Se organizează o rezistență împotriva imperiului american. Și nu fără succes!

Autor: Guy Mettan

Va reuși Donald Trump să restabilească puterea Americii? Sunt succesele sale recente din Venezuela, în ceea ce privește subjugarea Europei și preluarea controlului asupra resurselor mondiale de petrol, gaze și financiare, durabile sau doar temporare? Întrebările ridicate în ultimele noastre două articole necesită un răspuns detaliat: da, Statele Unite sunt încă capabile să înregistreze succese, dar nu, deoarece rezistența cu care se confruntă este din ce în ce mai puternică, mai organizată și capabilă să le provoace înfrângeri usturătoare. A se vedea Ucraina și Iranul.

Pentru a înțelege miza, trebuie să ne întoarcem la tendințele majore ale evoluției economice și geopolitice mondiale. Prima constatare: ierarhia națiunilor (și, prin urmare, raporturile de forță care decurg din aceasta) s-a modificat profund din 1945. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Statele Unite reprezentau singure aproape jumătate din puterea economică mondială, cu mult înaintea Uniunii Sovietice și a imperiilor britanic și francez.

Astăzi, Statele Unite au fost depășite (în termeni de paritate a puterii de cumpărare) de China (locul 1), celelalte locuri de pe podium fiind ocupate de India (locul 3), Rusia (locul 4) și Japonia (locul 5), adică patru puteri asiatice sau semi-asiatice dintre primele cinci. În 1950, Occidentul în ansamblu reprezenta 50% din PIB-ul mondial, față de mai puțin de 30% astăzi. Occidentul rămâne predominant în domeniul comercial și financiar, datorită lirei sterline ieri și dolarului astăzi, dar a trecut pe plan secund în ceea ce privește industria și agricultura și se află la egalitate în domeniul tehnologic.

Ceea ce înseamnă că, în marea competiție economică, Occidentul nu mai este în măsură să câștige și că sancțiunile, embargourile și alte încercări de strangulare economică ale acestuia sunt din ce în ce mai puțin eficiente. Dovada o constituie eficiența industriei și agriculturii ruse, care au ieșit nevătămate, și chiar consolidate în unele cazuri, din cei patru ani de sancțiuni severe impuse începând cu 2022.

A doua observație: lupta Statelor Unite pentru menținerea hegemoniei lor trebuie plasată în contextul său cel mai larg, și anume cel al geopoliticii globale. De aproximativ zece ani, asistăm astfel la o rivalitate fără milă între două forțe care structurează acum ordinea mondială, cele ale talasocrației americane și ale telurocrației sino-rus-iraniene, India hotărând să rămână deoparte și să joace pe toate planurile, aliniindu-se cu Israelul din ură față de musulmani, în timp ce face comerț cu Rusia.

Să analizăm lucrurile mai îndeaproape. Talasocrația americană deține atuuri incontestabile, dintre care stăpânirea incontestabilă a oceanelor nu este cel mai mic. Ea exercită un control direct asupra rutelor maritime mondiale (strâmtori și canale) și este capabilă să-și proiecteze forța militară oriunde pe glob. Ea dispune de o rețea solidă de alianțe grație unei pânze dense de interdependențe economice și parteneriate strategice pe întreaga planetă (NATO, Quad, Aukus în Indo-Pacific). În sfârșit, ea deține pârghiile financiare, grație utilizării dolarului și a sistemului bancar (SWIFT) ca arme de dominare și presiune economică.

La rândul său, tellurocratia eurasiatică (China, Rusia, Iran) se bucură, de la retragerea trupelor americane din Afganistan în 2021, de o imensă adâncime teritorială care o face practic imună la blocada maritimă. Ea este protejată de vastele spații continentale și de imensele resurse ale Heartlandului. Ea controlează fluxurile terestre grație dezvoltării Noilor Drumuri ale Mătăsii și a coridoarelor energetice și feroviare, care îi permit să ocolească puterea maritimă occidentală. În fine, beneficiază de o mare complementaritate strategică. Alianța eurasiatică reunește imensa putere industrială și comercială chineză, profunzimea strategică și nucleară rusă și capacitatea Iranului de a provoca perturbări la punctele de trecere vitale pentru petrol și gaze (Golful Persic).

