Pe ea n-ar fi violat-o nimeni!

Voi ați observat că nicușoriștii au o nevoie patologică de a vorbi despre idolul lor? Antinicușoriștii fac caterincă, se amuză, dar ăștia se iau foarte în serios. Cred că în literatura de specialitate există o definiție clară.

Tocmai m-am întâlnit cu una. Schimbăm două amabilități și dau să plec, că eu nu îmi doresc taine cu ăștia. Ea, timidă, deschide discuția.

-L-ai văzut pe președinte?

-Da. Penibil.

Și iar dau să o tai.

Atunci, ea pleacă ochii și spune:

-Da, dar e la început.

Apoi, vitează, bagă nucleara.

-Dar mai bine așa. Îți dai seama ce era cu Simion?

-Nu. Ce era?

I-am băgat adrenalină. I s-au mărit pupilele.

-Acum ar fi fost aici rușii.

-Unde? Chiar aici?

-Da.

-Și ce ar fi făcut?

-Of! Orgii. Ne-ar fi violat, ne-ar fi furat...

-Da, mașinile de spălat le-ar fi furat. Pentru piese.

-Tot ar fi furat.

M-am uitat la ea și m-am gândit să o liniștesc, să-i spun că pe ea nu ar fi violat-o nimeni, dar mi-era că mă acuză de altele.

Am încheiat rapid discuția și i-am sugerat să meargă la biserică, să mulțumească că nu au venit rușii.

-Da, cred că merg.

Cora Muntean