Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (I)

În ultimii ani, în Nord-Vestul României, îndeosebi în județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensie rapidă și masivă a cultelor neoprotestante penticostal și baptist, precum și a sectei Martorii lui Iehova. Principalele cauze ale acestei extensii sunt imoralitatea și corupția din sânul bisericii declarate naționale, Biserica Ortodoxă din România (BOR). Relativ recent, BOR a fost zguduită de scandalul de homosexualitate creat de fostul episcop ortodox al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, pe numele de mirean Cornel Onilă. În aprilie a.c., fostul episcop de Huși a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de opt ani închisoare pentru violuri și alte agresiuni sexuale comise asupra unor elevi de la Seminarul Teologic din Huși în perioada 2015-2017. Din păcate nu este un caz singular, în ultima vreme fiind aduse acuzații de imoralitate, inclusiv de homosexualitate, și de corupție și înalților ierarhi ai Episcopiei Ortodoxe a Oradiei și ai Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului. Principalii acuzatori sunt preoți, curatori și credincioși otodocși care doresc primenirea și întâietatea morală a Bisericii Ortodoxe din țara noastră.

Preot caterisit, reținut și evacuat samavolnic

Printre criticii stărilor anormale și necreștinești din Episcopia Ortodoxă a Oradiei, care are sub jurisdicție județul Bihor, s-a aflat și preotul Ciprian Mega, până recent paroh al Bisericii Sfântul Spiridon din Oradea, devenit cunoscut la nivel național și nu numai după ce a participat la Festivalul internațional de film de la Moscova din 2024, cu filmul ,,21 de rubini”, la care a fost regizor și scenarist. În acest film interesant au jucat alături de marii noștri actori Dorel Vișan, Răsvan Vasilescu, Carmen Tănase și Manuela Hărăbor trei mari vedete internaționale: Anthony Delon, Mickey Rourke și Elisabetta Pellini. În perioada festivalului, preotul Mega și principalii săi colaboratori s-au întâlnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, la invitația acestuia. După escapada sa cultural-artistică de la Moscova, preotul orădean Ciprian Mega a fost supus la o serie de suplicii fără precedent, pe care le-am prezentat pe larg în articolul ,, Prigonirea preotului Mega de către o inchiziție încropită la Oradea”. Pe 14 ianuarie 2025 a fost suspendat din funcția de paroh al Bisericii Sfântul Spiridon din Oradea și retras din slujire pe o perioadă de 30 de zile, fiind acuzat de Episcopia Ortodoxă a Oradiei de legături cu Biserica Ortodoxă Rusă, respectiv că ,,slujește alte interese decât ale Bisericii și ale Țării în care își duce traiul”. Suspendarea sa conține și alte acuze hilare ca ,,excentricitatea și exotismul felului său de a fi” sau ,, viziuni rebele, anarhice sau extremiste”.

În noaptea de 4/5 februarie a.c. i-a fost incendiat autoturismul într-o parcare dintre orașele Beiuș și Ștei în timp ce discuta cu alți preoți într-un alt autoturism. Pe 17 februarie a fost reținut 24 de ore de procuroarea Claudia Văsuț de Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș pentru complicitate la incendierea propriei mașini. Prim-procuror al parchetului care l-a reținut este Cosmin Pantea, unul din cei cinci procurori din ,,unitatea de elită” a DNA de la Oradea care au speriat Nord-Vestul și au fost dați afară pentru șantajarea și prigonirea mai multor judecători de la instanțele bihorene. Acest Pantea și acoliții săi s-au aflat și probabil se mai află în siajul total al SRI. În timpul reținerii, aproape sigur că la comanda unor servicii secrete, procurori și mascați au făcut percheziții domiciliare preotului Mega, fratelui său și altor trei persoane apropiate. Drept răsplată, după acest act samavolnic, prim-procurorul beiușan Cosmin Pantea a fost propus pentru funcția de șef al Secției de Urmărire Penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, o promovare excepțională, peste nivelul parchetului ierarhic superior, care este Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Iar procuroarei Claudia Văsuț i-a fost admisă o cerere mai veche prin care a solicitat transferul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.

Presiuni neortodoxe asupra justiției orădene din partea Episcopiei Ortodoxe

Reținerea lui Ciprian Mega nu se justifica având în vedere probatoriul neconcludent, precum și statutul său de preot, faptul că are patru copii minori, valoarea redusă a mașinii (circa 4.000 de euro) și neasigurarea acesteia. În mod justificat, judecătoarea Raluca-Meda Baciu de la Judecătoria Beiuș a respins cererea de arestare preventivă formulată de Parchetul condus de zbirul Pantea. Conform unor surse judiciare, judecătoarea Baciu s-ar fi exprimat că au fost exercitate presiuni mari asupra sa din partea Bisericii Ortodoxe pentru arestarea preotului Mega, dar la dosar nu a existat nicio probă care să-i permită dispunerea acestei măsuri preventive. Potrivit acelorași surse, judecătoarea ar fi fost vizitată în acest scop la domiciliu de către episcopul ortodox al Oradiei, Șofronie Drincec, și de arhimandritul Mihail Tărâi, starețul Mănăstirii Izbuc, care este situată aproape de orașul Beiuș.

Episcopul Șofronie este acuzat de mai mult timp de acte de corupție și de imoralitate de către credincioși și preoți ortodocși din Bihor, inclusiv de către preotul Ciprian Mega. Arhimandritul Mihail este considerat mâna dreaptă a episcopului Șofronie în fărădelegi și păcate. Mănăstirea Izbuc este denumită de mulți bihoreni ,,Clubul homosexualilor”. Dacă episcopul Șofronie și arhimandritul Mihail au exercitat presiuni asupra judecătoarei de la Beiuș, aceștia nu numai că trebuie caterisiți, ci trebuie și pedepsiți penal pentru infracțiunea de presiune asupra justiției. Ar trebui să se sesizeze din oficiu Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii pentru apărarea independenței justiției. Ar trebui să se sesizeze și Sfântul Sinod al BOR, care se întrunește la Patriarhie în perioada 29-30 septembrie.

