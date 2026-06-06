Scurte păreri de cetațean român foarte îngrijorat de situația oribilă în care se află țara mea

Sunt un om care am terminat trei facultăți și mă recomand capabil să înțeleg un minim de discurs economic. Citind de-a lungul acestor luni diverse analize, articole și rapoarte din partea unor analiști economiști cu reputație, oameni de afaceri majori care nu fac afaceri cu statul, precum și din partea unor organisme europene am înțeles următoarele:

Suntem într-un deficit foarte mare, ca atare depindem de creditori și de investitori.

Nu putem fi suverani, să trăim din ceea ce noi producem și exportăm.

Cine sunt creditorii ?

- Rusia ? Nu este. Nu a făcut-o în trecut și nu o va face în viitor pentru că nu îi permite economia actuală.

- Uniunea europeană? Da, dar cu condiția să implementăm reformele și sa avem la conducere partide proeuropene.

- Statele Unite ? Nu ne oferă credit super avantajos sau finanțări nerambursabile (cum o face UE) . In schimb ne ofera oportunaitati economice.

- Băncile ? Da, dar cu condiția să implementăm reformele

Cine sunt investitorii ?

- Companii mari și medii care vor să facă profit în România dar cu conditii : au nevoie de reforme și de un viitor economic al României în care deficitul se reduce de la un an la altul și pentru asta solicită să se facă reforme.

Așadar trebuie NEAPARAT reforme clare in dimensiune de 100% (nu parțiale).

Sistemul privat trebuie sa creasca ca sa poate plati taxele catre bugetul de stat.

Reformele inseamna reducere de cheltuieli din sistemul bugetar si crestere de investitii. Asta produce mari probleme la salariatii bugetari. Sistemul privat urmeaza sa creasca in urma investitiilor.

Cine poate să facă reforme și să obțină finanțare (dintre cei cu pondere electorala mare ?

- Aur : ar putea să facă reforme, dar va dezamagi electoratul (si nu vrea asta) si nu este credibil în fața creditorilor și investitorilor datorita doctrinei. Nu este agreat de Uniunea europeană și ei nu vom putea obține fonduri. Nu este agreat de investitorii transparenti. Este agreat de investitorii subterani.

- PSD (are câțiva oameni "citiți" dar sunt fără putere în partid) : vrea reforme dar parțiale caci altfel va dezamagi electoratul si protejații lor (si nu vrea asta). Nu va putea reduce deficitul decat in proportii mici sau deloc asadar. Va fi mereu la limita cu UE si investitorii transparenti. Vrea sa pastreze investitorii subterani.

- Ilie Bolojan si PNL-ul reformat (actualmente este departe de a fi reformat, eu personal cunosc cateva exemplare de "talhari la drumul mare") : va putea continua reformele cât timp este Bolojan la conducere si va reusi sa reduca taxele dupa o perioada de timp. Cu mari frâne din partea celorlalți. Bolojan ca persoana are credibilitate 100% in fata creditorilor și investitorilor. Tot cu mari "frâne" din partea populației "Aur" și celorlalte partide, va putea reduce deficitul si va creste puterea de cumparare a populatiei dupa un anumit calendar. Și atunci ce este de făcut?

Mike Godoroja