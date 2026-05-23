Motivul NUCLEAR pentru care Tulsi Gabbard a fost ELIMINATĂ

Tulsi Gabbard a demisionat. I s-a făcut brânci pe fereastră. Toată MAGA plânge. Trădați de un Trump confiscat de Israel și de Complexul Militar Industrial, șefa comunității serviciilor secrete americane rămăsese ultima speranță a patrioților americani. Acum, s-a dus și ea.

Tulsi este/a fost cu totul specială. O nebună idealistă. A ajuns până în miezul Sistemului putred și a început să se bată cu el. A fost înfrântă. Și expulzată ca un corp străin. Înainte de toate, ea rămâne primul oficial american de rang înalt, aflat în funcție, care, nu doar că a recunoscut, dar și-a pus cenușă în cap pentru genocidul nuclear de la Hiroșima și Nagasaki. Mai mult, în urmă cu un an, ea a transmis un avertisment teribil: războiul nuclear și nimicirea lumii sunt mai aproape ca oricând.

În calitatea sa de șefă a NSA, Gabbard este cel mai informat om din America și, probabil, din lume. Deci știe ce spune. Și, mai mult ca sigur, știe MAI MULTE decât spune. Ceea ce face cu atât mai neliniștitor mesajul său. Tulsi Gabbard a fost incomodă de la instalare. De atunci nu a ostenit să spună adevăruri dureroase. Și, mai mult ca sigur, să facă lucruri. Să acționeze în umbră. Să dea la gioale Sistemului din interior.

Dar ceva trebuie să fi umplut paharul. CE? În mai multe rânduri, inclusiv în cadrul audierii sale în Congres, sub prestare de jurământ, Tulsi Gabbard a dat asigurări că Iranul NU reprezintă un pericol nuclear. A aruncat astfel în aer toată retorica americano-israeliană pe care se sprijină agresiunea asupra Iranului.

În acest weekend, după toate aparențele, Trumpyahu pregătește o nouă ofensivă în Iran. Gurile rele spun că e posibil să folosească arme nucleare tactice pentru a zdrobi odată pentru totdeauna cerbicia persanilor. Acesta să fi fost MOTIVUL SUPREM care a făcut necesară descotorosirea de Tulsi Gabbard? Dacă e așa, ar trebui să ne ia cu frisoane pe șira spinării.

*

Iată avertismentul cutremurător pe care fosta șefă a serviciilor secrete americane îl transmitea cu un an în urmă (mesajul video original la comentarii):

„Am vizitat recent Hiroshima, în Japonia, și am fost în epicentrul unui oraș care a rămas terifiat de ororile inimaginabile provocate de o singură bombă nucleară, lansată în 1945, acum 80 de ani. Îmi este greu să-mi găsesc cuvintele care să exprime ce am văzut, poveștile pe care le-am auzit, tristețea obsedantă care încă stăruie aici. Este o experiență pe care nu o voi uita niciodată. Acel atac a șters orașul de pe fața pământului, a ucis peste 300.000 de oameni, dintre care mulți au murit instantaneu, în timp ce alții au murit în urma arsurilor grave, rănilor, bolilor provocate de radiații care au apărut în următoarele luni și ani.

Nagasaki a suferit aceeași soartă. Locuințe, școli, familii, toate au dispărut instantaneu. Supraviețuitorii, „hibokusha”, au suportat timp de decenii suferința arsurilor grave, a bolilor provocate de radiații și a morților. Supraviețuitorilor acestui atac li s-a cerut să descrie prin picturi și desene toate amintirile lor și tot ce au simțit și au văzut... Iar aceste picturi și suferința pe care o transmit, durerea și disperarea lor aproape că sunt mai puternice decât fotografiile înseși.

Totuși, această unică bombă care a provocat atâta distrugere la Hiroshima, a fost mică în comparație cu bombele nucleare de astăzi. Bomba care a fost lansată la Hiroshima avea o putere de numai 15 kilotone de TNT. În vreme ce ogivele nucleare de astăzi măsoară de la 100 kilotone la peste 1 megatonă. O singură armă nucleară de astăzi poate ucide milioane de oameni în doar un minut. Doar o singură armă nucleară din acestea poate nimici totul în epicentru: oameni, clădiri, viața însăși.

Unda sa de șoc ar distruge clădirile pe distanțe de mile, omorând și schilodind o mulțime de oameni. Apoi urmează căderea pulberilor: otrăvuri radioactive care se răspândesc în aer, în ape, pe pământ, condamnându-i pe supraviețuitori la o moarte agonizantă sau la o viață plină de suferință. Poate urma o iarnă nucleară, fumul și cenușa acoperind total soarele, aruncând lumea în întuneric și frig, distrugând culturile și lăsând miliarde de oameni să moară de foame. Ploaia acidă ar pârjoli pământul, distrugând întregul ecosistem. Aceasta nu este o poveste SF inventată, este realitatea a ceea ce se poate întâmpla.

Realitatea cu care ne-am putea confrunta astăzi. Pentru că, astăzi suntem mai aproape ca oricând de nimicirea nucleară. Pătura conducătoare și belicoșii ațâță în mod nechibzuit frica și tensiunile între puterile nucleare. Poate pentru că sunt convinși că ei și familiile lor vor avea acces la buncăre nucleare, dar la care oamenii de rând nu vor avea acces. Deci stă în puterea noastră, a oamenilor, de a vorbi apăsat și a cere sfârșitul acestei nebunii. Trebuie să respingem acest drum care duce către războiul nuclear și să colaborăm pentru a crea o lume în care nimeni să nu mai trăiască cu frica unui holocaust nuclear.”

Adrian Pătrușcă