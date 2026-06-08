Azi începe o săptămână cu multă încărcătură emoțională:

1. Băncile și BNR vor dezlănțui Armada de influenceri și presă plătită. Consiliul Concurenței va fi ținta tuturor atacurilor imaginabile pentru simplul fapt că a îndrăznit să își facă treaba și, după 4 ani de anchetă, a amendat 10 bănci cu 3,7 miliarde de lei pentru manipularea ROBOR. Deși este una dintre cele mai grave fapte anti-concurențiale, poate cea mai gravă (pentru manipularea Libor și Euribor s-au dat amenzi de sute de miliarde), iar fapta este imputată băncilor, vinovații vor fi CC și cei care or să dea băncile în judecată pentru despăgubiri. Băncile vor fi pictate drept sfintele sistemului, la fel cum au fost pictate în anii 2010-2016, în perioada clauzelor abuzive, practicilor înșelătoare, creditelor în monede exotice și legii dării în plată. Am mai văzut acest film: suntem imunizați. Procesele de recuperare a daunelor cauzate de bănci clienților prin manipularea ROBOR vor fi cu atât mai de succes cu cât se vor fi declanșat mai repede. Azi, legislația UE și jurisprudența CJUE sunt de partea noastră. Peste 4 ani s-ar putea să nu mai fie… Băncile au mulți bani de lobby și donații politice.

2. Pe 10 iunie se pronunță CCR asupra acelei OUG pe care Bolojan a emis-o la 3 zile după ce a fost demis. Ca să poată fi salvat de CCR a introdus 3-4 fraze cu referire la SAFE, dar OUG are cu totul alt obiect: de exemplu, scutirea de taxe a unui producător de vinuri. Sper ca CCR să nu se ducă după fentă și să admită sesizarea Avocatului Poporului.

3. Voi sesiza organismele UE, iar în mod direct, pe Ursula von der Leyen, Kaja Kallas și Mark Rutte, prin co-semnare cu alți colegi din PE, asupra situației extrem de grave, lăsată neclară și nesoluționată, cauzată de explozia dronei ucrainene în portul Constanța. Vom cere autorităților române să sisteze ajutoarele financiare de orice natură pentru Ucraina până la clarificarea incidentului din portul Constanța (care putea cauza o catastrofă în Constanța și pe litoral), precum și asigurarea că litoralul românesc sau orașele de graniță cu Ucraina nu vor mai fi periclitate de astfel de incidente.

4. În fine, așteptăm raportul dlui Dan, președinte, comandant suprem al armatei, expert în tehnică militară și bruiaj, procuror - anchetator și judecător, raport care va proba clar că incidentul de la Constanța este mâna rușilor, la fel cum a fost cazul cu drona de la Galați, precum și cu alegerile anulate, precum și cu toate eșecurile, prostiile, furturile și corupția guvernelor pro-europene/occidentale. A zis că durează o săptămână…

Gheorghe Piperea