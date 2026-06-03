De ce îl vrea Nicușor Dan pe Eugen Tomac

Să nu vă țin prea mult curioși, vă spun din prima. Pentru că vrea, după modelul Iohannis,, „guvernul lui" format din USR-iști, partid de unde provine și care a fost fondat chiar de concubina dânsului.

Dacă „tehnocratul"-președinte de partid Tomac, ales europarlamentar pe listele USR, va fi desemnat premier, guvernul său va fi unul de „tehnocrați"-USR. Asta e noua șmecherie cu care aburește Nicușor boborul.

Numai că, Bolojan nu se lasă învins de Dan și, ce să vezi? - îl aduse la București, pe post de sperietoare pentru Nicușor și de proptea pentru el, pe însuși preşedintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, un nenorocit neo-marxist, ca și ei, care a distrus curentul conservator în UE, mutându-l pe partea neo-marxistă.

Dar ce să vezi?

Manfred Weber e neamț, doamnelor și domnilor! Or, Bolojan dădu tot ce putu da din mizeria de împrumut SAFE, de miliarde de euro, fără licitație, chiar firmelor germane. Păi, cum să nu merite o vizită de susținere a nemernicului Weber?

Acum încep să înțeleg de ce Nicușor vrea să scape de Ilie... că e pe bani mulți... Păi, pe Nicușor nu-l crescură franțuzii? Cum să nu, cu doctorate și alte ălea luate pe sub masă...

Totuși, Fritz e neamț, trimis aici ca să ne conducă... Și atunci cum împacă Nicușor guvernul Tomac-USR cu franțuzii care l-au luat la studii de mic și fără acte?

Păi, se pare că între Nicușor și Fritz s-a rupt lanțul de iubire... Așa că dacă îl pune pe Tomac la guvern îl va pune urgent și cap la USR... Nu știu cum, dar bănuiesc o fuziune cu PMP... prin absorbție...

N.B. Nu știu cum se va termina bătălia dintre Nicușor și Ilie, dar constat că pentru Trump nu mai existăm! Ceea ce pe proști îi poate bucura.

Dovada că America lui Trump nu mai vrea să aibă de a face cu noi?

Că procurorii n-au intrat în ultima ședință a guvernului Bolojan și nu i-au arestat pe toți participanții!

Cum rămâne, bă, pro-ieuropenilor, cu „narativul" că România are cele mai bune garanții de securitate din istorie? Că dacă veneau la putere Georgescu și Simion se alegea praful? Javrelor trădătoare!

Roland Cătălin Pena

Cetateanul.net