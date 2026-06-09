Adevărata poveste din spatele programului nuclear iranian și a acordului de la Islamabad

Autor: Pepe Escobar

Pe Power Shift, o nouă platformă geopolitică independentă, Zulfiqar Ali, Larry Johnson și cu mine am dezvăluit ceea ce, practic, constituie o informație explozivă: dacă norii negri continuă să se adune, Teheranul este gata să treacă de la ambiguitatea nucleară la lansarea efectivă a unui dispozitiv nuclear pe teritoriul iranian.

La mai puțin de o săptămână distanță, pagina Power Shift a fost cenzurată pe YouTube - fără nicio explicație și fără posibilitatea de a face apel. Cu toate acestea, ceea ce am dezvăluit fusese deja detaliat în mai multe podcasturi și interviuri pe parcursul săptămânii trecute.

Am publicat un context detaliat înainte de divulgarea acestor informații, redactat chiar înainte ca echipa de negociere iraniană să suspende schimbul tuturor textelor și mesajelor cu Statele Unite prin intermediul mediatorului pakistanez. În ceea ce privește redactarea a ceea ce ar putea fi versiunea finală a unui memorandum de înțelegere (MoU) dezbătut fără încetare între Iran și Statele Unite, a devenit brusc foarte clar că totul se învârtea în jurul Libanului.

Iranul a reiterat în repetate rânduri că era gata să renunțe la „armistițiul" deja comatos dacă cultul morții din Asia de Vest și-ar fi pus în aplicare amenințarea de a bombarda Dahiyeh, suburbia cu majoritate șiită din sudul Beirutului. Confruntat cu Trump, liderul cultului morții a fost nevoit să dea înapoi. Dar doar pentru câteva zile. Trump are nevoie disperată de un memorandum de înțelegere și de un armistițiu prelungit pentru a-l putea prezenta ca pe o „victorie". Victoria lui (italicele mele).

Toate acestea se petreceau, într-un ritm frenetic, în urma unui apel telefonic decisiv și extrem de sensibil, de 105 minute, joi, 28 mai, între președintele iranian Massoud Pezeshkian și prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif. Islamabadul este singurul canal de comunicare neoficial, operațional și de încredere între Teheran și Washington. Sursele noastre au dezvăluit că, în timpul acestei convorbiri telefonice, Pezeshkian a transmis un ultimatum structurat formal în trei etape, care urma să fie transmis Casei Albe cu o claritate absolută:

1. Încetarea negocierilor privind programul nuclear. Prioritatea fiind încetarea tuturor războaielor împotriva Iranului și a Axei Rezistenței.

2. Încetarea oricărui proiect de cadru al unui tratat nuclear. Adică fără discuții care să conducă la un eventual JCPOA 2.0 diluat; numai după ce s-a rezolvat încetarea războaielor și statutul strâmtorii Ormuz.

3. Dacă amenințările americane persistă, a declarat Pezeshkian, acest lucru ar conduce la „detonarea unui dispozitiv nuclear pe teritoriul iranian" - executată nu ca un act de război, ci ca o demonstrație suverană și ireversibilă a capacității de a controla dominarea escaladării.

Ceea ce este deosebit de uimitor este faptul că niciunul dintre elementele de mai sus nu ține de o poziție diplomatică. Ceea ce am asistat a fost președintele iranian care a transmis ceea ce este, în esență, o decizie a Liderului Suprem Mojtaba Khamenei, semnalând că, dacă Washingtonul ar trece de următorul prag, Teheranul ar trece instantaneu de la ambiguitatea nucleară la o demonstrație incontestabilă. Și acest lucru ar implica o ruptură permanentă a sistemului mondial de neproliferare - cu consecințe imprevizibile.

Alinierea strategică China-Iran-Pakistan

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a înțeles în mod evident importanța acestor informații. El i-a cerut imediat ministrului pakistanez de externe Ishaq Dar - care se afla la New York pentru sesiunile Consiliului de Securitate al ONU - să transmită informația la Washington. Dar a ocolit întregul aparat birocratic, contactându-l direct pe secretarul de stat american Marco Rubio la New York. Mesajul, transmis de la Teheran către administrația Trump, a fost fără echivoc: escaladarea a atins acum punctul culminant.

Rubio „ar fi putut" (și acesta este cuvântul cheie) să fi conștientizat gravitatea extremă a ceea ce constituie, de fapt, un ultimatum nuclear oficial. L-a informat pe Trump. A doua zi, pe 29 mai, Trump a pus brusc capăt oricărei noi acțiuni militare. Iar retorica sa incendiară s-a domolit instantaneu. Acest lucru nu a avut nimic de-a face cu un elan brusc de reținere strategică din partea axei War-a-Lago/Biroul Oval. A fost rezultatul direct și în aval al canalului secret de comunicare Sharif-Dar-Rubio.

