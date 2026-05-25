Și totuși, cine o ține pe Cristina Trăilă pe perfuzii de lapte și miere?

Toate dovezile indicau faptul că este pungașă. Una complet lipsită de scrupule. Ca deputat PNL, a încălcat legea ANI, fiind în același timp avocatul companiei austriece Holzindustrie Schweighofer.

Companie care a tăiat ilegal codrii strămoșești sub ochii beliți de somn ai lui Iohannis. Ca deputat, Trăilă a luat decizii fundamentale cu privire la legislația silvică, în favoarea Schweighofer și a influențat procesul legislativ al Codului Silvic în Parlament, în folosul infractorilor austrieci.

Pentru că nu a ieșit cum trebuia, Codul Silvic a fost întors de Iohannis în Parlament, pentru a fi bibilit în punctul esențial, anume modificarea articolului prin care o singură firmă sau un grup de firme asociate nu pot cumpăra sau procesa mai mult de 30% din volumul disponibil dintr-o anumită specie de arbore.

Or, Schweighofer deținea monopolul absolut pe exploatarea molidului și bradului din pădurile carpatine, iar Codul silvic din 2015 exact asta amenința, să spargă monopolul austriecilor. Trăilă a făcut naveta între biroul patronului Gerald Schweighofer și cel al lui Klaus Iohannis.

Activistul de mediu Mihai Goțiu a comparat scrisoarea către Parlament a austriecilor prin care cereau modificarea procentului de 30% și cererea de reexaminare a Codului de către Klaus Iohannis. Ele sunt identice. Trăilă a spumegat și l-a târât în instanță pe Goțiu. Procesul încă se judecă.

Doina Pană, ministrul apelor și pădurilor a fost otrăvită cu mercur pentru măsurile prin care a limitat tăierile ilegale. Și care au afectat direct interesele Scheweighofer. Deși președintele a fost notificat și cazul trebuia discutat în CSAT, cazul de siguranță națională a fost mușamalizat sub ochii beliți de somn ai lui Iohannis.

ANI, Agenția Națională de Integritate, garantul interdicției de a deține simultan funcții publice și afaceri care generează un avantaj material sau o decizie părtinitoare, nu a schițat nici măcar intenția de a o avertiza pe Cristina Trăilă că a călcat legea pe cap.

ANI era condusă de Horia Georgescu, arestat la scurtă vreme și trimis în judecată de DNA sub acuzația de abuz în serviciu în dosarul despăgubirilor Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, fiind suspectat că a aprobat rapoarte de evaluare supraevaluate.

Faptul că ulterior justiția Liei Savonea l-a albit pe Georgescu, nu schimbă fondul problemei. Nu ții șeful Integrității patru luni la bulău, nevinovat. Și nu pui un pușcăriaș paznic la oi. Dar pentru că toate acestea trebuia să se termine cu un happy end, Trăilă a fost reșapată de protectorii ei și gonflată în rangul de Secretar General al Guvernului,

prin decizia premierului Marcel Ciolacu din 28 aprilie 2025. Pe 27 iunie 2025, după reorganizarea guvernamentală, Marcel Ciolacu a numit-o secretar general adjunct. Ilie Bolojan așa a găsit-o în post pe neobosita liberală a mafiei, Cristina Trăilă, și nu a avut nimic împotrivă ca să-o păstreze pe lângă casă.

Cornel Ivanciuc