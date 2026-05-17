Triumviratul SUA - China - Rusia

Trump la Beijing. Putin, peste două zile, tot la Beijing. Prea rapid. Prea simetric. Prea important pentru a fi întâmplător. Poate că adevărata știre geopolitică a momentului nu este ce au semnat liderii lumii. Pentru că aproape nu au semnat nimic. Ci faptul că marile puteri au început să redefinească regulile jocului global.

Summitul Trump–Xi a produs comunicate prudente, tehnice, aproape „goale”. Fără spectacole comerciale, fără contracte istorice, fără triumfalism. Și tocmai asta spune enorm. În alte vremuri, o delegație cu zeci de CEO americani ar fi însemnat miliarde și fotografii istorice. Acum, „greii” economiei americane au părut mai degrabă decor strategic decât motor real de negociere.

Semnalul este clar: relația SUA–China a intrat într-o fază de management al rivalității, nu de integrare profundă. Cele două puteri nu mai încearcă să fuzioneze economic. Încearcă să evite o confruntare directă. Miza reală pare să fi fost alta: Iranul, Taiwanul, Rusia.

Xi gândește în cicluri istorice. Trump gândește în cicluri electorale și tranzacții rapide. China nu mai negociază din poziția anxioasă a anilor 2000. Negociază din postura unei puteri care simte că timpul lucrează în favoarea sa. Iar acum urmează întâlnirea Xi–Putin.

Acolo se va vedea dacă:

– Beijingul dorește doar o detensionare tactică cu Washingtonul;

– axa Moscova–Beijing rămâne solidă;

– sau dacă asistăm la apariția unui nou triunghi strategic global.

Washingtonul negociază cu Beijingul. Beijingul negociază cu Moscova. Moscova negociază direct și indirect cu Washingtonul. Triunghiul se închide. Dar poate cea mai importantă știre a acestor zile este alta: Europa nu participă la discuția despre noua ordine mondială. Sau poate că și-a delegat deja interesele. Dacă le mai are.

Corneliu Calotă