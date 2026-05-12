Piropopircănița de la noua academie Fane Gheorghiu
Postat la: 12.05.2026 |
Mă uit la Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice a SNSPA, ca la o curiozitate din criptozoologie. Ca la o șopârlă vegană cu ochelari Gucci, mustață de iepure și piele cu leduri. Omul ăsta când nu aberează, bate câmpii, iar când nu elucubrează, debitează inepții.
Este a nu știu câta oară când spune că AUR nu este frecventabil, pentru că este un partid fascist. Iar fascismului trebuie să i se spună un nu hotărât, da? Tovarășul decan de la noua academie Fane Gheorghiu se comportă ca un ilegalist fugărit în vis de cămășile brune.
Hai să lămurim care e diferența dintre golănism și fascism. Fascismul și nu golănismul promovează naționalismul ultraradical, cultul forței și violența și respingere democrația, parlamentarismul, comunismul, socialismul și drepturile individuale în favoarea unui stat centralizat puternic, condus de un partid unic.
Fascismul utilizează forța pentru a elimina rivalii politici și promovează imaginea eroică a liderului și respinge raționalismul. Să ne spună piropopircănița de la Fane Gheorghiu, când a respins AUR ultima dată democrația și parlamentarismul și, eventual, când a refuzat avansurile politice de cocotă în călduri ale socialiștilor din PSD.
Să ne lămurească piropopircănița de ce consideră AUR credința creștină drept fundamentul civilizației europene și izvor de moralitate, acționând ca un îndreptar pentru viața socială. Să ne lumineze cum se face că AUR definește libertatea ca un dar esențial, incluzând libertatea de gândire, credință, exprimare, asociere, mișcare, inițiativă și libertate economică.
Să ne dumirească de ce AUR, și nu bacteriile cu două picioare, mari cât coropișnițele, cu părinți și bunici ilegaliști și prinoase cu duiumul primite de la PSD, apără națiunea, identitatea națională, suveranitatea și tradițiile românești și susține familia tradițională. Să ne spună piropopircănița când a sărbătorit ultimul 1 Mai în cămașă albă și cravată roșie și în ce secol a depus ultima dată flori la monumentul ostașului eliberator.
Cornel Ivanciuc
-
Pana nu se vor convinge, nu se vor linisti!
Nimic nu e mai urat in aceasta perioada ca “certurile” cu prietenii si rudele apropiate din cauza politicii. ...
-
Declasificarea documentelor UFO va schimba felul în care va fi interpretată Biblia
M-am gandit in primul rand la viziunile lui Ezechiel legate de carele cerești, la anumite pasaje din Daniel și chiar din ...
-
Falimentul nostru ca să salvăm de la falimentul lor!
Piața imobiliara, la noi, e inghețata. Mai nimeni nu mai cumpara acum case cu bani gheața, iar credite nu se mai iau, in ...
-
Cine e propunerea de premier a lui Nicușor Dan, care e singurul lider de partid ce-a refuzat-o?
Saptamana trecuta, la final, au avut loc consultari, așa-zis „informale", la Cotroceni, cu liderii celor patru par ...
-
România își pierde agricultura pentru importuri de proastă calitate
Acordul UE-Mercosur incepe sa produca exact tipul de controverse pe care criticii sai le-au anticipat inca din faza nego ...
-
Nicușor Dan și UE cu defecte - un discurs fără precedent
De Ziua Europei, azi, președintele Nicușor Dan a livrat un mesaj care iese spectaculos din tiparul discursului pro-europ ...
-
Și pentru că vinovatul trebuia să poarte un nume, i s-a spus: Nicușor Dan
A plecat la Erevan nauc, la reuniunile Comunitații Politice Europene și s-a intors buimac. A cautat cu privirea goala și ...
-
E o pâine amară, dar e necesară...
Complexul industrial al cenzurii, din care fac parte ONG-urile soroșiste ce au inventat și consolidat USR și au creat mi ...
-
Bogații vs. săracii din PNL
Cand stai pe multe milioane ascunși prin off-shore-uri, iți pute PSD. Cand ești infipt cu tot neamul in sinecuri de mii ...
-
PSD nu a trecut de partea poporului, încearcă doar să se spele pe mâini
Gvernul Ilie Bolojan a fost demis in urma votarii moțiunii de cenzura. 281 de voturi pentru, dintr-un total de 464. O ca ...
