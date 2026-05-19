Despre smerenia matematicii și bariera transcendentă de care se va lovi mereu inteligența artificială
Postat la: 19.05.2026 |
(sau, mai bine zis, despre trufia „științei stabilite” și iluzia cunoașterii)
Zic ca matematicienii și „matematicienii” să ia aminte, iar enoriașii lor să prindă de veste...
Preambulul
În 1931 Anno Domine, un matematician, pe numele său Kurt Gödel, a emis teorema incompletitudinii. Pe scurt, Gödel afirmă două lucruri esențiale:
(i) în orice sistem matematic logic și complex, există afirmații care sunt adevărate, dar care nu pot fi demonstrate folosind regulile acelui sistem.
(ii) sistemul nu poate demonstra propria sa consistență, adică nu poate dovedi, prin propriile reguli, că nu conține contradicții.
Gödel a folosit un raționament ingenios, de genul paradoxurilor lui Zenon: "această afirmație nu poate fi demonstrată". Dacă afirmația este falsă, înseamnă că poate fi demonstrată, ceea ce creează o contradicție. Dacă afirmația este adevărată, ea rămâne un adevăr care nu poate fi atins prin demonstrație. Concluzia a fost că adevărul este un concept mai amplu decât demonstrația. Principiul quod erat demonstrandum nu funcționează la infinit.
Răspunsurile emise de matematică nu pot fi niciodată "complete". Există adevăruri care se situează dincolo de matematică. Mintea și inima omului pot vedea aceste adevăruri fără a avea nevoie de matematică.
Partea I
Impactul filosofic al Teoremei lui Gödel este devastator pentru ambiția umană de a deține un control absolut asupra realității prin rațiune. Aceasta relevă o falie insurmontabilă între adevăr și demonstrabilitate. Deși este de natură a da frisoane celor ce se fălesc cu posesia „științei stabilite”, teorema este încurajatoare pentru cei ce se tem de inteligența artificială și de algoritmii acaparatori care dau capitivitate digitală și, posibil, risc de extincție la scară largă a umanității.
Teorema lui Gödel implică faptul că mintea umană nu poate fi redusă la un simplu algoritm sau la o un software sofisticat. Dacă am fi doar programe de calculator, am fi limitați de axiomele noastre interne și nu am putea vedea niciodată adevărul pur.
Omul simplifică mental și emoțional realitatea pentru a o face inteligibilă. Gödel demonstrează matematic că orice sistem formal (inclusiv modelele noastre mentale) este obligat să ignore anumite adevăruri pentru a rămâne coerent. Dar faptul că ignorăm un adevăr nu înseamnă că acel adevăr nu există. Percepția noastră este strict limitată la simțurile și rațiunea noastră, dar nu înseamnă că faptele și realitatea exterioră nu există.
De altfel, noi construim modele mentale în care încadrăm realitatea (redusă la capacitățile noastre de percepție), narațiuni și realități imaginative care par complete doar pentru că excludem, inconștient, complexitatea care ne-ar bloca logica.
Gödel a aratat că un sistem nu-și poate dovedi propria consistență din interior. Filosofic, asta înseamnă că pentru a „funcționa”, trebuie să operăm pe baza unor presupuneri (axiome) pe care nu le putem dovedi, creând o zonă de confort bazată pe o certitudine fictivă. Pur și simplu, trebuie să reconstruim realitatea în tipare, mituri, simboluri și abstracțiuni, căci numai astfel o putem suporta emoțional și mental.
Raționamentul lui Descartes (mă îndoiesc, deci gândesc, deci exist) pleacă de la ideea că rațiunea este un punct de sprijin absolut. Descartes credea că putem percepe realitatea clar și distinct prin intelect. Formula lui Descartes este, de fapt, o buclă auto-referențială. Știu că știu, deci știu că exist, deci știu că realitatea e nimic altceva decât o reflecție în oglindă (Socrate spunea ceva total opus – singurul lucru cert pe care îl știu este că nu știu). Teorema incompletidudinii a lui Gödel arată că niciun sistem nu se poate auto-valida complet. Gödel demonstrează că, de fapt, cu cât un sistem este mai complex, cu atât „scapă” printre degete mai multe adevăruri.
Pe de altă parte, logica umană este pur și simplu incapabilă de a se închide complet, ceea ce lasă loc transcendenței. Adevărul nu este ceva ce „posedăm” prin logică. Participăm la adevăr, dar adevărul care este calea și viața rămâne mereu exterior sistemului nostru de gândire. În esență, Gödel ne oferă o lecție de smerenie intelectuală: suntem ființe care pot recunoaște existența unui Adevăr absolut, dar care sunt structural incapabile să îl captureze într-o formulă sau într-o definiție finită.
Conștiința umană are, însă, capacitatea intuitivă de a „vedea” adevărul dincolo de pașii logici rigizi, atribut pe care inteligența artificială și algoritmii nu îl dețin. Omul poate intui adevărul transcendent, deci adevărul divin, ca un jucător experimentat de șah, care poate juca simultan cu mai multe zeci de adversari și îi poate învinge pe toți utilizând nu calculul detaliat, ci harul experienței. Și mai important: omul poate percepe adevărul transcendent cu inima.
Gheorghe Piperea
-
