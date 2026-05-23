Comparația vizitelor lui Trump și Putin la Xi

O să încep cu răspunsul lui Trump atunci când a fost întrebat despre vizita lui Putin la Beijing. Trump a spus: „Nu știu dacă ceremonia a fost chiar așa de frumoasă ca a mea. M-am uitat, dar eu cred că ceremonia mea a fost mai frumoasă."

Interesant este că singurul lucru care a fost la fel între cele două întâlniri este chiar ceremonia. Vedem că Xi Jinping a fost extrem de atent să nu transmită niciun fel de semnal astfel. Au fost tratați exact la fel, cu la fel de multe trompete, la fel de mulți copii care să-i aștepte, același covor, meniuri la fel de scumpe. Deci ceremoniile au fost exact la fel. Diferențele apar însă atunci când ne uităm la ce s-a discutat și pe ce s-au pus de acord. V-am spus deja de săptămâna trecută că este foarte dezamăgitor faptul că Trump nu a ieșit cu niște mega-dealuri din întâlnirea cu Xi, pentru că la asta ne așteptam toți.

Desigur că acestea sunt hotărâte în avans. Desigur că atunci când se întâlnesc, de fapt, discută despre alte lucruri. Nu este asta problema. Ne așteptăm ca informațiile sau discuțiile între mari lideri să nu poată ajunge la publicul larg. Dar trebuie făcut un narativ care îți demonstreze totuși că au discutat și despre problemele care interesează oamenii, despre războaie, acorduri economice. În cazul lui Trump nu am văzut acest lucru, deși el chiar avea nevoie de un câștig pe plan economic din această vizită în China. Dar să ne uităm prima oară la vizita lui Putin în această comparație. Nu cred că trebuie să vă mai povestesc din nou despre relațiile dintre Rusia și China. Am mai tot făcut-o. China este principalul partener economic al Rusiei, sunt, practic, interdependente.

Nu o să repet iar toate detaliile referitoare la ceremonia de primire a lui Putin, pentru că știu că deja ați văzut majoritatea imaginilor. A fost la fel ca și în cazul lui Donald Trump. Ce este foarte important este că, în urma acestei vizite, s-a semnat o declarație comună China-Rusia, o declarație foarte clară. Aceasta vorbește despre încercările mai multor țări de a controla unilateral afacerile globale, în spiritul colonialismului. Aici putem înțelege clar SUA. Încercări care au eșuat. Și vorbește și despre acest efort al Rusiei și Chinei de a nu ajunge din nou la legea junglei, ci de a menține un sistem internațional multipolar și un tip de relații internaționale care să pună accent pe suveranitate, pe importanța fiecărui stat în sine, și să nu creeze din nou probleme în balanța de putere.

De asemenea, în același document, China și Rusia au spus că se opun în comun oricăror măsuri coercitive unilaterale, adică sancțiuni impuse fără aprobarea Consiliului de Securitate al ONU, au discutat și despre Coridorul Maritim Nordic, Ruta Mării Nordului. Iar în acest document au spus că vor consolida cooperarea reciproc avantajoasă pe această rută, inclusiv dezvoltarea traficului feroviar-maritim-rutier. Acest nou drum al mătăsii. Pentru că Ruta Nordului încearcă să conecteze China cu Europa, de data aceasta prin Rusia. Dar acesta este rolul principal al vechiului drum al mătăsii: de a conecta China cu Europa, pentru că Europa are încă sau din nou nevoie de exporturile Chinei.

Deci a fost o declarație destul de clară, care se mai referea, aproape am uitat să spun, și la consolidarea interacțiunii între armatele celor două și la extinderea exercițiilor militare comune. Practic, doar extinderea tuturor acordurilor de până acum. Nici nu ne puteam aștepta la niște mega-acțiuni, pentru că deja cele două state colaborează foarte mult. S-au semnat și mai mult de 20 de documente de cooperare în industrie, energie, agricultură, transport, tehnologie, în absolut tot și în educație. Anul viitor va fi anul educației China-Rusia. Deci foarte frumos, destul de așteptat. Valoarea tuturor proiectelor care s-au hotărât acum va fi de peste 200 de miliarde de dolari.

Și, pe lângă toate aceste acorduri și declarația comună, a fost și o conferință de presă comună între cei doi, un eveniment destul de rar în protocolul lui Xi Jinping. Un eveniment care, practic, doar atunci are loc când îl vizitează Putin. Nu țin minte ultima oară când Xi Jinping a fost de acord să facă o declarație de presă, o conferință de presă întreagă, comună, cu un alt lider în afară de Putin. E cealaltă diferență clară de încredere, comparativ cu Donald Trump. Bun, declarația a fost cam despre aceleași lucruri care s-au discutat și în declarația scrisă. Au vorbit foarte frumos unul despre celălalt, s-au concentrat mai mult pe pace, Putin l-a invitat pe Xi Jinping să îl viziteze anul viitor în Rusia și ambii lideri au declarat că ostilitățile din Orientul Mijlociu trebuie să se încheie imediat, iar negocierile trebuie să continue.