De aici, există două scenarii posibile de evoluție. Cel al divizării lumii, în care China și aliații săi reușesc să creeze un spațiu eurasiatic impenetrabil pentru puterile maritime, în timp ce Statele Unite își mențin hegemonia asupra litoralelor și mărilor globului.

Sau cel al războiului economic asimetric, al cărui rezultat va depinde de capacitatea Statelor Unite de a-și sufoca militar și economic adversarii (și în special Iranul), în fața voinței Beijingului și Moscovei de a construi un sistem mondial alternativ (BRICS, SCO, Uniunea Economică Eurasiatică) independent de instituțiile occidentale.

Acestea fiind spuse, rămâne de răspuns la întrebarea crucială: cine va câștiga? Raporturile de forță sunt astăzi următoarele:

La prima vedere, talasocrația americană beneficiază de un avantaj sistemic. Însă acesta se bazează pe un model care nu mai este contestat. Statele Unite nu sunt doar o putere navală. Forța lor se bazează pe un sistem integrat care include controlul militar al rutelor maritime (11 portavioane, 750 de baze în 80 de țări), rolul central al dolarului și al instituțiilor financiare (SWIFT, FMI, Banca Mondială), o hegemonie tehnologică și culturală (GAFAM, universități, soft power) încă foarte puternică în ciuda unui declin relativ și, nu în ultimul rând, rețeaua de alianțe formale deja menționate (NATO, AUKUS, tratate cu Japonia și Coreea).

Avantajul său cheie se bazează pe capacitatea sa de a-și proiecta puterea pretutindeni, rapid, și de a-și sufoca economic rivalii prin sancțiuni extrateritoriale. Niciun alt actor nu se bucură de această combinație de putere.

Dar acest atu ascunde și o mare vulnerabilitate: Statele Unite sunt amenințate de supraextinderea imperială, polarizarea politică internă și creșterea respingerii dolarului, care este acum văzut ca o armă de distrugere în masă a economiilor concurente. Pierderea încrederii în datoria americană, chiar și lentă, ar putea, de asemenea, să erodeze fundamentele sistemului.

În fața sa, tellurocratia sino-rusă-iraniană se bucură de un nucleu continental aproape inexpugnabil. Dar blocul este, de asemenea, fracturat, fie și numai pentru că componentele sale, oricât de cooperante ar fi, nu sunt niciodată în perfectă armonie.

Alianța eurasiatică, unică în istorie de la Imperiul Mongol din secolul al XIII-lea, suferă, de fapt, de faptul că pare mai mult motivată de circumstanțe decât de o voință de neclintit de a constitui un bloc monolitic. Rusia deține adâncimea strategică, resursele energetice și cel mai vast arsenal nuclear din lume, dar economia sa rămâne slabă în termeni absoluți, iar demografia sa este în declin la scară mondială. China este un gigant economic și tehnologic și servește drept pivot al integrării eurasiatice (Belt and Road). Dar rămâne dependentă de rutele maritime pentru comerțul său. În ceea ce privește Iranul, acesta este un actor-cheie în Orientul Mijlociu, controlează strâmtorile și exercită o influență regională profundă prin intermediari, dar economia sa este strangulată de sancțiuni.

Avantajul-cheie al tellurocratiei se bazează pe controlul Heartland-ului — acea masă continentală eurasiatică pe care creatorul geopoliticii, Halford Mackinder, o considera imbatabilă. Cooperarea lor, dacă se adâncește, poate asigura coridoarele energetice, comerciale și militare la adăpost de puterea navală americană.

