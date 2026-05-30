Să fie clar: Nu a fost o drona Geran 2 cu încărcătură!
Postat la: 30.05.2026
Mă alătur conspiraţioniştilor, ba o să-i mai şi completez. Ca fapt divers, lucrarea mea la unul dintre masterate, cel de la Academia de Poliţie, s-a intitulat Cercetarea criminalistică în acţiunile teroriste cu explozivi, aşa că am olecuţă idee despre subiect, fiind şi inginer chimist la bază. Şi fiindcă am olecuţă idee despre explozivi, şi fiindcă am tot scris şi despre drone, iacătă că mi-am format o opinie.
Dar staţi s-o luăm pe rînd. Ne spune Nicuşor Dan azi că: "am avut o dronă rusă, Geran-2, plecată din Rusia. Cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României." Cică "a fost lovită kinetic", zice Nicuşor. Adicătălea, 43 de drone şi-au văzut conştiincioase de drum, au ajuns în Ucraina, dar una mai şturlubatică a refuzat să coboare la ţintă ca celelalte şi a virat-o curbat spre România. Dar ce ştim noi despre dronele Geran-2 actuale? Păi, ştim, din nenumăratele articole de specialitate apărute online, că au fost zdravăn îmbunătăţite mai ales în materie de control, ghidaj, pilotare, cu componente nu numai ruseşti şi chinezeşti, dar mai ales europene, americane, japoneze etc.
Încerc să nu intru mai deloc în aspectele tehnice, cine doreşte poate accesa https://snikolaj.com/.../geran-2-shahed-136-drone.../ , https://war-sanctions.gur.gov.ua/en/page-shahed-136... sau alte pagini similare. Am să mă opresc doar asupra unora dintre componente, anume modulele cu cartele SIM cu 4G şi sistemele GPS. Pentru cine doreşte mai multe detalii: https://info.enea.com/riders-on-the-cellular-storm....
Încerc să sintetizez tehnic. Dronele Geran-2 sînt echipate cu modemuri 4G și cartele SIM integrate, concepute pentru a se conecta la rețelele celulare locale. În privinţa geolocalizării și rutării, prin ping către turnurile de telefonie mobilă locale, drona exploatează geolocalizarea rețelei mobile bazate pe GSM pentru a-și determina poziția, ceea ce oferă o metodă de navigare de rezervă atunci cînd navigația sa principală prin satelit este bruiată. Modemurile GSM și modemurile de rețea mesh integrate (cum ar fi Xingkay Tech XK-F358) permit dronei să transmită telemetrie în timp real, jurnale de zbor și chiar imagini către un operator, iar variantele avansate ale dronei utilizează aceste canale de transmisie de date pentru a integra camere și sarcini utile aer-aer (cum ar fi racheta R-60) pentru a angaja activ interceptoarele aeriene.
Pe scurt, să n-o lungesc, cartele SIM găsite pe dronele ruseşti sînt o certitudine şi fiindcă ucrainenii au blocat accesul dronelor ruseşti la celulele operatorilor de telefonie mobilă, ruşii folosesc vioi conectarea la reţelele ţărilor vecine, inclusiv la ALE NOASTRE. Treaba e că astfel de echipamente pot fi interceptate în destul de multe feluri, vă spun, pe foarte scurt, cîteva dintre ele:
1. Captura IMSI / Stații de bază false: sistemele tactice imită turnuri de rețea celulară legitime şi, prin difuzarea unui semnal mai puternic, acestea constrîng modemul de la bordul dronei să se conecteze la ele, mai degrabă decât la furnizorul de rețea real.
2. Exploatarea protocoalelor și preluări cibernetice: adicătălea, Cyber-over-RF (CoRF) sau preluare cibernetică RF, aceste sisteme analizează, decodează și deturnează protocolul de comunicație al dronei, iar acest lucru permite interceptorului să acționeze ca o stație de control la sol legitimă, comandînd dronei să aterizeze într-o zonă desemnată, unde vor muşchii celui care o interceptează.
3. Atacuri de downgrade: în rețelele care rulează 4G sau 5G, interceptorii pot forța drona să revină la rețele 2G sau mai vechi, însă arhitecturile celulare mai vechi nu au o autentificare reciprocă robustă și o criptare, ceea ce facilitează interceptarea datelor.
