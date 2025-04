Operațiunea Red Flag!

Să ne ocupăm puțin de așa zisele teorii ale conspirației. Una dintre cele mai importante operațiuni, poartă denumirea de "steag fals" sau "red flag". Nu intrăm în amănuntele teoriilor conspirației, deoarece nu mai avem. În ultimii cinci ani, s-au dovedit în marea lor majoritate realități. Trebuie inventate altele.

În România și mai ales uie, avem de a face cu cea mai mare operațiune Red Flag din ultima vreme. Din 2020, această operațiune, desfășurată la nivel global sub denumirea de "Totul va fi bine", "salvează-o pe bunica", adică Plandemonia. În speță, operațiunile de acest gen, sunt anunțate cu mult înainte prin diverse canale de comunicare: cărți, filme, conferențe etc.. Cine are ochi să vadă, să vadă. Cine nu, să-și mai pună o mască! Pe gură, pe ochi, pe creier. Unde vrea fiecare! Asta nu înseamnă că dacă nu vrem să vedem ele nu există. Ba da! Și fac parte din realitatea de zi cu zi.

Ce sunt aceste operațiuni? De principiu se fac sub acoperire, ele fiind puse în scenă pentru a induce publicul larg în eroare, adică să lase opiniei publice impresia că sunt făcute de alte "entități statale". Vă sună cunoscut? Agenturile ruse, boții, trigoții etc. Astfel au fost anulate alegerile din România cu concursul serviciilor de așa zisă inteligență, deși aceste servicii, conform legii NU au competență legală de a se amesteca în procesul electoral. Lumea în general nu știe aceste amănunte. Înghite tot ce i se oferă. Care a fost competența celor de la 2,15 de a prezenta maculatura, zisă și raportul către CSAT? Niciuna. Singurul numitor comun al demenței a fost și este mutul din dulap și milițianul desăvârșit, mare șef peste MAI. Același MAI, care v-a închis în case în 2020, sub Arafat. Exponentul local al Plandemoniei. Omul care a supraviețuit ca și Predoiu sub toate guvernele. Ce îi leagă pe ăștia doi? Operațiunile Red Flag. Aceste vaste operațiuni sunt folosite și pe timp de pace, nu numai în război. Sunt conduse în general de guverne, multinaționale (corporații) încercând ca secretul despre natura reală a evenimentelor să fie menținut timp îndelungat ca fiind secret.

În cursul anilor au existat la nivel mondial nenumărate operațiuni Red Flag. Căutați și veți găsi. Toate sunt date publice! Important e să știi unde să cauți și cum să le unești. Greuț! Dar nu imposibil. Plandemonia a fost una dintre ele și cea mai mare, ținând cont de faptul că într-o singură zi, 7 miliarde de oameni au fost închise în case. Cine își imagina vreodată asta? Nimeni! Și totuși s-a întâmplat. Cum? În 2024, a apărut Red Flag în procesul electoral din România ca și experiment. Se pare că a reușit. Din moment ce azi se așteaptă extinderea la nivel de Franța. Macron, care a început în 2020 Red Flag cu focul catedralei. Acela a fost semnalul. Azi, Macron a pus în scenă în uie altă operațiune de acest gen ca să acopere scandalul cu sexul M/F al nevestei. Un circ se acoperă de un circ mai mare, pe românește. Astfel idiotul a dat foc Europei, de mână cu eterna matroană în ale jocurilor de putere- UK! Nelipsită din combinațiile geopolitice. Doi idioți care prin gura/buzunarele Ur-Sulei urlă că ne atacă rușii. Red Flag-ul actual este "agresiunea presupusă a F. Ruse asupra uie"! Da? Ca să vă lase fără bani, drepturi și libertăți au inventat un nou virus sub fața Rusiei. Voi faceți bine, încolonați-vă și cumpărați "kit ul de supraviețuire" în caz de război, al lui Arafat. Păi nu? Păi da! Dați buzna! E doar începutul. Ce folosesc nebunii ăștia? Vechiul dicton: "Divide et impera", în speță combinația de tactici militare, politice, economice, de câștigare și conservare a puterii, prin divizare a societăților. Cum? Simplu!

Prin războiul psihologic. Adică folosirea la scară largă a propagandei "împotriva inamicului". A noastră, a cetățenilor, în special. Consecutiv cu măsurile militare operative. În completare. Așa cum știm de la Sun Tzu citire: "Nu trebuie să distrugi fizic inamicul, ci este suficient să-i distrugi voința de a lupta.".

Aplicat acest principiu ne arată că inducerea confuziei în toate palierele nu dă greș. Niciodată! Sunt atacate psihologic credința, emoțiile, curajul și speranța. În general ce atacă? Voința, acțiunea și discernământul. Când acestea trei sunt anihilate, avem de a face cu o masă amorfă manipulată excesiv, până la lipsa de reacție. Cine deschide gura e etichetat ca "dușman al poporului", "terorist", "criminal". Vă aduceți aminte toate apelativelele folosite de "autoritățile" vieții în 2020. Și acum e la fel. Suntem putiniști că vrem pace! Așa ceva este incredibil! Trump e n@#ist că vrea pace, jurnaliștii care expun adevărul trebuie 'băgați în lagărele de reeducare". Astea sunt câteva exemple.

Una peste alta, trăim de cinci ani cel puțin, sub operațiunile Red Flag. O "realitate inventată" prezentată drept adevăr de către politicieni, o mare parte a mediei și arma inventată-influensăreala- la pachet. Adevărul este acolo. Trebuie doar să-l vedeți.

Vreți să aflați cine, când, unde și cum s-a pus la cale lovitura de stat? Întrebați-l pe Ciucă. Omul a șters putina, într-o singură zi, în februarie 2025 parcă. De ce? Nimeni nu-l cheamă să-l întrebe de ce? Statul major, Premier, Șef de penele, senator, următor în ierarhie al lui Iohannis. De înțeles. În 15 iulie 2024 a fost la W.D.C. cu Oha, după care Zukerman, fost ambasador, la o emisiune a Sorinei Matei ne spune că:"Dacă statul american ar ajuta pe cineva ar fi generalul Ciucă." De alegeri era vorba. Administrația Biden și-a făcut datoria. L-a ajutat! Să spele putina. Asta ne arată că planul loviturii de stat deja exista! Pe cale de consecință: "să trăiți bine!". [Expresia veșnicului invitat labe 1tv, susținător vajnic al lui Nicu! De tot râsul!]

Sub operațiunile Red Flag care vă spala creierele și vă bagă Frica în oase, minte și suflete. Ca să nu mai puteți reacționa!

Turma să fie turmă și să se îndrepte spre prăpastie încet, ca mersul oilor! Domnul sa vă binecuvânteze!

Zoe Dantes