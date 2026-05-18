APOCALYPSE NOW: „EU SUNT BUTONUL!”
Postat la: 18.05.2026 |
Când răsfoiești contul de pe TruthSocial al lui Donald Trump – cel mai puternic om de pe Pământ - ai senzația că privești pozele și mâzgălelile de pe pereții unei celule de agitați de la Bălăceanca. Primele două imbolduri sunt să râzi în hohote și apoi să-ți faci cruce. Crucea nu strică niciodată, dar râsul te poate păcăli. Nu e de râs! Acolo, Trump (sau păpușarii lui) postează lucruri cât se poate de interesante. Sunt anunțuri despre ce ni se pregătește. Iar în ultimele ore, am fost copleșiți.
Este mai întâi imaginea (devenită rapid faimoasă) cu Trump și câțiva băieți cu ochelari fumurii escortând un extraterestru. Într-un colț al pozei (evident create de IA) apar degetele „fotografului”, pentru a-i conferi autenticitate. Deși prezintă multe din trăsăturile somatice consacrate de Hollywood, „extraterestrul” are și multe caracteristici inedite:
- în loc de culoarea tradițională din filme a trupului (verde-luminiscentă), este cenușiu-plumburiu;
- tot spre deosebire de imaginea-tip de Hollywood (în care corpul este longilin și fără mușchi aparenți), „extraterestrul” nostru pare lucrat la sală, cu mușchi bine reliefați;
- apoi, deși este gol, are încălțări în picioare;
- în fine (și cel mai interesant), ET-ul prezidențial pare să poarte lanțuri la mâini și la picioare, asemenea deținuților periculoși.
Ce este toată această nebunie? În primul rând, pare legată de desecretizarea dosarelor OZN, ordonată recent de Donald Trump. Ea sugerează că extratereștrii există și sunt printre noi. Iar Trump l-a capturat pe unul dintre ei. În al doilea rând, pe rețelele sociale americane (în special în mediile neo-protestante) circulă afirmația că extratereștrii sunt în realitate diavoli, demoni, entități ale întunericului. (Lucru demonstrat de altfel de părintele Seraphim Rose încă din 1975, în cartea sa „Ortodoxie și religia viitorului”).
Culoarea plumburie și mușchii subliniază faptul că nu este nimic eteric la personajul din imagine. Dimpotrivă. Lanțurile cu care este legat extraterestrul/demon arestat de Trump amintesc flagrant de capitolul 20 din Apocalipsă, în care, la sfârșitul vremurilor, un înger al Domnului coboară din ceruri, îl leagă cu lanțuri pe Satana și îl aruncă în adânc. Cercurile neo-protestante americane de care am vorbit mai sus promovează intens imaginea unui Trump mesianic, singurul om de pe pământ care poate salva creștinismul și civilizația occidentală.
Diavolul înlănțuit de Trump – ce poate fi mai mesianic? Și așa ajungem la o nouă postare, în care Trump face două afirmații șocante: „Nimeni nu Îl cunoaște pe Dumnezeu mai bine decât mine. Și pe NIMENI nu iubește Dumnezeu mai mult decât pe mine!” Pare o trimitere directă la Evanghelia lui Ioan: „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. Iar cel plătit și cel care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind și lasă oile și fuge; și lupul le răpește și le risipește. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale Mele [oile] și ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaște Tatăl și Eu cunosc pe Tatăl. Și sufletul Îmi pun pentru oi. Am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc, și vor auzi glasul Meu și va fi o turmă și un păstor. Pentru aceasta Mă iubește Tatăl...” Iată-l așadar pe Donald Trump prezentându-se pe sine ca Păstorul cel Bun! Noul Mesia care poate salva și unifica creștinătatea.
Un scurt răgaz să ne tragem respirația și să ne revenim. Repet: nu e de râs! Acesta nu e contul unuia dintre mulții descreierați care postează pe rețelele sociale – este contul oficial al CELUI MAI PUTERNIC OM DE PE PLANETĂ. Un ins cu acces direct la BUTONUL NUCLEAR. Nu este întâmplător că pe aceeași rețea (TruthSocial) se înmulțesc imaginile generate de IA (o jucărie diabolică de care Trump pare îndrăgostit) în care președintele SUA apasă butonul declanșând Apocalipsa. Or, Apocalipsa este visul umed al cercurilor neo-protestante (începând cu pastorița Paula White) care au pus stăpânire pe Trump și pe Casa Albă.
Acești demenți își doresc Sfârșitul Lumii și fac totul pentru a-l provoca, convinși fiind că astfel grăbesc a doua venire a lui Hristos și instaurarea Împărăției Veșnice. Picurându-i doze tot mai mari de lingușeală otrăvită la ureche, l-au făcut pe Trump să se creadă Alesul lui Dumnezeu, a cărui misiune supremă este să MÂNTUIASCĂ lumea. Inclusiv prin aneantizare. Prostănac și orgolios, Trump se crede la butoanele lumii. În realitate, el este cel folosit ca BUTON ESCHATOLOGIC.
Adrian Pătrușcă
-
Cum încearcă Statele Unite să pună mâna pe bogăția energetică mondială
Autor: Guy Mettan Nu se poate ințelege nimic din infamiile care au loc in lume de cincisprezece ani daca nu se cauta cin ...
-
Triumviratul SUA - China - Rusia
Trump la Beijing. Putin, peste doua zile, tot la Beijing. Prea rapid. Prea simetric. Prea important pentru a fi intampla ...
-
Creatorii și monopoliștii sau despre e-factura cu dedicație!
Obligativitatea de a elibera e-factura pentru drepturile de autor creeaza situații absurde și haos pentru creatorii roma ...
-
Domnule Bolojan, dragi USR-iști, dragi neo-băsiști, intelectuali, artiști, oengiști și filosofi: e mai simplu să treceți la exterminare...
„Ura este o datorie naționala", titra L'Humanité, oficiosul Partidului Comunist Francez, in 1947. Același c ...
-
De azi, România este oficial în recesiune!
Fața de 2025, scaderea economica este de 1,7% din PIB, in termeni reali, iar fața de trimestrul IV al anului 2025, scade ...
-
Piropopircănița de la noua academie Fane Gheorghiu
Ma uit la Cristian Pirvulescu, decanul Facultații de Științe Politice a SNSPA, ca la o curiozitate din criptozoologie. C ...
-
Pana nu se vor convinge, nu se vor linisti!
Nimic nu e mai urat in aceasta perioada ca “certurile” cu prietenii si rudele apropiate din cauza politicii. ...
-
Declasificarea documentelor UFO va schimba felul în care va fi interpretată Biblia
M-am gandit in primul rand la viziunile lui Ezechiel legate de carele cerești, la anumite pasaje din Daniel și chiar din ...
-
Falimentul nostru ca să salvăm de la falimentul lor!
Piața imobiliara, la noi, e inghețata. Mai nimeni nu mai cumpara acum case cu bani gheața, iar credite nu se mai iau, in ...
-
Cine e propunerea de premier a lui Nicușor Dan, care e singurul lider de partid ce-a refuzat-o?
Saptamana trecuta, la final, au avut loc consultari, așa-zis „informale", la Cotroceni, cu liderii celor patru par ...
-
România își pierde agricultura pentru importuri de proastă calitate
Acordul UE-Mercosur incepe sa produca exact tipul de controverse pe care criticii sai le-au anticipat inca din faza nego ...
-
Nicușor Dan și UE cu defecte - un discurs fără precedent
De Ziua Europei, azi, președintele Nicușor Dan a livrat un mesaj care iese spectaculos din tiparul discursului pro-europ ...
-
Și pentru că vinovatul trebuia să poarte un nume, i s-a spus: Nicușor Dan
A plecat la Erevan nauc, la reuniunile Comunitații Politice Europene și s-a intors buimac. A cautat cu privirea goala și ...
