masiv după 2022. E un nod al unei Europe în mișcare, al unei geografii umane pe care războiul a redesenat-o. Că tocmai aici, în România - țară care a absorbit sute de mii de refugiați ucraineni - are loc unul dintre concertele turului lui Korj nu e doar logistică. E și un simptom al momentului.

Un epilog în timp real. Materialul pe care îl citiți a fost scris în zilele dinaintea acestui concert. Întrebările pe care le-am pus în paginile anterioare - despre comunitate, despre fractură, despre ce mai poate uni oameni separați de un război - primesc astăzi, pe Arena Națională, un răspuns provizoriu. 42.000 de oameni au răspuns că da. Că merită. Că ritualul continuă. Dacă e suficient - rămâne, ca întotdeauna, deschis.

Cum a fost cucerită Varșovia

Varșovia, 9 august 2025. Pare o dată oarecare - dar vom reveni la asta. Pe un stadion din capitala Poloniei cântă un public în care jumătate din oameni nu mai au unde să se întoarcă. Belaruși care au fugit după 2020. Ucraineni care au fugit după 2022. Oameni care au pierdut ceva - o casă, o țară, o iluzie. Și acum stau împreună și cântă, în limba care pentru mulți dintre ei reprezintă tocmai puterea care i-a alungat. Pe scenă: Maxim Korj. 36 de ani. Din Luninyets - un orășel din sudul Belarusului pe care nu-l găsești dacă nu știi deja unde să cauți.

Nimeni nu i-a construit fenomenul. Nicio casă de discuri nu l-a inventat. A început cu 300 de dolari împrumutați de la mama lui, o melodie postată pe o rețea de socializare și armata - în ordinea asta. Când s-a întors din serviciul militar, era deja cunoscut. Nu știa de ce. Întrebarea nu e cum a ajuns aici. Întrebarea e ce nevoie umană atât de profundă a știut să atingă - și de ce tocmai el, din locul acela, în momentul acesta.

I. Cine sunt cei care cântă

E un orășel din sudul Belarusului, la câteva zeci de kilometri de granița cu Ucraina. Vreo 25.000 de locuitori. O gară. Uzine care au supraviețuit dezmembrării sovietice fără să prospere cu adevărat. Genul de loc din care pleci - dacă poți. Maxim Korj a plecat. Dar nu înainte ca locul să-l formeze complet.

Asta e prima cheie a fenomenului: Korj nu vine din capitală. Nu vine din Minsk cu conexiunile ei, nu vine din Moscova cu banii ei. Vine de unde vin fanii lui. Din orașele mici, din cartierele de blocuri, din familiile în care banii ajung cu numărat și visele se negociază cu realitatea. Când cântă despre viața de zi cu zi - despre prieteni, despre dezamăgire, despre ideea vagă că undeva există ceva mai bun - nu simulează. Descrie.

300 de dolari și o rețea de socializare

Înainte să plece la armată, Korj a intrat într-un studio cu banii împrumutați de la mama lui și a înregistrat o melodie. A postat-o pe VKontakte și a plecat să-și facă stagiul militar. Când s-a întors, melodia era deja pe posturile de radio din Belarus.

Nu existase nicio campanie de promovare. Nicio casă de discuri nu pariase pe el. Se întâmplase ceva mai simplu și mai greu de reprodus: oamenii o ascultaseră, le plăcuse, o trimiseseră mai departe. Algoritmul era uman, nu digital. Asta în 2009-2010 - înainte ca industria muzicală să înțeleagă ce înseamnă viral.

Publicul lui nu e publicul capitalei

Există o distincție pe care analiștii culturali din spațiul post-sovietic o fac rar, dar care e esențială pentru a înțelege Korj: nu e un fenomen urban-cosmopolit. Nu e Zemfira - cea mai importantă voce rock rusă a generației lui, cu un public urban și intelectual - cu anxietățile ei de intelectuală. Nu e scena indie din Sankt-Petersburg. Nu e nici hip-hop-ul de stradă din cartierele moscovite.

E altceva. Publicul lui e tânărul care a crescut în orașul al cărui centru comercial e cea mai nouă clădire din zonă. Care a terminat o facultate fără să știe exact ce va face cu ea. Care are prieteni emigrați în Polonia, în Germania, în Rusia - și care a rămas, deocamdată, fără să știe exact de ce.

Această generație nu are un narativ colectiv coerent. Narativul sovietic s-a prăbușit înainte ca ei să se nască. Narativul național - în cazul Belarusului, în mod special - a fost sistematic sufocat de un regim care a preferat nostalgia sovietică oricărei identități locale distincte. Narativul european e un orizont, nu o realitate.