-
Mai bine mǎ sinucid în fața Tribunalului București
Cadoul meu de Ziua Internaționala a Libertații Presei, care a fost pe 3 mai, adica duminica, a venit luni, 4 mai, de la ...
-
China activează pentru prima dată „blocada" împotriva sancțiunilor americane!
Autor: Bruno Bertez Într-un comunicat publicat pe 2 mai 2026, Ministerul chinez al Comerțului (MOFCOM) a facut un ...
-
De ce învățământul se confruntă cu dificultăți în Europa
Autor: Guy Mettan Dupa o performanța foarte buna la inceputul secolului, sistemele școlare europene și americane sufera ...
-
Vă întrebați ce dreacu caută în acest comitet Raed Arafat...
Narativul absolut imbecil al useriștilor și al sectanților bolojanieni este ca, daca critici contractele și imprumuturil ...
-
Operațiunea secretă din PNL, din 2025, care trebuia să-l aducă la putere pe George Simion
Organizația PNL Ilfov a fost motorul din spatele revenirii și desemnarii lui Crin Antonescu drept candidat la prezidenți ...
-
Când, cum și de ce s-a metamorfozat Ilie Bolojan, devenind agentul Factorului Extern?
Întrebarea din titlu sunt convins ca este pe buzele tuturor celor care sunt intrigați de involuția publica a lui I ...
-
De ce a amuțit BNR? Ce știe Isărescu?!
O absența din peisajul crizei politice, la fel de stridenta ca cea a rușilor, este cea a lui Mugur Isarescu, guvernatoru ...
-
Doar peste cadavrele PSD veți vinde vreo acțiune din companiile profitabile ale statului
Acest juramant infricoșator, facut pe mumia lui Lenin, a fost proferat de mai multe ori in luna aprilie de senatorul PSD ...
-
„Șobolanii” lui Bolojan - Șobolojenii
Ion Sterian, Director General Transgaz - PNL BrailaLaurențiu Cazan, Președinte CA Nuclearelectrica - PNL ValceaDaniela M ...
-
Nu e mai bine să dobori dronele decât să angajezi ținta?
Mor de dragul Armații. Ea e in continuare pe angajari. Noi credeam ca daca prinzi pe radar o drona vagabondand in spațiu ...
-
Rămâne de văzut cam cum a fost cu transporturile alea de armament către Ucraina
Iacata ca de data asta m-am grabit ca fata mare la maritat, iar pentru asta va cer scuze, cu comentariul legat de drona ...
-
Muțenia lui Georgescu în timpul confruntărilor și de ce Simion se "împușcă în picior"
Începem sa numaram durata crizei politice dupa modelul in care se contabilizeaza desfașurarea razboaielor din Ucra ...
-
Phishing, clonarea identității, fraude online și… despăgubiri de la bancă
Oamenii raman fara bani in banca sau pe card pentru ca li se fura identitatea bancara sau digitala. Pentru ca sunt victi ...
-
Oana Gheorghiu propune un mecanism hoțesc de vânzare a unei părți din avuția statului
Deși pozeaza in mare reformator, Oana Gheorghiu ar fi putut sa ramana la o dezbatere ideologica, intre cei care susțin v ...
-
Kremlinul Vs. carnețelul lui ND
SURSE de la KREMLIN spun ca Putin a pus gand rau pe carnețelul președintelui Nicușor Dan. Specialiști și experți a ...
-
Modelul Tucker Carlson: Am greșit. Iertați-mă!
Unul dintre momentele cele mai rare din spațiul public este acela in care cineva recunoaște ca a greșit. Și un moment și ...
-
Tuțizguramatii cu tikalosul tău!
Sunt cracanat mental zilnic de cat de mulți romani iubesc orice alta țara straina mai mult decat Romania. Altruismul nos ...
-
Raed Arafat - hăituit sau contrabandist?
Dintre numeroasele știri/ informații oferite de presa din Romania ieri, mi-a atras in mod deosebit atenția informația po ...
-
Donald Trump sau stadiul anal al politicii
De Guy Mettan Ce ce este bine cu politica americana de zece ani incoace, este ca nu ești niciodata dezamagit. Fiecare z ...
-
Un executor și zece jandarmi din Oradea sunt buni de legat
Dobitocia inunda Romania! Marți, trei ceasuri rele, un executor judecatoresc capsoman și un director arogant de la Prima ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu