O situație cum nu s-a mai înregistrat în istoria Israelului
Postat la: 31.05.2026 |
Antonio Guterres, Secretarul general ONU, a adăugat forțele armate și de securitate israeliene la această „listă neagră" cu țările unde, pe timp de război, se petrec violențe sexuale sau abuzuri de acest fel împotriva deținuților, palestinieni în acest caz.
Ca reacție la publicarea raportului, Israelul a înghețat relațiile cu biroul Secretarului general al ONU, contestând la modul cel mai decis realitatea celor afirmate de cei de la ONBU și acuzând că ar exista o încercare a forumului mondial de a pune un semn de egalitate între Israel și Hamas, organizație aflată deja pe această listă.
„Decizie rușinoasă și absurdă a ONU de a include entități israeliene în anexa raportului legat de violențele sexuale în perioada conflictelor armate" a spus Oren Marmorstein, purtătorul de cuvânt al Ministerului israelian de externe, spunând și că totul nu este decât o dovadă suplimentară „ceea ce este cu adevărat ONU: o organizație politizată și coruptă care și-a abandonat principiile fondatoare și are principala misiune de a ținti Israelul".
Este o situație extrem de serioasă care, extrem de probabil, va fi extrem, extrem de tare politizată și este extrem de posibil să servească drept un detonator foarte puternic în toate narațiunile conflictuale din acest moment în confruntările din Orientul Apropiat dar, poate cel mai grav, sigur că va fi folosit și ca argument de către organizațiile teroriste pentru a-și motiva membri și convinge recruții. În plus, pune toate statele membre ONU în fața unei dileme: în acest condiții, vor colabora cu entitățile israeliene pomenite în raport și trecute pe „lista neagră"?
Dar este situația chiar atât de explozivă și de gravă? Citiți aici raportul Secretarului General al ONU. Este poziția finală a ONU despre care puțini credeau, totuși, că va fi atât de dură, reluând datele, argumentele și dovezile prezentate într-o serie de documente anterioare și aveți aici pe cel semnat de Alice Jill Edward Raportorul special pe problemele torturii, document publicat pe 19 mai 2026 de către biroul de la Geneva al Înaltului Comisar pentru drepturile omului al ONU.
Dar, pe fond, oricât de cumplite ar fi afirmațiile făcute în rapoartele acum asumate de Organizația Națiunilor Unite, totul este prezumabil să rămână apă de ploaie deoarece, iată, cei acuzați nu recunosc autoritate morală- și juridică a acuzatorilor, chiar dacă, tehnic, aparțin de aceeași organizație și, la modul teoretic, ar trebui să se supună acelorași reguli.
Un sistem de relații internaționale definitiv compromis în forma sa stabilită după cel de-al Doilea Război Mondial, posibil să fie progresiv înlocuit cu un nou tip de realitate în care nu mai există reguli și totul depinde pe cine-l credem pe cuvânt. Dacă e așa se dovedește că este, perspectivele sunt cel puțin ciudate.
Cristian Unteanu