Rămâne un vid. Korj nu umple vidul cu ideologie. Nu propune un proiect politic, o identitate națională, o utopie. Propune ceva mai modest și mai puternic în același timp: sentimentul că nu ești singur în confuzia asta.

Ascensiunea fără industrie

Până în 2012, când semnează cu Respect Production - un label rusesc - Korj construise deja un public. Industria nu l-a creat. L-a găsit. Și asta contează. Pentru că fanii lui nu au sentimentul că li s-a vândut ceva. Au sentimentul că au descoperit ceva - și că acea descoperire le aparține. El produce singur, regizează singur videoclipurile, controlează imaginea. Într-o industrie a fabricației, pare artizanal. Într-o lume a brand-urilor construite, pare real.

Dar ce înseamnă, de fapt, „real"? Sociologul Richard Sennett scria că autenticitatea e una dintre cele mai periculoase iluzii ale modernității - nu pentru că nu există, ci pentru că nu poate fi verificată din exterior. Nu știm dacă Korj e „autentic". Știm că e perceput ca autentic. Și în jocul atenției și al loialității unui public, percepția e moneda reală.

Mecanismul e cunoscut în sociologie sub numele de self-made myth - mitul omului care s-a construit singur. 300 de dolari, mama, armata, întoarcerea. E o narațiune perfectă tocmai pentru că e simplă, verificabilă și rezonabilă. Nu e povestea unui geniu inexplicabil. E povestea unui om care a muncit și a avut puțin noroc - o poveste în care te poți vedea pe tine însuți.

Există un termen pe care antropologii îl folosesc pentru asta: resonance - rezonanță. Nu e vorba despre calitatea obiectivă a unui mesaj, ci despre potrivirea lui cu o nevoie colectivă la un moment dat. Elvis Presley era „autentic"? Jerry Lee Lewis ar spune nu. Dar pentru o generație de tineri americani în anii '50, suna ca adevărul. Korj a sunat ca adevărul pentru o generație post-sovietică la începutul anilor 2010.

II. Ce se întâmplă când cântă 80.000 de oameni în cor

9 august 2025. Varșovia. Nu e o dată aleatoare. Cinci ani mai devreme, pe 9 august 2020, Belarus vota. Sau mai bine spus: nu vota. Rezultatele oficiale îl declarau pe Lukașenko câștigător cu 80%. Oamenii ieșeau în stradă. Începea cel mai mare val de proteste din istoria țării. Începeau și arestările.

Cinci ani mai târziu, pe același 9 august, 80.000 de oameni stau pe un stadion din Varșovia și cântă cu un bărbat din Luninyets. Biletele se epuizaseră într-o săptămână.

Dacă data a fost aleasă deliberat de Korj - nu vom ști niciodată. El nu acordă interviuri de aproximativ un deceniu. Dar publicul știe ce dată e. Și cântă. Asta e prima lecție antropologică pe care o oferă fenomenul Korj: uneori ritualul spune mai mult decât cuvintele.

Communitas - când 80.000 de oameni devin unul

Antropologul Victor Turner descria în 1969 un fenomen pe care l-a numit communitas - o stare de conexiune emoțională profundă care apare în momente rituale, când ierarhiile sociale se dizolvă temporar și oamenii se simt egali și legați unii de alții. Turner îl observase în ritualurile tribale africane. Același mecanism funcționează pe un stadion când zeci de mii de oameni cântă același text simultan.

Nu e metaforă. Cercetările despre sincronie vocală în grupuri mari confirmă că actul de a cânta împreună produce coeziune emoțională măsurabilă - o stare în care oamenii care nu s-ar fi vorbit pe stradă se îmbrățișează, în care oamenii care nu știu limba celuilalt cântă același refren.

La concertele lui Korj, asta se întâmplă cu un public care are un strat în plus de complexitate: oameni din țări diferite, cu istorii diferite, cu traume diferite. Belaruși care nu mai pot merge acasă. Ucraineni care au fugit din calea războiului. Și cântă împreună, în rusă - limba care pentru mulți dintre ei reprezintă tocmai puterea care i-a alungat sau i-a atacat. Paradoxul e real. Și e unul dintre cele mai interesante din spațiul cultural post-sovietic al ultimilor ani.

Comunitatea care există fără stat

Benedict Anderson, în Comunități imaginate (1983), argumenta că națiunile sunt comunități imaginare - grupuri prea mari pentru ca membrii lor să se cunoască personal, dar care se percep ca parte dintr-un același „noi". Cimentul acestui „noi" e de obicei o limbă comună, o presă comună, o narațiune istorică comună.

