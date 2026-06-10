Guvernul Tomac nu trece doar dacă Sistemul nu vrea. Presa fostului binom Coldea-Kovesi s-a mobilizat anti Nicușor Dan

Subiectul 1. Nu uitați că trăim în SECURISTAN. Guvernul Tomac nu trece, doar dacă Sistemul nu vrea.

Dacă ați fi zapat cu telecomanda asupra programelor televiziunilor de știri, ieri, neștiind, însă, că sunt toate controlate de către diversele falange din serviciile secrete, ați fi spus că, prin diversitatea opiniilor și înflăcărarea preopinenților, ar fi renăscut cumva libertatea de exprimare în România. De ce? Pentru că ați fi văzut că se făceau dezvăluiri, se construiau ipoteze noi, ceea ce nu e ceva obișnuit. Unii aveau și atât de mult curaj în acest SECURISTAN, încât cereau și suspendarea președintelui. Treburi inclusiv de alcov erau puse pe masă. Toate astea s-au întâmplat în cursul după-amiezii și serii de ieri, și multe altele. Dar numai că, cel puțin voi, care sunteți fanii Gold FM, cunoașteți cu precizie faptul că noi trăim în SECURISTAN, iar, în ultimele două decenii, cel puțin, presa și politica s-au mișcat doar la comanda butoanelor serviciilor secrete sau/și ale masoneriei, sau/și ale altor organizații de tip ocult.

Așadar, în episodul de ieri, trebuie să notăm că avem de-a face cu o ciudățenie, pe care o depistăm în momentul jucării uriașei mize a impunerii „Guvernului Meu 2.0”. Vă reamintesc că în 2015, acum 11 ani, SECURISTANUL era mult mai slab decât astăzi, dar atunci Klaus Iohannis și-a impus „Guvernul Meu” fără nicio problemă, nu a avut nicio durere de cap, nu a fost nici 10% din agitația mediatică sau politică pe care o vedem astăzi, când, repet, SECURISTANUL este mult mai puternic. Atunci partidele au acceptat rapid comanda ofițerilor de legătură din serviciile secrete, presa securistă sau facturistă (și atunci era la fel) s-a aliniat rapid și ne-am trezit foarte repede cu Guvernul Cioloș. Prin această comparație decurge și concluzia mea că se petrece ceva deosebit în SECURISTANUL nostru.

Și avem doar două variante:

Varianta răscoalei unei părți importante din serviciile secrete împotriva coordonării de la Cotroceni, deci împotriva lui Nicușor Dan, și să vedem cât va ține această răscoală. Bineînțeles că această răscoală este potențată fie de către securiști bătrâni, dar mai ales este potențată de către oameni din Factorul Extern, deci de către alte servicii din afara țării, pentru că altfel nu ar avea curaj. Deci asta este varianta 1: răscoală împotriva Cotroceniului.

Și varianta 2, care e mai sofisticată: s-ar putea să se pună la cale o stratagemă, în complicitate cu Nicușor Dan: parte din servicii să se prefacă că sunt împotriva numirii lui Eugen Tomac, tocmai pentru ca să se realizeze o mare decartare. Să se vadă cine cu cine, care cu care. Adică să se vadă ăia care joacă cu alde Kovesi, cu alde Bolojan, din serviciile secrete chiar, că o să iasă la rampă, din presă chiar, că își pun acoliții să facă aceste lucruri. Mă uitam la rezidenți vechi ai serviciilor secrete, cum e Ion Cristoiu, spre exemplu (nu-i nicio rușine) sau mai noi, cum e Cristian Pantazi sau alții, sau Cosmin Prelipceanu. Bă, toți, toți, placă împotriva lui Nicușor Dan. S-ar putea să fie în capcană. Vedem noi după ce se regrupează, dacă asta este varianta.

Oricum ar fi, prieteni, rețineți astăzi, pe 10 iunie, că Guvernul Tomac nu trece decât dacă sistemul din România nu dorește ca acest guvern să treacă. Altfel, e floare la ureche.

Subiectrul 2. Presa fostului binom Coldea-Kovesi s-a mobilizat anti-Nicușor Dan.

