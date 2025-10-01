Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (I)
Postat la: 28.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În ultimii ani, în Nord-Vestul României, îndeosebi în județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensie rapidă și masivă a cultelor neoprotestante penticostal și baptist, precum și a sectei Martorii lui Iehova. Principalele cauze ale acestei extensii sunt imoralitatea și corupția din sânul bisericii declarate naționale, Biserica Ortodoxă din România (BOR). Relativ recent, BOR a fost zguduită de scandalul de homosexualitate creat de fostul episcop ortodox al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, pe numele de mirean Cornel Onilă. În aprilie a.c., fostul episcop de Huși a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de opt ani închisoare pentru violuri și alte agresiuni sexuale comise asupra unor elevi de la Seminarul Teologic din Huși în perioada 2015-2017. Din păcate nu este un caz singular, în ultima vreme fiind aduse acuzații de imoralitate, inclusiv de homosexualitate, și de corupție și înalților ierarhi ai Episcopiei Ortodoxe a Oradiei și ai Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului. Principalii acuzatori sunt preoți, curatori și credincioși otodocși care doresc primenirea și întâietatea morală a Bisericii Ortodoxe din țara noastră.
Preot caterisit, reținut și evacuat samavolnic
Printre criticii stărilor anormale și necreștinești din Episcopia Ortodoxă a Oradiei, care are sub jurisdicție județul Bihor, s-a aflat și preotul Ciprian Mega, până recent paroh al Bisericii Sfântul Spiridon din Oradea, devenit cunoscut la nivel național și nu numai după ce a participat la Festivalul internațional de film de la Moscova din 2024, cu filmul ,,21 de rubini”, la care a fost regizor și scenarist. În acest film interesant au jucat alături de marii noștri actori Dorel Vișan, Răsvan Vasilescu, Carmen Tănase și Manuela Hărăbor trei mari vedete internaționale: Anthony Delon, Mickey Rourke și Elisabetta Pellini. În perioada festivalului, preotul Mega și principalii săi colaboratori s-au întâlnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, la invitația acestuia. După escapada sa cultural-artistică de la Moscova, preotul orădean Ciprian Mega a fost supus la o serie de suplicii fără precedent, pe care le-am prezentat pe larg în articolul ,, Prigonirea preotului Mega de către o inchiziție încropită la Oradea”. Pe 14 ianuarie 2025 a fost suspendat din funcția de paroh al Bisericii Sfântul Spiridon din Oradea și retras din slujire pe o perioadă de 30 de zile, fiind acuzat de Episcopia Ortodoxă a Oradiei de legături cu Biserica Ortodoxă Rusă, respectiv că ,,slujește alte interese decât ale Bisericii și ale Țării în care își duce traiul”. Suspendarea sa conține și alte acuze hilare ca ,,excentricitatea și exotismul felului său de a fi” sau ,, viziuni rebele, anarhice sau extremiste”.
În noaptea de 4/5 februarie a.c. i-a fost incendiat autoturismul într-o parcare dintre orașele Beiuș și Ștei în timp ce discuta cu alți preoți într-un alt autoturism. Pe 17 februarie a fost reținut 24 de ore de procuroarea Claudia Văsuț de Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș pentru complicitate la incendierea propriei mașini. Prim-procuror al parchetului care l-a reținut este Cosmin Pantea, unul din cei cinci procurori din ,,unitatea de elită” a DNA de la Oradea care au speriat Nord-Vestul și au fost dați afară pentru șantajarea și prigonirea mai multor judecători de la instanțele bihorene. Acest Pantea și acoliții săi s-au aflat și probabil se mai află în siajul total al SRI. În timpul reținerii, aproape sigur că la comanda unor servicii secrete, procurori și mascați au făcut percheziții domiciliare preotului Mega, fratelui său și altor trei persoane apropiate. Drept răsplată, după acest act samavolnic, prim-procurorul beiușan Cosmin Pantea a fost propus pentru funcția de șef al Secției de Urmărire Penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, o promovare excepțională, peste nivelul parchetului ierarhic superior, care este Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Iar procuroarei Claudia Văsuț i-a fost admisă o cerere mai veche prin care a solicitat transferul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.
Presiuni neortodoxe asupra justiției orădene din partea Episcopiei Ortodoxe
Reținerea lui Ciprian Mega nu se justifica având în vedere probatoriul neconcludent, precum și statutul său de preot, faptul că are patru copii minori, valoarea redusă a mașinii (circa 4.000 de euro) și neasigurarea acesteia. În mod justificat, judecătoarea Raluca-Meda Baciu de la Judecătoria Beiuș a respins cererea de arestare preventivă formulată de Parchetul condus de zbirul Pantea. Conform unor surse judiciare, judecătoarea Baciu s-ar fi exprimat că au fost exercitate presiuni mari asupra sa din partea Bisericii Ortodoxe pentru arestarea preotului Mega, dar la dosar nu a existat nicio probă care să-i permită dispunerea acestei măsuri preventive. Potrivit acelorași surse, judecătoarea ar fi fost vizitată în acest scop la domiciliu de către episcopul ortodox al Oradiei, Șofronie Drincec, și de arhimandritul Mihail Tărâi, starețul Mănăstirii Izbuc, care este situată aproape de orașul Beiuș.