Caterisire nerecunoscuta de Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului

A urmat pe repede înainte caterisirea preotului Mega de către Episcopia Ortodoxă a Oradiei, aflată sub comanda contestatului și controversatului episcop Șofronie Drincec, suspectat de anumite afinități cu SIE din perioada în care a condus Episcopia Ortodoxă Română înființată în Ungaria. Această caterisire comportă discuții până la cer sub aspectul legalității și temeiniciei. În opinia pedepsitului, caterisirea, ca act bisericesc, a fost întotdeauna o chestiune îndoielnică, din punct de vedere dogmatic neexistând caterisire (adică pierdere a preoției), iar în cazul său se referă doar la încetarea raporturilor contractuale de muncă, întrucât nu există niciun motiv canonic. ⁠Pe de altă parte, preotul caterisit consideră că nu avea competența să-l judece Consistoriul Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, întrucât nu a fost niciodată transferat canonic din Cipru, unde a slujit anterior, ci doar angajat.

Înainte de a avea aceste probleme, intuind că va fi o victimă a regimului politico-bisericesc din România, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului l-a invitat pe preotul Mega, împreună cu soția, la cina de la ultimul Revelion de la reședința sa. După ce s-a pronunțat caterisirea, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului i-a invitat pe preot și pe consilierii parohiali la reședința sa din Fanar, Istanbul și le-a spus clar că el nu recunoaște caterisirea și le-a oferit, pentru slujirea în Biserică, antimisul său. În baza acestui antimis, preotul Ciprian Mega a continuat să slujească la Biserica Sfântul Spiridon, cu acordul curatorilor și enoriașilor de la acest locaș de cult, consfințit printr-o hotărâre a Adunării parohiale.

Justiție închinată și înclinată la Oradea

Episcopia Oradiei a comandat însă evacuarea sa din această biserică, sens în care Protopopiatul Ortodox Oradea și Parohia Ortodoxă Sfântul Spiridon au înregistrat la Judecătoria Oradea o cerere de evacuare a preotului Mega. Judecătorul desemnat s-a executat întocmai și la timp, respectiv la primul și singurul termen de judecată (7 iulie), dispunând evacuarea și respingând în prealabil cererea de suspendare a cauzei până la soluționarea. cauzelor ce fac obiectul mai multor dosare pendinte ( 2063, 2064, 2065, 2066 si 2067/111/2025). Preotul Mega a declarat apel împotriva sentinței pronunțate, pe care o consideră vădit nelegală și netemeinică, sub mai multe aspecte. Cererea de evacuare nu numai că este nefondată, dar a fost formulată de către persoane fără calitate procesuală activă (Parohia și Protopopiatul).

Pe de o parte, reclamantul și reclamanta, respectiv Protopopiatul și Parohia nu au nici calitatea de locator și nici pe de proprietar al imobilului teren sau construcție. În speță, proprietar asupra terenului este Municipiul Oradea, iar proprietar asupra construcției este pârâtul Ciprian Mega, cel care a construit-o. În fapt, preotul Mega a construit biserica situată administrativ în Oradea pe strada Corneliu Coposu 12D, din venituri proprii și ale familiei sale, din susținerea prietenilor săi și din susținerea credincioșilor care îi sunt și în prezent fideli și apropiați. Cu ocazia sfințirii acestui edificiu, Episcopia Oradiei a atestat sub semnătura episcopului Șofronie faptul că, fără sprijinul bisericii și fără sprijinul autorităților civile, preotul Ciprian Mega a edificat această biserică cu susținerea unor prieteni, iar cuvintele de laudă din actul de sfințire vin să confirme acest lucru. Și judecătorii de la Tribunalul Bihor s-au închinat și înclinat în fața serviciilor secrete și a ierarhilor Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, respingând apelul preotului Mega. După circa o săptămâna a fost evacuat din biserica pe carea a construit-o, sub amenințarea jandarmilor, desi nici el și nici credincioșii nu au făcut nicio opoziție.

Episcop aspirator de preoți și călugări homosexuali

Una din principalele acuzații aduse episcopului Șofronie este că ar fi un aspirator și un promovator de preoți și călugări cu apucături homosexuale în eparhia ortodoxă pe care o păstorește. În 2021 , între preoții ortodocși din Bihor a circulat o discuție înregistrată între un preot foarte apropiat episcopului ortodox al Oradiei, căsătorit dar cu apucături homosexuale, și un amorez al acestuia din justiția orădeană. Discuția picantă redă o criză de gelozie, cu reproșuri vehemente aduse de amorezul din justiție preotului acuzat de infidelitate. Infidelul și-a început cariera sub pulpana și oblăduirea episcopului Șofronie, ca purtător de trenă, iar la nici 30 de ani a devenit consilier al acestuia și preot într-o biserică cunoscută din Oradea. Ar trebui verificat dacă episcopul și favoriții săi nu s-au pretat la un misionarism homosexual în justiția bihoreană pentru a-I capta favorabilitatea ca în cazul Mega.

Vom reveni cu partea a doua a articolului, în care vom prezenta smintelile, corupția și necurăția din Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, cu accent pe favorizarea și protejarea de către episcopul Iustin Hodea Sigheteanul (poreclit ,,Fetița” în facultate) a actualilor protopopi din Vișeu de Sus și Baia Mare, precum și a fostului protopop de Satu Mare, recent pensionat.

Valer Marian