Asta este o imagine complementară pe care v-o dau, pentru că am observat în principal, în ultimele săptămâni, asta nu este de ieri, că exact aceiași jurnaliști, care fie erau pe statele de plată, fie erau șantajați, fie erau prieteni, în cazul Ioanei Ene Dogioiu, cu Coldea și cu Kovesi, au devenit foarte anti-Nicușor Dan. În aparență, e un mare dezavantaj pentru Nicușor Dan, pentru că ăștia au entități media, sunt colțoși, au acces în diverse locuri. În realitate, s-ar putea să îi facă un serviciu, pentru că a fost valabil, este și va fi valabil faptul că cine e cu Coldea și Kovesi e rău, cine e împotriva lor e bine. Așa că cei care au fost mobilizați de către fostul binom Coldea-Kovesi să îi toarne zoaie cu lături în cap lui Nicușor Dan s-ar putea să se trezească că, de fapt, îi fac un serviciu. Și în cazul lor, bineînțeles, este vorba despre o developare. Povestea cineva despre conclavurile liberalilor, în care ăștia fricoși încearcă să-și convingă colegii să nu voteze guvernul Tomac, mergând pe mâna lui Bolojan. Și de fiecare dată conclavurile astea se termină în ideea în care ăștia de tip Motreanu, Falcă și alții, care militează pentru Bolojan, deși nu îl simpatizează, sunt de fapt puternic șantajați de către echipa Coldea-Kovesi. Asta e varianta din politică a celor care deservesc fostul binom. Să fie sănătoși. Sunt treburi de culise. V-am promis iar că vă spun treburi de culise și m-am ținut astăzi de cuvânt.

Subiectul 3. UDMR. Cine-i comandă acum, nu tot aceiași care-i introduc mereu în Parlament în mod artificial?!

Acest partid care nu este partid, dar acest partid care mereu apare la alegeri cu scoruri în sondaje de sub 5% și mereu, deși ungurii s-au împuținat în România, reușește să treacă de 5%. La mine, în Câmpina, nu mai știu, dar multe procente au votat UDMR. Să mă credeți, mă duc în Câmpina de cel puțin trei ori pe săptămână, din comuna asta de unde suntem: n-am văzut în viața mea picior de ungur. Eu știu ceva ungurește, nu foarte bine, dar așa, înțeleg. Imediat aș fi distins. Deci n-am văzut picior de ungur… și UDMR-ul mereu e la alegeri. Vă dau exemplul din Câmpina asta, cu 5-6-7%… asta merge în coșuri naționale și, de fiecare dată, UDMR-ul trece de 5%. Deci noi știm că, în mod fals, de atâta amar de ani, UDMR-ul este introdus în Parlament în mod artificial. Și acum revin cu întrebarea: cine îi comandă acum pe UDMR-iști de s-au pus împotriva lui Nicușor Dan? De unde să aibă atâta curaj, când sunt găuriți de corupți cu toții? Da, da, sunt ca PSD-iștii, ca liberalii. Lăsați că au imagine bună, că sunt deștepți. Da, unul ca Cseke ar fi de importat pentru oricare dintre partide. Nu asta contează. Contează că sunt hoțomani ca și restul. Cine îi comandă acum? Întrebarea e retorică, nu? Nu îi comandă ăia care îi bagă în Parlament, adică Sistemul din SECURISTAN? Și, revenind la începutul acestui editorial, asta înseamnă că, mobilizând UDMR-ul împotriva lui Nicușor Dan, sistemul din SECURISTAN luptă împotriva lui Nicușor Dan? Vom afla în zilele următoare. Prevăd niște furtuni. Nu ca astea care se anunță meteorologic, altfel de furtuni. Pentru că eu am o vorbă: mutul rupe pământul. Și eu simt că, în următoarele zile, Nicușor Dan ar putea rupe pământul. Ce m-aș bucura! Ce m-aș bucura să dea cu fundul de pământ pleiada de securiști grași și îmbuibați de la toate serviciile secrete și din armată, care ne-au făcut nouă viața amară în acest SECURISTAN.

Cozmin Gușă