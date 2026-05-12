Piropopircănița de la noua academie Fane Gheorghiu

Mă uit la Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice a SNSPA, ca la o curiozitate din criptozoologie. Ca la o șopârlă vegană cu ochelari Gucci, mustață de iepure și piele cu leduri. Omul ăsta când nu aberează, bate câmpii, iar când nu elucubrează, debitează inepții.

Este a nu știu câta oară când spune că AUR nu este frecventabil, pentru că este un partid fascist. Iar fascismului trebuie să i se spună un nu hotărât, da? Tovarășul decan de la noua academie Fane Gheorghiu se comportă ca un ilegalist fugărit în vis de cămășile brune.

Hai să lămurim care e diferența dintre golănism și fascism. Fascismul și nu golănismul promovează naționalismul ultraradical, cultul forței și violența și respingere democrația, parlamentarismul, comunismul, socialismul și drepturile individuale în favoarea unui stat centralizat puternic, condus de un partid unic.

Fascismul utilizează forța pentru a elimina rivalii politici și promovează imaginea eroică a liderului și respinge raționalismul. Să ne spună piropopircănița de la Fane Gheorghiu, când a respins AUR ultima dată democrația și parlamentarismul și, eventual, când a refuzat avansurile politice de cocotă în călduri ale socialiștilor din PSD.

Să ne lămurească piropopircănița de ce consideră AUR credința creștină drept fundamentul civilizației europene și izvor de moralitate, acționând ca un îndreptar pentru viața socială. Să ne lumineze cum se face că AUR definește libertatea ca un dar esențial, incluzând libertatea de gândire, credință, exprimare, asociere, mișcare, inițiativă și libertate economică.

Să ne dumirească de ce AUR, și nu bacteriile cu două picioare, mari cât coropișnițele, cu părinți și bunici ilegaliști și prinoase cu duiumul primite de la PSD, apără națiunea, identitatea națională, suveranitatea și tradițiile românești și susține familia tradițională. Să ne spună piropopircănița când a sărbătorit ultimul 1 Mai în cămașă albă și cravată roșie și în ce secol a depus ultima dată flori la monumentul ostașului eliberator.

Cornel Ivanciuc