Fanii lui Korj formează ceva similar - dar fără niciunul dintre aceste elemente instituționale. Nu există un stat Korj. Nu există o naționalitate Korj. Există un fenomen numit „Dvij" - fanii se organizează singuri, în grupuri, și se întâlnesc independent de artist, pentru a asculta muzica lui împreună. Comunitatea există și când Korj nu e prezent.

Asta e excepțional. Și e posibil tocmai pentru că Korj nu a propus niciodată o ideologie. O comunitate construită pe o idee politică se fracturează când ideea e atacată. O comunitate construită pe o emoție e mai rezistentă - emoția nu se combate cu un contra-argument.

Fractura din 2022 - și ce a supraviețuit

Dar rezistența are limite. Înainte de februarie 2022, comunitatea lui Korj era cu adevărat transnațională: belaruși, ruși, ucraineni, moldoveni - toți în același ritual. După 24 februarie 2022, această comunitate s-a confruntat cu o întrebare la care ritualul nu mai putea răspunde singur: poți cânta în cor cu cineva al cărui stat bombardează orașul tău?

Unii fani ucraineni au răspuns că nu. Alții au răspuns că Korj nu e Rusia, că muzica nu e vinovată de politică. La Riga, în septembrie 2023 - primul concert mare după doi ani de pauză - steagurile nu erau permise la intrare. Un tânăr a fost nevoit să lase steagul lituanian la stând, lângă cel ucrainean. De pe scenă, Korj a spus publicului: „Totul se schimbă. Dar să știți - belarușii sunt oameni normali. Nu ascultați pe nimeni, rețineți doar asta."

Nu e un discurs politic. E o cerere de empatie adresată unui public care trecea printr-un război. Și totuși - stadionul din Varșovia era plin. Ritualul supraviețuiește fracturii. Dar e același ritual?

III. Cât costă să fii tu însuți

Există o imagine din 2019 care spune totul

Un concert al lui Korj la Moscova. Pe scenă - un bărbat din Belarus. În sală - belaruși, ruși, ucraineni. Toți cântând același text, în rusă, cu brațele ridicate. Fotografia circulă pe internet ca simbol al unui lucru care, în 2025, pare aproape imposibil de imaginat: o comunitate culturală post-sovietică în care frontierele nu contau.

Trei ani mai devreme, în 2015, același Korj cântase în Crimeea - la Simferopol și Sevastopol. Crimeea era deja anexată de Rusia. Concertele erau ilegale din perspectiva dreptului ucrainean. În februarie 2016, Korj a fost interzis în Ucraina pe cinci ani, interdicția aplicată direct la aeroportul Borispol. El a declarat că nu reprezentase o amenințare intenționată la adresa securității Ucrainei. Nici măcar atunci nu a făcut o declarație politică clară. Asta e cheia pentru a înțelege ce urmează.

Arcul politic: nu o linie dreaptă, ci un labirint

Tentația e să citești retrospectiv cariera lui Korj ca pe o progresie logică spre o poziție anti-autoritară. Nu e chiar așa. Arcul lui politic e mai sinuos, mai uman și, tocmai de aceea, mai interesant analitic.

2015: cântă în Crimeea ocupată. Probabil din indiferență față de consecințe, sau din calcul comercial. Are un public acolo. Merge.

2020: Belarus arde. La apogeul valului de arestări, Korj postează pe Instagram chemând protestatarii să se oprească. Ulterior clarifică că voia o pauză de o zi, pentru a preveni vărsarea de sânge. Fanii reacționează critic - el editează postarea de mai multe ori. Până la urmă, prin muzică, ia o poziție: lansează un videoclip filmat în Minsk, în care apar forțe de ordine cu scuturi și steagul alb-roșu-alb al opoziției agățat pe un bloc. Nu e un discurs politic. E o imagine. Korj a ales întotdeauna imaginile în locul cuvintelor.

24 februarie 2022

Pe 24 februarie 2022, în ziua invaziei, Korj publică pe Instagram: „Milioane de oameni, crescuți în aceleași curți, cu aceleași valori, care se înțeleg unii pe alții și sunt 100% pregătiți să conviețuiască pașnic, sunt din nou despărțiți de război." Adaugă că osândește invazia și bombardarea unui stat suveran.

Dar nu numește Rusia. Niciodată, în acea postare, nu apare cuvântul „Rusia". Această omisiune a generat reacții contradictorii: unii l-au lăudat pentru curaj, alții l-au criticat tocmai pentru că nu a numit agresorul.

Câteva luni mai târziu lansează piesa „Svoy Dom" - Casa mea. Versurile: „Are dreptate cel care își apără casa. Primăvara plânge, Ucraina arde." Pe 6 iunie 2022, anulează toate concertele planificate în Rusia: „Nu pot să cânt despre viața în kef când în fiecare zi vieți sunt luate." În octombrie 2022, pe fondul zvonurilor despre o posibilă invazie belarusă: „Belarușii nu vor merge pe pământ străin." Fusese cel mai direct vreodată. Și tot nu spusese „Rusia".

Limba ca decizie politică

El este bielorus. Cântă în rusă - nu în belarusă, limbă pe care o vorbesc activ sub 15% din cetățenii țării sale, în parte tocmai datorită politicilor culturale ale regimului Lukașenko, care a favorizat sistematic rusa. Decizia de a cânta în rusă a fost, înainte de 2022, una pragmatică: îți maximizezi publicul, ajungi simultan în Belarus, Rusia, Ucraina, Moldova, Kazahstan.

După 24 februarie 2022, aceeași limbă a dobândit o altă greutate. Rusa a devenit, pentru o parte din lume, limba ocupantului. Nu pentru toți - dar pentru destui dintre fanii lui ucraineni, alegerea lingvistică a lui Korj nu mai e transparentă. E vizibilă. Deranjantă, pentru unii.

El nu a comentat asta niciodată public. Continuă să cânte în rusă. Continuă să aibă public ucrainean. Paradoxul rămâne nerezolvat - și probabil intenționat nerezolvat.

Exilul ca ultim gest

În octombrie 2024, Korj pleacă din Belarus după ce a fost convocat de poliție pentru o „conversație". Motivul invocat de canalele Telegram pro-guvernamentale: că flutura steagul alb-roșu-alb la concertele din străinătate și „susținea teroriștii ucraineni."

Nu s-a întors. Nu a făcut o conferință de presă. Nu a publicat un manifest. A plecat și a tăcut. Același instrument, același limbaj: tăcerea ca poziție.

La concertul din Varșovia, pe 9 august 2025, a fost tradițional precaut în declarații - mesaje pacifiste fără să numească pe nimeni: „Suntem cu toții oameni", „Nu războiului", „O țară întreagă luată ostatică." Publicul a înțeles. A cântat mai departe.

Întrebarea incomodă - pe care nu o rezolvăm

Există două lecturi posibile ale acestui arc politic, și ambele sunt legitime.

Prima: Korj e un artist care a ales supraviețuirea în locul eroismului. A tăcut când trebuia să vorbească, a vorbit vag când trebuia să fie clar, a rămas în Belarus până când nu a mai putut. Nu e un disident - e un om care și-a calculat riscurile.

A doua: Korj e un artist bielorus care trăiește într-un stat în care o declarație greșită înseamnă închisoare sau dispariție. Care a anulat concertele din Rusia când mulți alții nu au făcut-o. Care a lansat piese anti-război cu un public de milioane. Care a plecat când a fost chemat la poliție, în loc să se prezinte și să tacă oficial.

Cine are dreptate? Probabil amândoi. Și asta e, poate, cel mai onest lucru pe care îl poți spune despre un artist post-sovietic în 2022-2026: că situația lui nu admite răspunsuri simple.

Înapoi la Varșovia. 9 august 2025. Dar să privim și spre Bucureștiul de azi cucerit de fanii lui Korj: fenomen care acum câțiva ani era de neimaginat. Eu nu am auzit atâta limbă rusă, muzică și oamnei de limbă rusă de prin 89 când locuiam în URSS. Repet: e de neimaginat până și pentru mine care urmăresc foarte atent fenomenul.

Pe același stadion, un bărbat dintr-un orășel din sudul Belarusului stă pe scenă și spune: „Suntem cu toții oameni." Nu numește pe nimeni. Nu acuză pe nimeni: doar condamnă războiul. Publicul cântă cu el în cor - în rusă - și știe exact ce vrea să spună, fără ca el să fi spus-o.

Asta e, poate, definiția cea mai precisă a fenomenului Korj: un artist care a construit un limbaj în care absența cuvântului devine cuvântul însuși.

Ce îi cerem, de fapt, unui artist? Să fie erou? Să riște totul pentru o declarație? Sau să rămână - să continue să creeze un spațiu în care oameni din țări care se bombardează reciproc să poată sta împreună două ore și să cânte același text?

Nu există un răspuns universal. Există doar această imagine: stadionul din Varșovia sau București, un bărbat pe scenă care tace strategic și cântă strategic, și 80.000 de oameni care știu, fiecare în felul lui, de ce sunt acolo. Ritualul continuă. Întrebarea dacă e suficient - rămâne deschisă.

Vasile Ernu