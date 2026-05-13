De azi, România este oficial în recesiune!

Față de 2025, scăderea economică este de 1,7% din PIB, în termeni reali, iar față de trimestrul IV al anului 2025, scăderea este de 0,2%, în termeni reali.

Două concluzii imediate :

- scăderea economică anuală, chiar dacă are unele cauze în guvernarea Ciolacu, respectiv, Ciucă, Cîțu și Orban I - II, a fost accelerată de guvernarea Bolojan;

- la elaborarea bugetului pe 2026 s-a mințit copios - dacă scăderea economică era acolo încă din vremea lui Ciolacu (de dinainte de iunie 2025), ea nu putea fi ignorată la elaborarea bugetului pe 2026 decât dacă redactorii au mințit din motive pur propagandistice.

Or, cine știe, pentru a da asigurări pe hârtie că se pot susține și donațiile secrete în favoarea regimului mafiot kievean, și contractul cu dedicație cu Rheinmetall, și cheltuielile militare de 5% din PIB anual...

Tot INS a anunțat o inflație anuală de 10,7%. Este, desigur, un indicator teoretic.

Dacă ne uităm la prețul carburantului la pompă, observăm o diferență de la 7 - 7,5 lei/litru în 2025, la 9,5 - 10,5 lei pe litru în 2026. Toți știm și vedem că, de fapt, inflația la produsele de bază este cu mult mai mare de 20%.

Gheorghe Piperea