Dar blocul eurasiatic suferă și de o vulnerabilitate majoră: interesele divergente ale membrilor săi. China dorește stabilitate și acces la piețe, nu ruperea relațiilor cu Occidentul. Rusia își asumă riscul de a deveni partenerul secundar al Chinei, ceea ce reprezintă un dezechilibru insuportabil pe termen lung pentru o putere cu tradiție imperială. În fine, Iranul folosește această alianță pentru supraviețuirea sa, dar nu are aceeași viziune globală. Pe scurt, această coaliție ar putea fi doar o convergență momentană de interese și nu o adevărată apropiere tactică și strategică.

Plecând de aici, care ar putea fi rezultatele duelului? Există, într-adevăr, mari șanse ca acesta să nu aibă un câștigător clar și ca axa de rezistență împotriva imperiului american să nu învingă definitiv, în orice caz nu pe termen scurt. Pentru că, pe de o parte, rămâne o mare interdependență reziduală între diferiții actori. Statele Unite rămân dependente de importurile chineze, în timp ce China este în continuare dependentă de piața americană și de tehnologia occidentală. Un război rece total le-ar întrerupe creșterea economică pe o perioadă de un deceniu.

Această rivalitate sistemică nu împiedică nici proliferarea zonelor gri: niciuna dintre părți nu controlează complet spațiul cibernetic, spațial sau informațional. Competiția este permanentă, fără o linie de front clară. În plus, tendința globală este mai degrabă spre multipolaritate și policentrism: India, Brazilia, Turcia, Arabia Saudită și chiar Africa și America Latină nu doresc să aleagă o tabără. Lumea reală nu se reduce la un duopol geopolitic. În cele din urmă, factorul nuclear impune o anumită măsură: descurajarea interzice o victorie militară decisivă între marile puteri.

De aici înainte, scenariul cel mai probabil este cel al unei război de uzură prelungite, în care thalassocratia americană ar încerca să mențină ordinea liberală concentrându-se pe Indopacific și întărind alianțele sale, în timp ce blocul continental ar săpa coridoare alternative (Drumul Mătăsii polare, coridorul Nord-Sud), ar construi instituții financiare paralele și ar căuta să destabilizeze din interior pretenția occidentală la supremație, folosind (și abuzând, vor spune detractorii) contra-propaganda și sprijinul pentru statele preocupate să-și păstreze suveranitatea energetică, economică și politică.

Pe o scară de douăzeci sau treizeci de ani, cu excepția unei catastrofe nucleare, se poate estima că preponderența americană va continua să scadă în termeni relativi, dar nu neapărat în termeni absoluți. Lumea va deveni mai bipolară din punct de vedere securitar, dar și mai multipolară din punct de vedere economic. Niciun tabără nu va impune ordinea sa. Adevărata întrebare nu este „cine câștigă", ci ce tip de haos sau echilibru instabil va ieși din această competiție.

Nici o victorie totală nefiind de conceput, confruntarea s-ar solda atunci cu un echilibru sau o fragmentare crescută a lumii. Probabil nu va exista un „câștigător" absolut, ci o reconfigurare a lumii în blocuri imperfecte, puterea maritimă americană păstrând avantaje decisive pe termen mediu, în timp ce coaliția continentală ar câștiga influență fără a reuși să o înlocuiască complet.

Exemplele Ucrainei, unde Occidentul a încercat să scoată Rusia din joc extinzând NATO și instrumentalizând războiul ruso-ucrainean, precum și cel al Iranului, unde Occidentul a căutat în zadar să răstoarne regimul iranian fie bombardându-l, fie organizând revolte populare pentru a-l destabiliza, ilustrează această tendință. Într-un caz ca în celălalt, Statele Unite au eșuat, dar fără ca cealaltă parte să fi câștigat clar.

Rămâne de menționat că, deși Statele Unite au fost capabile să piardă toate războaiele lor din 1945 fără ca statutul și prestigiul lor să fie afectate pe termen lung, acum au din ce în ce mai puține mijloace pentru a face acest lucru. Faptul că, în ciuda statutului lor hegemonic, nu au reușit să câștige nici în Ucraina, nici în Iran, le afectează credibilitatea strategică. Ar face bine să se gândească de două ori înainte de a se lansa în aventuri militare împotriva unor adversari mai rezistenți decât ei.