Cum încearcă Statele Unite să pună mâna pe bogăția energetică mondială

Autor: Guy Mettan

Nu se poate înțelege nimic din infamiile care au loc în lume de cincisprezece ani dacă nu se caută cine are de câștigat din aceste fapte. În ceea ce privește ticăloșiile și agresiunile, Trump nu a inventat nimic: el a accelerat și a făcut vizibil un program de restaurare a măreției Americii care fusese deja inițiat în epoca lui Obama (pivotul spre Est îndreptat împotriva Chinei), aplicat de Biden (lovitura de stat și apoi războiul din Ucraina) și exagerat de Netanyahu din 2023 (purificarea etnică a Gazei, distrugerea Libanului și haosul din Golful Persic).

Așa cum spune proverbul: când înțeleptul arată luna, prostul se uită la deget. În timp ce opinia publică era uluită de vociferările și capriciile lui Trump, disecate și transmise cu complacere de mass-media aflată sub ordinele lor, imperiul devenit corsar proceda metodic la jefuirea resurselor mondiale de petrol și gaze.

În deceniul 2010-2020, îngrijorați să-și vadă supremația amenințată de apariția rivalului chinez și de revenirea Rusiei pe scena internațională, Statele Unite au încercat să-și țină în frâu cei doi concurenți, administrațiile democrate concentrându-se pe slăbirea Rusiei, în timp ce cele republicane se concentrau pe contenționarea Chinei.

Astfel, elitele neoconservatoare aflate la putere la Washington au lansat tot felul de atacuri indirecte împotriva acestor două țări: tentative de revoluții portocalii împotriva aliaților lor și în vecinătatea lor (Primăvara Arabă, asasinarea lui Gaddafi, războiul civil din Siria), răsturnări de guverne (Ucraina 2014, Ecuador, Brazilia), operațiuni de destabilizare a opiniei publice și de demonizare a adversarului (Russiagate 2016, cazul Skripal 2018, intensificarea tensiunilor în jurul Taiwanului și în Marea Chinei, lovituri de stat eșuate în Coreea de Sud și împotriva lui Juan Guaido în 2019 și a Corinei Machado în 2024 în Venezuela, dar reușite în Peru și România).

Toate acestea cu succese mixte. Rezultatul acestor operațiuni s-a dovedit, de fapt, nesatisfăcător în ansamblu: în 2020, China și Rusia s-au trezit mai puternice ca niciodată, în timp ce Statele Unite, încă împotmolite în Afganistan, nu încetaseră să reculeze în termeni relativi, atât pe plan economic, cât și geopolitic.

Pe măsură ce decalajele se adânceau, devenea urgent să se treacă la viteza superioară. Astfel, Joe Biden a întreprins cu succes ieșirea din încurcătura afgană (în ciuda criticilor) și a reușit să pună Rusia sub presiune, împingând-o să intervină militar în Ucraina la 24 februarie 2022. Din nou, europenii, care nu au văzut nimic din toate acestea – sau care i s-au făcut complici crezând că pot profita de pe urma situației – i-au urmat exemplul, adoptând sancțiuni economice și luând măsuri militare împotriva Rusiei.

În mai puțin de două zile, s-au privat de petrolul și gazul rusesc, ieftin și vital pentru industriile lor. Șase luni mai târziu, Nordstream a explodat: legătura ombilicală cu Rusia, care constituia toată forța Europei, a fost astfel ruptă pentru ani de zile.

Câteva luni mai târziu, pe 7 octombrie 2023, atacul Hamasului împotriva Israelului a oferit ocazia de a extinde războiul în Orientul Mijlociu, unde mizele energetice sunt la fel de mari ca în cazul Ucrainei și Rusiei. Și acolo, un proxy era gata să intre în luptă pentru a răspândi haosul: Israelul. Sarcina a fost încredințată unui aliat turbulent, dar și mai de încredere și mai puțin scrupulos decât Zelenski: Benjamin Netanyahu.

Sub pretextul luptei împotriva teroriștilor din Hamas (de care, de fapt, nu i-a păsat niciodată, întrucât el însuși i-a finanțat), Netanyahu l-a convins cu ușurință pe Trump să treacă la faza B a planului de jefuire energetică, și anume eradicarea palestinienilor din Gaza pentru a avea acces mai bun la imensele zăcăminte de gaze care se află în fața sa, transformarea coastei într-o nouă Riviera pentru bogați și a face astfel concurență proiectului saudit Neom și zgârie-norilor ostentativi din Emiratele Arabe Unite.

Pe teren, curățarea etnică nu s-a desfășurat însă atât de bine pe cât se preconiza. Nu numai că nu s-a încheiat încă, dar, în plus, a alienat opinia publică mondială. De aici ideea, maturizată îndelung de Israel, de a extinde războiul spre est, atacând Iranul.

Pentru agresori, avantajul era dublu: pe de o parte, aceasta permitea ascunderea crimelor de război din trecut (72 000 de civili uciși), oferindu-le în același timp timp pentru a-și termina treaba, iar pe de altă parte, se ataca unul dintre principalii furnizori de petrol din regiune: Iranul mollahilor, mare furnizor al Chinei. Astfel, în iunie 2025 a izbucnit un prim război de douăsprezece zile. Fără rezultate concludente. Regimul a rezistat, iar combustibilul nuclear a rămas la adăpost.

La începutul lunii ianuarie 2026, lupta pentru supremația mondială a luat o nouă turnură atunci când administrația Trump a decis să-și concentreze eforturile principale asupra dominației energetice și asupra preluării controlului asupra rezervelor mondiale de petrol și gaze. În lumina acestei schimbări strategice trebuie înțeleasă senzaționala incursiune în Venezuela: în mai puțin de douăsprezece ore, șeful statului venezuelean, Nicolas Maduro, este răpit, regimul său este transformat în vasal, iar rezervele sale de petrol, cele mai importante din lume, sunt puse sub tutela Chevron și li se interzice exportul către Cuba și China.

În aceeași lună ianuarie, după o intensă campanie de bombardament mediatic împotriva „regimului ignobil al mullahilor care își torturează poporul”, a început o operațiune de schimbare a regimului iranian prin violență. Care nu a întârziat să eșueze. Astfel încât, șase săptămâni mai târziu, a izbucnit actualul război împotriva Iranului. Care, în ciuda unor succese inițiale spectaculoase, s-a împotmolit rapid în blocada și contra-blocada strâmtorii Ormuz.

Iranul nu a putut fi subjugat, dar fluxul de petrol și gaze către Asia și China a fost întrerupt și, în orice caz, plasat sub controlul Marinei SUA. Capcana s-a închis asupra Europei și Asiei, care nu mai au altă opțiune decât să cedeze în fața Statelor Unite și a șantajului lor privind prețurile, dacă vor să continue să fie aprovizionate cu petrol și gaze.

Între timp, în ultimele luni, Statele Unite au reușit, de asemenea, să pună sub presiune și celelalte surse de energie fosilă. Occidentalii, în frunte cu francezii și britanicii, au blocat Rusia în Arctica (Operațiunea Arctic Sentry din septembrie 2025). Au pus în dificultate „flota fantomă” de superpetroliere rusești prin multiplicarea arestărilor nejustificate de nave în Marea Baltică, Atlanticul de Nord și Marea Mediterană, în timp ce ucrainenii, însoțiți cum se cuvine de mentorii lor atlanticiști, bombardau rafinăriile rusești și făceau să scadă cu 40% exporturile de țiței rusesc în luna aprilie.

Închizând cercul în ultimele patru luni, compania americană Chevron a încheiat succesiv contracte exclusive cu Grecia, Cipru, Israel și Siria pentru exploatarea zăcămintelor și tranzitul de petrol și gaze către Europa prin Marea Mediterană. Obiectivul: îngroparea definitivă a Nordstream și a energiei fosile rusești în Europa și consolidarea monopolului mondial american asupra energiilor fosile pentru deceniile următoare. Desfășurarea summitului european la Erevan la începutul lunii mai a venit să completeze această manevră de încercuire a Rusiei și de respingere a Chinei. Prin detașarea Armeniei de orbita rusă și prin deschiderea coridorului Zanguezour către un viitor gazoduct care ar lega gazul turkmen și petrolul azer prin Turcia, s-ar slăbi atât Rusia, cât și China.

Această luptă pentru menținerea supremației americane nu este doar una energetică. Este și una financiară. În ultimă instanță, este vorba de menținerea preeminenței dolarului ca monedă de schimb și de rezervă mondială și de stoparea bruscă a ascensiunii petro-yuanului pe care saudiții, rușii și monarhiile petroliere o inițiaseră.

Se știe că dominația dolarului este pilonul suprem al puterii americane și că datorită acesteia Statele Unite își pot finanța aparatul militar și stilul de viață costisitor. Prin urmare, este vital pentru ele să poată consolida această dominație prin crearea unui „petro-gazo-dolar”, adică un dolar care să nu se bazeze doar pe schimburile petroliere, ci să fie extins la schimburile de gaze.

Prin eliminarea concurenței gazului rusesc și qatarez – aceste două țări fiind cele mai mari puteri gaziere mondiale după Statele Unite – Washington lovește două păsări cu o singură piatră: își consolidează atât quasi-monopolul asupra gazelor (Australia se află pe locul patru, dar sondele sale tocmai au fost afectate de un ciclon și este acum legată de Statele Unite prin AUKUS), cât și dominația dolarului. Această strategie a început să dea roade: în luna martie a acestui an, tranzacțiile în dolari au depășit din nou pragul de 50%, ajungând la 51,1% din schimburile financiare mondiale, conform datelor SWIFT.

Pe scurt: după ce a stagnat timp de zece ani, apoi a fost aplicată cu greutate în timpul președinției Biden, strategia americană de a reda măreția Americii a cunoscut un salt fulminant în primele optsprezece luni ale președinției Trump și odată cu punerea în aplicare a strategiei sale petro-gaze.

Detaliile punerii în aplicare a acestei strategii de piraterie energetică și financiară se regăsesc în ancheta magistrală a jurnalistului britanic Richard Medhurst, publicată în Consortium News, vol. 31, nr. 129, 12 mai 2026. În prezent, concluzionează el, atât prietenii, cât și dușmanii Americii sunt obligați: 1/ să cumpere gaz și petrol american după ce concurenții au fost eliminați de pe piață prin bombardamente sau răpiri; 2/ să plătească achizițiile în dolari, ceea ce slăbește propriile lor monede; și 3/să-și achite aprovizionarea cu energie la tarife la fel de prohibitive pe cât de umilitoare, știind că comerțul cu alte bunuri face obiectul unor tentative de extorcare prin intermediul unor taxe vamale uluitoare. Bine jucat, nu-i așa?