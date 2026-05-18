APOCALYPSE NOW: „EU SUNT BUTONUL!”

Când răsfoiești contul de pe TruthSocial al lui Donald Trump – cel mai puternic om de pe Pământ - ai senzația că privești pozele și mâzgălelile de pe pereții unei celule de agitați de la Bălăceanca. Primele două imbolduri sunt să râzi în hohote și apoi să-ți faci cruce. Crucea nu strică niciodată, dar râsul te poate păcăli. Nu e de râs! Acolo, Trump (sau păpușarii lui) postează lucruri cât se poate de interesante. Sunt anunțuri despre ce ni se pregătește. Iar în ultimele ore, am fost copleșiți.

Este mai întâi imaginea (devenită rapid faimoasă) cu Trump și câțiva băieți cu ochelari fumurii escortând un extraterestru. Într-un colț al pozei (evident create de IA) apar degetele „fotografului”, pentru a-i conferi autenticitate. Deși prezintă multe din trăsăturile somatice consacrate de Hollywood, „extraterestrul” are și multe caracteristici inedite:

- în loc de culoarea tradițională din filme a trupului (verde-luminiscentă), este cenușiu-plumburiu;

- tot spre deosebire de imaginea-tip de Hollywood (în care corpul este longilin și fără mușchi aparenți), „extraterestrul” nostru pare lucrat la sală, cu mușchi bine reliefați;

- apoi, deși este gol, are încălțări în picioare;

- în fine (și cel mai interesant), ET-ul prezidențial pare să poarte lanțuri la mâini și la picioare, asemenea deținuților periculoși.

Ce este toată această nebunie? În primul rând, pare legată de desecretizarea dosarelor OZN, ordonată recent de Donald Trump. Ea sugerează că extratereștrii există și sunt printre noi. Iar Trump l-a capturat pe unul dintre ei. În al doilea rând, pe rețelele sociale americane (în special în mediile neo-protestante) circulă afirmația că extratereștrii sunt în realitate diavoli, demoni, entități ale întunericului. (Lucru demonstrat de altfel de părintele Seraphim Rose încă din 1975, în cartea sa „Ortodoxie și religia viitorului”).

Culoarea plumburie și mușchii subliniază faptul că nu este nimic eteric la personajul din imagine. Dimpotrivă. Lanțurile cu care este legat extraterestrul/demon arestat de Trump amintesc flagrant de capitolul 20 din Apocalipsă, în care, la sfârșitul vremurilor, un înger al Domnului coboară din ceruri, îl leagă cu lanțuri pe Satana și îl aruncă în adânc. Cercurile neo-protestante americane de care am vorbit mai sus promovează intens imaginea unui Trump mesianic, singurul om de pe pământ care poate salva creștinismul și civilizația occidentală.

Diavolul înlănțuit de Trump – ce poate fi mai mesianic? Și așa ajungem la o nouă postare, în care Trump face două afirmații șocante: „Nimeni nu Îl cunoaște pe Dumnezeu mai bine decât mine. Și pe NIMENI nu iubește Dumnezeu mai mult decât pe mine!” Pare o trimitere directă la Evanghelia lui Ioan: „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit și cel care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind și lasă oile și fuge; și lupul le răpește și le risipește. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale Mele [oile] și ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaște Tatăl și Eu cunosc pe Tatăl. Și sufletul Îmi pun pentru oi. Am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc, și vor auzi glasul Meu și va fi o turmă și un păstor. Pentru aceasta Mă iubește Tatăl...” Iată-l așadar pe Donald Trump prezentându-se pe sine ca Păstorul cel Bun! Noul Mesia care poate salva și unifica creștinătatea.

Un scurt răgaz să ne tragem respirația și să ne revenim. Repet: nu e de râs! Acesta nu e contul unuia dintre mulții descreierați care postează pe rețelele sociale – este contul oficial al CELUI MAI PUTERNIC OM DE PE PLANETĂ. Un ins cu acces direct la BUTONUL NUCLEAR. Nu este întâmplător că pe aceeași rețea (TruthSocial) se înmulțesc imaginile generate de IA (o jucărie diabolică de care Trump pare îndrăgostit) în care președintele SUA apasă butonul declanșând Apocalipsa. Or, Apocalipsa este visul umed al cercurilor neo-protestante (începând cu pastorița Paula White) care au pus stăpânire pe Trump și pe Casa Albă.

Acești demenți își doresc Sfârșitul Lumii și fac totul pentru a-l provoca, convinși fiind că astfel grăbesc a doua venire a lui Hristos și instaurarea Împărăției Veșnice. Picurându-i doze tot mai mari de lingușeală otrăvită la ureche, l-au făcut pe Trump să se creadă Alesul lui Dumnezeu, a cărui misiune supremă este să MÂNTUIASCĂ lumea. Inclusiv prin aneantizare. Prostănac și orgolios, Trump se crede la butoanele lumii. În realitate, el este cel folosit ca BUTON ESCHATOLOGIC.

Adrian Pătrușcă