-
E o pâine amară, dar e necesară...
Complexul industrial al cenzurii, din care fac parte ONG-urile soroșiste ce au inventat și consolidat USR și au creat mi ...
-
Bogații vs. săracii din PNL
Cand stai pe multe milioane ascunși prin off-shore-uri, iți pute PSD. Cand ești infipt cu tot neamul in sinecuri de mii ...
-
PSD nu a trecut de partea poporului, încearcă doar să se spele pe mâini
Gvernul Ilie Bolojan a fost demis in urma votarii moțiunii de cenzura. 281 de voturi pentru, dintr-un total de 464. O ca ...
-
Mai bine mǎ sinucid în fața Tribunalului București
Cadoul meu de Ziua Internaționala a Libertații Presei, care a fost pe 3 mai, adica duminica, a venit luni, 4 mai, de la ...
-
China activează pentru prima dată „blocada" împotriva sancțiunilor americane!
Autor: Bruno Bertez Într-un comunicat publicat pe 2 mai 2026, Ministerul chinez al Comerțului (MOFCOM) a facut un ...
-
De ce învățământul se confruntă cu dificultăți în Europa
Autor: Guy Mettan Dupa o performanța foarte buna la inceputul secolului, sistemele școlare europene și americane sufera ...
-
Vă întrebați ce dreacu caută în acest comitet Raed Arafat...
Narativul absolut imbecil al useriștilor și al sectanților bolojanieni este ca, daca critici contractele și imprumuturil ...
-
Operațiunea secretă din PNL, din 2025, care trebuia să-l aducă la putere pe George Simion
Organizația PNL Ilfov a fost motorul din spatele revenirii și desemnarii lui Crin Antonescu drept candidat la prezidenți ...
-
Când, cum și de ce s-a metamorfozat Ilie Bolojan, devenind agentul Factorului Extern?
Întrebarea din titlu sunt convins ca este pe buzele tuturor celor care sunt intrigați de involuția publica a lui I ...
-
De ce a amuțit BNR? Ce știe Isărescu?!
O absența din peisajul crizei politice, la fel de stridenta ca cea a rușilor, este cea a lui Mugur Isarescu, guvernatoru ...
-
Doar peste cadavrele PSD veți vinde vreo acțiune din companiile profitabile ale statului
Acest juramant infricoșator, facut pe mumia lui Lenin, a fost proferat de mai multe ori in luna aprilie de senatorul PSD ...
-
„Șobolanii” lui Bolojan - Șobolojenii
Ion Sterian, Director General Transgaz - PNL BrailaLaurențiu Cazan, Președinte CA Nuclearelectrica - PNL ValceaDaniela M ...
-
Nu e mai bine să dobori dronele decât să angajezi ținta?
Mor de dragul Armații. Ea e in continuare pe angajari. Noi credeam ca daca prinzi pe radar o drona vagabondand in spațiu ...
-
Rămâne de văzut cam cum a fost cu transporturile alea de armament către Ucraina
Iacata ca de data asta m-am grabit ca fata mare la maritat, iar pentru asta va cer scuze, cu comentariul legat de drona ...
-
Muțenia lui Georgescu în timpul confruntărilor și de ce Simion se "împușcă în picior"
Începem sa numaram durata crizei politice dupa modelul in care se contabilizeaza desfașurarea razboaielor din Ucra ...
-
Phishing, clonarea identității, fraude online și… despăgubiri de la bancă
Oamenii raman fara bani in banca sau pe card pentru ca li se fura identitatea bancara sau digitala. Pentru ca sunt victi ...
-
Oana Gheorghiu propune un mecanism hoțesc de vânzare a unei părți din avuția statului
Deși pozeaza in mare reformator, Oana Gheorghiu ar fi putut sa ramana la o dezbatere ideologica, intre cei care susțin v ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu