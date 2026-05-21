Inflația candidaților de premier. Ce urmărește Sistemul

Inflația asta de nume pentru funcția de premier nu este haos. Este strategie. În fiecare zi apare, „pe surse", alt candidat.

Un tehnocrat, un primar, un fost ministru, un om acceptat extern, un independent, un economist, un militar.

Pare că Sistemul caută cea mai bună variantă, nu?

În realitate, de multe ori nu caută nimic, doar testează.

Se aruncă nume în spațiul public și se urmărește reacția.

Presa cum răspunde? Partidele cât rezistă? Mediul de afaceri ce transmite? Publicul cât de repede explodează online?

Așadar, când apar foarte multe variante simultan, scopul este derutarea publicului. Pentru că un cetățean confuz obosește repede. Iar un public obosit acceptă aproape orice variantă prezentată drept soluție de stabilitate.

Într-un stat serios, funcția de premier nu se testează zilnic prin zvonuri împinse „pe surse".

Când apar prea multe variante, de obicei există un singur adevăr: nimeni nu are încă suficientă putere să impună varianta reală.

Sarmiza Andronic