4. Intervenție la nivel de rețea: deoarece dronele activate pentru rețeaua celulară se bazează pe infrastructura standard a operatorului de rețea mobilă (MNO), operatorii și agențiile de securitate se pot coordona cu furnizorii de rețea pentru a iniția blocări ale SIM-ului, pentru întrerupe sesiunile de date ale dronei sau pentru a provoca un atac DoS țintit.
Modelele mai noi încorporează legături de date și module echipate cu camere, cum am scris mai sus. Aşa încît, dacă o dronă e interceptată şi este preluat controlul asupra ei, camerele permit interceptorilor să reprogrameze dronele în zbor, să ajusteze traiectoriile de zbor pentru a evita apărarea aeriană și să le ghideze cum vor. Şi vine întrebarea mea firească, avînd în vedere modul oarecum ciudat în care drona a ajuns în Ucraina şi nu s-a oprit cuminţică acolo, virînd apoi la noi: e posibil ca maeştrii interceptării dronelor, ucrainenii, să fi capturat, direcţionat şi prăbuşit intenţionat o dronă rusească pe spaţiul românesc, fie că drona aia chiar a fost o Geran-2 sau un alt model mai mic? Absolut. Folosind turnurile celulare de la ei şi de la noi? Absolut.
Asta DACĂ drona chiar a fost Geran-2 şi s-a desprins dintr-un roi, cum ne-a zis Nicuşor.Posibil. Eu înclin să cred că drona din Galaţi a fost Geran-2 cum sînt eu călugăriţă blondă şi a avut încărcătură explozivă cum am eu sutană roşie cu dantelă.
1. Drona Geran-2 are aripi de 2 metri juma. Am realizat o compilaţie cu imagini de la blocul în cauză, o tanti lîngă o Geran-2 şi o imagine dintr-una din fabricile ruseşti. Poate îmi spune careva cum ditamai drona a intrat prin gaura aia din acoperiş. Ca să nu mai spun că un obiect cu lăţimea de 2,5m face o gaură de cel puţin 3 metri într-un material de construcţie casant, dacă nu şi mai mult, funcţie de viteză, de masă şi aşa mai departe.
2. Drona are aripi. Cînd 300 de kile de dronă pătrund cu 150-200 km/h într-un zid dintr-un bloc comunist, sînt pulverizate toate bucăţile de zid din punctul de impact, atît cu botul, cît şi cu aripile. De altfel, se vede cum drona a penetrat podeaua camerei tehnice sau ce naiba era acolo, într-un frumos dreptunghi mititel, iar scena e departe de o astfel de situaţie. Dar poate că zidul ăla era totuşi solid făcut. Atunci vine întrebarea: unde au rămas aripile? Botul a făcut gaura, însă aripile ar fi trebuit să se rupă şi să lase urme clare pe zid la impact.
3. Drona nu a explodat la impact. Orice deflagratie generează un suflu sferic şi un crater circular. Nu există explozie care să provoace găuri dreptunghiulare. Nu există. Plus că nu se văd urme de explozie în acele imagini, doar urme de incendiu, după cum se poate observa limpede în imagini. Mai mult, antenele de pe acoperiş au rămas bine mersi la locul lor. De asemenea, nici în interior nu există semne de explozie, doar de incendiu. Dacă drona ar fi explodat după trecerea prin acoperiş, tot ce era în jur, mai ales geamuri şi uşi, ar fi fost distruse de suflu. Vedem geamuri întregi, vedem uşa de la camera tehnică întreagă. Vedem o bucată mare din balconul apartamentului ruptă, fapt care se putea întîmpla de la impactul obiectului cu podeaua din camera tehnică atunci cînd acesta a trecut prin acoperiş, dacă balconul ăla ar fi avut fisuri. Mai mult, în cazul unei explozii, persoanele aflate în acel apartament ar fi fost probabil aruncate prin geamuri sau izbite puternic de pereţi.