Deci a fost o vizită foarte precisă, în care nu știm de fapt ce au discutat cei doi în spatele ușilor închise, dar au venit cu niște puncte foarte clare pentru publicul larg, niște rezultate foarte clare, niște sentimente foarte clare între cele două țări, dacă este să o luăm așa. Să nu uităm că a fost și inaugurarea celei de-a 10-a expoziții Rusia-China, unde sunt cam 1.500-1.600 de companii prezente, un eveniment care va rezulta în mult mai multe colaborări economice între ruși și chinezi, pe care nu le putem calcula acum. Și vedem că toți ceilalți care au fost în delegație acolo au venit și ei cu mai multe detalii, cu mai multe puncte care s-au atins în discuții. Nu au fost ca în cazul vizitei lui Trump, în care toți ceilalți în afară de Trump nu au prea spus nimic și nici Trump nu a spus prea multe despre ce s-a discutat. Nu. Aici am văzut că, într-adevăr, s-a pus țara la cale, cum se spune. Au fost discuții substanțiale. De asemenea Oleg Deripaska, un oligarh rus, fondator al RUSAL, care a fost și el prezent acolo, a mai venit cu o declarație în care a spus că Xi și Putin au discutat despre proiecte comune nu doar în China sau în Rusia, ci și în țări terțe, mai ales în Africa. Deci exact ce vă tot spun și eu de doi ani. Acest condominium, cum numesc eu această conexiune între Rusia și China, care au devenit puteri complementare în sistemul internațional și vor să efectueze cât mai multe proiecte comune.

Ca să ne întoarcem la vizita lui Trump la Beijing, nu am avut o declarație comună, nu am avut o conferință de presă comună. A fost o vizită atent regizată, într-adevăr, dar atât. Casa Albă, cât și Ministerul chinez de Externe au publicat rezumate ale discuțiilor, care prezintă, de aici, diferențe foarte mari. Dacă ne uităm pe tema Iran, pentru că doar la aceste declarații ne putem uita, din moment ce nu am avut interviuri foarte revelatoare de acolo, comunicatul american susține că Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă, că Iranul nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare și că Xi Jinping s-a opus militarizării strâmtorii și impunerii unei taxe de tranzit. Casa Albă adaugă și că Xi este interesat de achiziționarea unei cantități mai mari de petrol american, pentru a reduce dependența de Iran și de Ormuz. Dacă ne uităm la versiunea Ministerului chinez de Externe, din nou, nu știm care este adevărul, aceasta discută foarte vag despre Strâmtoarea Ormuz. Spune doar, în termeni generali, că s-a discutat situația din Orientul Mijlociu. Vedem că fiecare încearcă să creeze o imagine favorabilă lui.

Apoi, dacă ne uităm pe partea de metale rare, Casa Albă a spus că China este de acord cu aceste cereri ale americanilor, ca China să se concentreze pe reducerea dependenței altor state de China în capitolul de metale rare, mai ales cu noile restricții pe care le-au impus chinezii. Apoi Wang Yi, ministrul de Externe chinez, a spus doar că s-a discutat și că au fost discuții în general pozitive. În raportul Casei Albe se scrie acolo că s-a discutat reducerea fluxului de precursori chimici chinezi folosiți în producția de fentanil. Fentanilul, știți, este acel drog pe care Trump se concentrează foarte tare de când a ajuns de această dată la putere. Beijingul însă nu a menționat absolut deloc acest subiect.

Dacă ne uităm la companiile americane, că doar Trump a avut acea delegație uriașă de megamiliardari cu el, Washingtonul a spus că aceste întâlniri au fost, de fapt, negocieri pentru extinderea accesului firmelor americane la piața chineză. Am spus de acum două săptămâni că asta ar fi fost una dintre prioritățile americanilor în această vizită și că ar fi trebuit să rezulte niște idei foarte clare atunci când vine vorba de operațiunile americane în China. Beijingul a scris doar că este deschis voluntar, ca un stat suveran. Deci nu vedem vreo înțelegere foarte clară între cei doi. Și când ne uităm la această parte de economie în general, vedem că pentru chinezi, de fapt, nu a fost absolut deloc important ce s-a discutat. Au încercat să discute în termeni cât mai vagi. Au spus că toți reprezentanții de companii americane au fost acolo pur protocolar. Cam asta a fost ideea comunicatului chinez, în timp ce americanii au încercat să prezinte un mare succes economic.