În dimineața zilei de 29 mai, Dar a sosit la Washington pentru o vizită oficială de o zi. Așezat față în față cu Rubio, el a prezentat raportul detaliat pe care apelul telefonic de la New York nu făcuse decât să-l anunțe. El a aruncat două bombe pe masa negocierilor:

1. Iranul nu va ceda nimic din uraniul său puternic îmbogățit (UHE). Nimic. Zero. Și este definitiv. Totul ține de independența suverană (două concepte aflate în centrul recentei declarații comune Rusia-China semnată la Beijing cu ocazia vizitei oficiale a lui Putin la Xi Jinping). Teheranul nu va ceda așadar stocurile sale, indiferent de condiții, temporar sau nu, doar pentru a se conforma unui mecanism menit să salveze aparențele și conceput pentru publicul american. Din punctul de vedere al liderilor iranieni - cu Mojtaba la cârma -, UHE depășește cu mult un simplu atu tehnic; este fuziunea supremă a suveranității, a descurajării, a puterii de negociere și a supraviețuirii politice.

2. China a livrat Iranului sisteme de apărare strategice de ultimă generație - în special MANPAD-uri portabile - transportate în secret prin țări terțe (și de aceea nu am putut obține nicio confirmare oficială acum două săptămâni la Shanghai). Pe scurt: o aliniere strategică China-Iran-Pakistan pe deplin operațională este în vigoare.

Mai este posibil un acord de la Islamabad?

În prezent, niciunul dintre noi - inclusiv sursele noastre - nu știe dacă o armă nucleară care ar exploda pe teritoriul iranian ar fi fost dezvoltată exclusiv de Iran care dispune de capacitățile științifice necesare; sau cu ajutorul eventual al Rusiei, Pakistanului sau RPDC. Toate opțiunile sunt plauzibile. Potrivit profesorului Ted Postol de la MIT, Iranul ar putea converti cu ușurință 450 kg de hexafluorură de uraniu de 65% în uraniu de calitate militară de aproximativ 85%: tot ce este necesar pentru o armă de putere redusă, care să fie încărcată în cel puțin 10 vectori de rachete capabili să ajungă în Israel. Aceasta înseamnă, cel puțin, 10 bombe nucleare.

Din punct de vedere tehnic, acest tip de armă cu randament redus poate fi conceput, explică Postol, folosind un reflector de neutroni din uraniu sărăcit - sau din carbură de beriliu/tungsten - plasat imediat în jurul miezului fisionabil. Acesta redirecționează neutronii care se scurg către materia nucleară pentru a crește eficiența fisiunii și reduce masa critică necesară. Pe scurt: mai puțină materie și mai multe bombe.

Foarte important: o schiță a acestei cronici a fost prezentată la începutul săptămânii trecute unui înalt responsabil iranian, membru al cercului extrem de restrâns din jurul Liderului Suprem Mojtaba Khamenei. Reacția sa: „Nu voi face niciun comentariu pe această temă". Dincolo de acest răspuns evaziv, ceea ce a devenit imediat clar este transmiterea verificată a celei mai decisive comunicări neoficiale din criza „nici război, nici pace".

Iată cum se petrece totul: Pezeshkian vorbește cu Sharif; Sharif discută cu Dar; Dar discută cu Rubio; Rubio discută cu Trump; Dar discută față în față cu Rubio (în timpul briefingului său de la Washington). Toate acestea aruncă o nouă lumină asupra armistițiului de 60 de zile - încălcat ulterior -, această soluție fragilă de care Trump avea nevoie disperată. Acest cadru a fost organizat de Pakistan și susținut structural de China - așa cum am confirmat la Shanghai.

Teheranul a insistat în repetate rânduri asupra ordinii procedurilor. În primul rând, toate războaiele trebuie să înceteze, în special ofensiva condusă de cultul morții în Liban. Urmează apoi modalitățile de restabilire a traficului comercial în strâmtoarea Ormuz. A treia și ultima etapă constă în reluarea unei forme de dialog nuclear constructiv. Într-o perspectivă de ansamblu, o reformă structurală profundă este deja în curs - indiferent de surprizele neplăcute legate de încălcarea armistițiului care ne-ar putea aștepta.

În prezent: Acordurile Abraham sunt, practic, moarte; Arabia Saudită a înghețat toate discuțiile de „normalizare" cu Israelul purtate în culise; Qatarul și Omanul elaborează în secret planuri de tranziție militară pentru retragerea treptată a Statelor Unite din Asia de Vest. Și, mai presus de toate, o nouă arhitectură de securitate în Asia de Vest se pune rapid în aplicare în afara „umbrelei protectoare" americane, sub impulsul celor patru țări sunnite: Pakistan, Arabia Saudită, Turcia și Egipt.

