Nimic nu e mai urat in aceasta perioada ca “certurile” cu prietenii si rudele apropiate din cauza politicii. Persoane cu care te stii de o viata se transforma radical in mediul online, comportandu-se ca membri unei galerii cand vad echipa rivala. Am pus certuri intre ghilimele pentru ca evit astfel de discutii cu cei pentru care am un sentiment, adica imi pasa de ei.

Ei ma cearta, eu incerc sa le raspund rational, ei continua sa ma certe, eu aleg sa ignor. Nu poti combate emotia cu rationamentul, oricat ai incerca. Cand ii suni pentru clarificari, incearca sa minimalizeze “discutia” din online, redevenind aceeasi persoana normala pe care o stii de decenii. Dar imediat ce conversatia sau discutia face2face s-a terminat, redevin, reintra in personajul online, reluand aceleasi mesaje vanturate deja.

Mi-am dat seama ca singura varianta de a elimina din tensiunea existenta in societate este ca AUR sa intre la guvernare. O tot rumeg de cateva luni si nu vad cum ne-am putea reimpaca, atat ca natie, cat si ca rude/prieteni. Pana nu se vor convinge, nu se vor linisti. Exista un procent din alegatori, as spune pana in 10%, care ar da foc intregului sistem pentru a-l reconstrui de la zero. Au fost sustinatori ai USR-ului, acum sunt ai AUR-ului. Maine se vor muta la alt partid. Problema lor, dar si a noastra, este ca s-au nascut/trezit cu 36 de ani prea tarziu.

Sistemul putea fi daramat in 1990, cu proclamatia de la Timisoara, cu Ratiu, cu Coposu. Dar noi atunci eram cu “Iliescu apare, soarele rasare” si “Nu vrem Kent, nu vrem valuta, vrem pe Roman sa ne beep”. Acum e prea tarziu, acum putem doar carpi, petici si astepta. Sa creasca generatia digitala si sa avem o alta clasa politica. Cei mai nepopulari lideri europeni, azi, sunt cei ai Marii Britanii, Frantei si Germaniei.

Starmer a pierdut rusinos alegerile zilele trecute, in fata partidului lui Farange, si probabil va fi debarcat din fruntea guvernului si al Laburistilor. In Germania, Merz a reusit, dupa doar un an, sa duca extrama dreapta la peste 42% in estul tarii. Iar popularitatea lui Macron s-a prabusit spre 20%. Oamenii vor si cauta altceva, nu doar in Romania. E o stare de nemultumire generala, amplificata de retelele sociale.

Ca AUR intra acum la guvernare, cu PSD, sau in 2028, in urma alegerilor, sunt detalii. Pana la urma ce se poate intampla? Sa esueze si sa dezamageasca, caz in caz sustinatorii lor vor trebui sa-si inghita limba si secretiile nazale pe care le tot folosesc azi ca argument, sa se calmeze si sa accepte ca nu exista solutii magice la probleme complexe. Sau sa reuseasca, situatie in care ne linistim noi si asteptam cainii cu covrigi in coada. Dar sa fie de Buzau, neaparat.

Orlando Nicoară