Poate singurul rezultat clar economic al întâlnirii lui Trump cu Xi Jinping la Beijing a fost promisiunea chinezilor de a cumpăra 200 de avioane Boeing. Dar acest lucru nu a fost primit favorabil de piața americană. Chiar au scăzut acțiunile Boeing, pentru că inițial, înainte de această întâlnire, se vehiculase o cifră de 500 de avioane Boeing, ce urmau să fie cumpărate de chinezi. Deci, de fapt, și acest lucru a fost cumva o dezamăgire. Ultima temă importantă a fost cea a Taiwanului, unde, din nou, nu am văzut niște declarații foarte clare. Trump, când a fost întrebat de Taiwan în interviu, dacă ar apăra Taiwanul în cazul unei agresiuni militare a Chinei, a spus doar că nu vrea să zică și că nici măcar lui Xi Jinping nu i-a spus. Ceea ce este destul de interesant, că a răspuns că nu poți nici măcar să discuți cu colegul tău de braț. Mie mi se pare clar că s-a discutat și tema Taiwanului între cei doi, dar Trump nu vrea să recunoască faptul că a cam predat Taiwanul. Casa Albă nu a scris nimic despre Taiwan în rezumatul întâlnirii dintre cei doi, dar în rezumatul chinez a fost pus accent pe Taiwan, care a fost numită cea mai importantă problemă în relațiile sino-americane.

Cam atât putem spune despre ce s-a întâmplat clar: această idee cu avioanele, faptul că Trump este invitat și la APEC, și la G20, acolo unde se va vedea cu Xi Jinping, că l-a invitat pe Xi Jinping în SUA și că s-au creat un board of trade și un board of investment, care par mai mult protocolare, între China și SUA. De fapt, vedem că, prin amânarea întâlnirii dintre Xi și Trump, care ar trebui să aibă loc în martie, s-a urmărit o dată pentru această întâlnire care să fie cât mai apropiată de data întâlnirii lui Xi Jinping cu Vladimir Putin. Iar prin această comparație vedem clar că americanii nu sunt favorizați. Vedem că, în ciuda faptului că protocoalele au fost exact la fel, Trump nu a reușit să obțină nicio concesie, nicio declarație clară de la chinezi. A dezamăgit foarte tare întâlnirea aceasta, până și Trump știe, de aceea, după această întâlnire, a fugit repede pe Truth Social să posteze că atunci când președintele Xi a spus că SUA sunt o națiune în declin, de fapt, Xi se referea la perioada de sub conducerea lui Biden. Și Trump este de acord, dar acum clar nu mai este cazul. Trist că a trebuit să facă o astfel de postare liderul Americii, președintele Americii, care este, teoretic, cel mai important stat din lume.

Am văzut, de fapt, cât de importantă este America pentru Xi și Putin. Și mi se pare mie că aceste vizite confirmă doar ce am mai spus și eu până acum: faptul că Trump este cel care este primit cu indulgență la masa Rusiei și a Chinei, pentru că au nevoie în continuare cele două state și de SUA, și de o SUA puternică. Dar este clar că Trump nu mai poate să ia nicio decizie dintre deciziile mari care organizează astăzi lumea. Foarte interesant, Xi Jinping și-a setat deja mai multe întâlniri pentru săptămâna viitoare. În primul rând, a apărut o declarație de la Ministerul Afacerilor Externe din China cum că Vučić, președintele Serbiei, se va duce în trei zile în China și va sta acolo patru zile. Încă nu știm dacă se va vedea și cu Xi Jinping, pentru că Xi Jinping a anunțat aproape concomitent că săptămâna viitoare se va duce în Coreea de Nord pentru a-și vizita prietenul, Kim Jong-un.

Interesant este că, câte o spuneam despre declarația Casei Albe în urma acestei întâlniri, Casa Albă a adăugat și un punct în acel rezumat în care a spus că Trump și Xi au confirmat scopul lor comun de a elimina armele nucleare din Coreea de Nord. Faptul că Xi Jinping anunță, așa, pe nepusă masă, foarte repede, o vizită în Coreea de Nord este, în opinia mea, clar pentru a infirma această declarație a americanilor și pentru a arăta că, în ciuda istoriei tumultuoase, chinezii încă sunt alături de Coreea de Nord în această axă de rezistență sau axă a răului, cum spuneau unii americani din partidul lui Donald Trump la un moment dat. Să vedem însă dacă vizita lui Xi Jinping în Coreea de Nord va coincide cu datele vizitei lui Aleksandar Vučić în China. Asta mă interesează pe mine, pentru că atunci când vom vedea dacă Xi Jinping se vede personal și cu Vučić, vom putea ajunge la mai multe concluzii referitoare la aceste întâlniri. Pentru că am făcut comparația la optica acestor două întâlniri, unde este foarte clar semnalul pe care au vrut să îl dea acești lideri, dar în culise, sigur, s-au discutat mult mai multe lucruri, s-au luat decizii mult mai interesante. Și eu cred că această vizită a lui Vučić va elucida mai multe dintre acestea.

Daria Gușă