Reamintesc că vorbim teoretic de cel puţin 50kg de încărcătură explozivă. Adicătălea, chestii nasoale gen TGF-35P2 care e folosit atît în focoase combinate de 50 kg, cît şi în alea de 90 kg (inclusiv focoasele cu fragmentare cumulativă, exploziv puternic și incendiar „KOFZBCh"). Este un amestec de TNT și hexogen flegmatizat (RDX). De asemenea, ruşii mai folosesc şi explozibili OLA care se găsesc în focoase grele cu acțiune combinată de fabricație iraniană de 90 kg, care se bazează pe octogen (HMX) și aluminiu, folosind RDX ca detonator intermediar.
Un alt exemplu sînt explozibilii de tip plastisol care se găsesc în focoasele BST-52 în tandem de 50 kg. Ăştia sînt compuşi din octogen (HMX), pulbere de aluminiu, perclorat de bariu și dinitrat de etilen glicol. Şi mai sînt şi alte încărcături explozive folosite de ruşi, dar mă opresc, că e prea tehnic. Una peste alta, o astfel de încărcătură în cantitate de minimum 50 kile (nu văd de ce ruşii ar trimite drone cu mai puţin, decît dacă teoria cu provocarea ar fi adevărată, dar ajung şi acolo) ar fi pulverizat întreg acoperişul, frate, şi ar fi afectat structura de rezistenţă fără îndoială.
Nu cred că mai e nevoie să vă aduc aminte de blocul din Bucureşti afectat de o explozie cu mult, mult, mult mai mică decît ceea ce ar putea face 50 de kile de explozibil de pe un Geran-2. Una peste alta, tot ceea ce vedem sînt urme ale unui obiect care a penetrat acoperişul, s-a izbit de podea şi a luat foc. El singur, arzînd duios unde a picat, de aici şi urmele slabe de ardere pe pereţi. Practic, combustibilul e ăla care a luat foc. Nu am găsit poze cu rămăşiţele dronei, dar ar fi frumos să ni se prezinte imagini nu d-astea, pitite de meapene după cercetarea la faţa locului, ci chiar de la momentul ajungerii forţelor la locul cu pricina.
Apropos, ca fapt divers, aşa ceva nici în ţările africane nu cred că voi vedea: cercetare la faţa locului unei explozii fără sectorizări, cu o turmă de băieţi călcînd peste tot şi culegînd chestii de pe jos în pungi de hîrtie. M-a luat durererea de cap şi am constatat că nu am evoluat strop de la Mihăileşti încoace, dimpotrivă.
Revenind şi concluzionînd, DA, este posibil să avem de-a face cu o dronă ucraineană dacă e să ne luăm după ceea ce vedem în imagini şi după micimea amprentelor la impact. E posibil, de asemenea, să aveam de-a face şi cu o dronă rusească de cercetare deturnată cum v-am arătat mai sus. Deturnată de cine? De cine avea interes să escaladeze situaţia şi să-i zboare pe ruşi cu consulat cu tot din zonă. Şi NU, acolo nu a putut fi o Geran-2, în opinia mea. Cu atît mai mult un Geran cu încărcătură. Nu numai fiindcă dimensiunile nu se pupă cu locul, dar şi fiindcă în ultimii ani ruşii au dotat aceste drone cu echipamente de înaltă precizie în materie de pilotare.
Rămîn cîteva întrebări simple, referitoare la neactivarea Art. 4, la MR-4 şi de ce dracului nu le folosim, ce ştie SRI despre folosirea SIM-urilor şi celulelor GSM din România de către ruşi, precum şi altele asemenea, dar despre toate acestea detaliat în altă postare.
L.E.: Uitasem şi de varianta cu provocarea, am revenit. DA, este la fel de posibil să fie şi o provocare din partea ruşilor, însă poate mă lămureşte careva de ce ar face asta? Să vadă cum reacţionează NATO? Cum reacţionăm noi? Să fim serioşi, există tehnici de analiză super avansate pe care ruşii le folosesc intens, există state care ar genera răspuns mult mai ferm european, precum Polonia, de exemplu, şi aşa mai departe. Nu aveau ei nevoie să trimită o dronă pe un bloc din Galaţi ca să vadă cum dau mesaje de susţinere europenii şi americanii. Eu nu cred în varianta asta, orice e posibil.
Daniela Iuliana Tobă
-
