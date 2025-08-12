Pe ea n-ar fi violat-o nimeni!

Pe ea n-ar fi violat-o nimeni!

Voi ați observat că nicușoriștii au o nevoie patologică de a vorbi despre idolul lor? Antinicușoriștii fac caterincă, se amuză, dar ăștia se iau foarte în serios. Cred că în literatura de specialitate există o definiție clară.

Tocmai m-am întâlnit cu una. Schimbăm două amabilități și dau să plec, că eu nu îmi doresc taine cu ăștia. Ea, timidă, deschide discuția.

-L-ai văzut pe președinte?
-Da. Penibil.
Și iar dau să o tai.
Atunci, ea pleacă ochii și spune:
-Da, dar e la început.
Apoi, vitează, bagă nucleara.
-Dar mai bine așa. Îți dai seama ce era cu Simion?
-Nu. Ce era?
I-am băgat adrenalină. I s-au mărit pupilele.
-Acum ar fi fost aici rușii.
-Unde? Chiar aici?
-Da.
-Și ce ar fi făcut?
-Of! Orgii. Ne-ar fi violat, ne-ar fi furat...
-Da, mașinile de spălat le-ar fi furat. Pentru piese.
-Tot ar fi furat.
M-am uitat la ea și m-am gândit să o liniștesc, să-i spun că pe ea nu ar fi violat-o nimeni, dar mi-era că mă acuză de altele.
Am încheiat rapid discuția și i-am sugerat să meargă la biserică, să mulțumească că nu au venit rușii.
-Da, cred că merg.

Cora Muntean

0