Joi trecut, din nou pe Power Shift (pagina noastră de YouTube era încă activă), Zulfiqar Ali, Larry Johnson și cu mine am identificat un posibil acord de la Islamabad ca fiind cadrul emergent pentru a pune capăt războiului dintre Statele Unite și Iran - cu mult înainte ca marile mass-media occidentale să-l recunoască ca arhitectură organizatoare. Am identificat, de asemenea, mecanismul care stă la baza acestuia: o diplomație pakistaneză neîncetată de navetă, susținută discret, dar hotărât, de China.

Am prezentat o foaie de parcurs în două faze: în primul rând, un armistițiu imediat și redeschiderea strâmtorii Ormuz (Iranul este de acord cu aceste două puncte); în al doilea rând, o scurtă perioadă de negocieri pentru finalizarea unui acord politic și financiar mai amplu. Am indicat că eliberarea extrem de controversată a activelor înghețate ale Iranului nu era un subiect de discuție speculativ, ci o pârghie activă în cadrul procesului. Această eliberare a activelor și eventuala relaxare a sancțiunilor erau considerate măsuri concrete de consolidare a încrederii.

Am indicat, de asemenea, că o delegație iraniană de nivel înalt - alcătuită din președintele Parlamentului Ghalibaf, ministrul Afacerilor Externe Abbas Araghchi și guvernatorul Băncii Centrale Abdolnaser Hemmati - se va deplasa la Doha în cadrul componentei dedicate fondurilor înghețate. Acest lucru a fost confirmat ulterior de toate părțile implicate, inclusiv faptul că componenta referitoare la Banca Centrală era direct legată de activele înghețate. Am sugerat, de asemenea, că Islamabad ar putea deveni scena actului politic final, cu o eventuală vizită a lui Trump alături de Pezeshkian: totuși, această posibilitate pare astăzi mai îndepărtată ca niciodată.

China se mulțumește să observe desfășurarea evenimentelor

Iată faptele, așa cum se prezintă:

Iranul este departe de a fi izolat și se pregătește pentru un război prelungit, cu un sprijin material și strategic semnificativ din partea Chinei, Pakistanului și RPDC, precum și cu un sprijin atent calculat din partea Rusiei, așa cum am confirmat la forumul de la Sankt Petersburg.

Statele Unite sunt paralizate. Administrația Trump poate părea că dorește o ieșire de urgență; dar este complet constrânsă de presiunea exercitată de cultul morții din Asia de Vest - așa cum am văzut în acest weekend; de căile de escaladare epuizate; și de absența unei opțiuni militare decisive capabile să modifice situația fără a crea o criză infinit mai greu de gestionat.

Monarhiile petroliere din Golf sunt îngrozite de ideea unei posibile reluări a războiului - cu excepția notabilă a Emiratelor Arabe Unite. Acest lucru lasă Islamabadul ca singură ieșire posibilă, cu mareșalul Asim Munir poziționat ca intermediar indispensabil; iar Beijingul și Moscova urmărind îndeaproape, chiar modelând activ, în anumite privințe, cadrul general.

Bombardamentul sudului Beirutului din 6 iunie a fost din nou comis într-un moment critic al negocierilor, așa cum a subliniat Mohammad Mokhber, consilier principal al Liderului Suprem Mojtaba Khamenei și membru al Consiliului de Discernământ iranian:

„Prin bombardarea Libanului în timpul prezenței mediatorului în Iran [se referea la Asim Munir], inamicul a dat foc mesei de negocieri pentru a treia oară, pentru a denunța încălcările repetate ale armistițiului în toate zonele. Le vorbim celor care încalcă acordul pe limba «forței»; Axa Rezistenței este un corp unificat, iar ei vor plăti cu siguranță un preț greu și dureros pentru această agresiune pe teren".

Bombardamentul mortal din sudul Beirutului a dat naștere unui spectacol franc suprarealist: administrația Trump grăbindu-se în urma mediatorului pakistanez la Teheran, implorându-l să intervină pe lângă iranieni pentru o dezescaladare. Împăratul care voia să distrugă civilizația iraniană a trebuit să ceară Pakistanului să salveze ce mai putea fi salvat.

Aceasta înseamnă, așa cum am semnalat, că, în condițiile în care Iranul stabilește condițiile escaladării și își consolidează potențialul de descurajare, iar Trump se trezește fără nicio carte în mână, singura soluție posibilă constă în diplomația prin Islamabad. Think tank-urile americane vor fi complet paralizate când vor realiza în sfârșit că, prin furnizarea de echipament militar de ultimă generație pe teatrul de război iranian, Beijingul testează în mod activ limitele coerciției hegemonice americane.

Și dacă lucrurile se agravează și Iranul este obligat să facă o demonstrație nucleară în fața întregii lumi, China va obține o dovadă irefutabilă că descurajarea americană este lipsită de sens. Nu putem decât să admirăm ingeniozitatea unei astfel de isprăvi strategice de mare anvergură - fără a trage un singur foc de armă.