Episcopul Șofronie este acuzat de mai mult timp de acte de corupție și de imoralitate de către credincioși și preoți ortodocși din Bihor, inclusiv de către preotul Ciprian Mega. Arhimandritul Mihail este considerat mâna dreaptă a episcopului Șofronie în fărădelegi și păcate. Mănăstirea Izbuc este denumită de mulți bihoreni ,,Clubul homosexualilor”. Dacă episcopul Șofronie și arhimandritul Mihail au exercitat presiuni asupra judecătoarei de la Beiuș, aceștia nu numai că trebuie caterisiți, ci trebuie și pedepsiți penal pentru infracțiunea de presiune asupra justiției. Ar trebui să se sesizeze din oficiu Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii pentru apărarea independenței justiției. Ar trebui să se sesizeze și Sfântul Sinod al BOR, care se întrunește la Patriarhie în perioada 29-30 septembrie.
Caterisire nerecunoscuta de Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului
A urmat pe repede înainte caterisirea preotului Mega de către Episcopia Ortodoxă a Oradiei, aflată sub comanda contestatului și controversatului episcop Șofronie Drincec, suspectat de anumite afinități cu SIE din perioada în care a condus Episcopia Ortodoxă Română înființată în Ungaria. Această caterisire comportă discuții până la cer sub aspectul legalității și temeiniciei. În opinia pedepsitului, caterisirea, ca act bisericesc, a fost întotdeauna o chestiune îndoielnică, din punct de vedere dogmatic neexistând caterisire (adică pierdere a preoției), iar în cazul său se referă doar la încetarea raporturilor contractuale de muncă, întrucât nu există niciun motiv canonic. Pe de altă parte, preotul caterisit consideră că nu avea competența să-l judece Consistoriul Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, întrucât nu a fost niciodată transferat canonic din Cipru, unde a slujit anterior, ci doar angajat.
Înainte de a avea aceste probleme, intuind că va fi o victimă a regimului politico-bisericesc din România, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului l-a invitat pe preotul Mega, împreună cu soția, la cina de la ultimul Revelion de la reședința sa. După ce s-a pronunțat caterisirea, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului i-a invitat pe preot și pe consilierii parohiali la reședința sa din Fanar, Istanbul și le-a spus clar că el nu recunoaște caterisirea și le-a oferit, pentru slujirea în Biserică, antimisul său. În baza acestui antimis, preotul Ciprian Mega a continuat să slujească la Biserica Sfântul Spiridon, cu acordul curatorilor și enoriașilor de la acest locaș de cult, consfințit printr-o hotărâre a Adunării parohiale.
Justiție închinată și înclinată la Oradea
Episcopia Oradiei a comandat însă evacuarea sa din această biserică, sens în care Protopopiatul Ortodox Oradea și Parohia Ortodoxă Sfântul Spiridon au înregistrat la Judecătoria Oradea o cerere de evacuare a preotului Mega. Judecătorul desemnat s-a executat întocmai și la timp, respectiv la primul și singurul termen de judecată (7 iulie), dispunând evacuarea și respingând în prealabil cererea de suspendare a cauzei până la soluționarea. cauzelor ce fac obiectul mai multor dosare pendinte ( 2063, 2064, 2065, 2066 si 2067/111/2025). Preotul Mega a declarat apel împotriva sentinței pronunțate, pe care o consideră vădit nelegală și netemeinică, sub mai multe aspecte. Cererea de evacuare nu numai că este nefondată, dar a fost formulată de către persoane fără calitate procesuală activă (Parohia și Protopopiatul).
Pe de o parte, reclamantul și reclamanta, respectiv Protopopiatul și Parohia nu au nici calitatea de locator și nici pe de proprietar al imobilului teren sau construcție. În speță, proprietar asupra terenului este Municipiul Oradea, iar proprietar asupra construcției este pârâtul Ciprian Mega, cel care a construit-o. În fapt, preotul Mega a construit biserica situată administrativ în Oradea pe strada Corneliu Coposu 12D, din venituri proprii și ale familiei sale, din susținerea prietenilor săi și din susținerea credincioșilor care îi sunt și în prezent fideli și apropiați. Cu ocazia sfințirii acestui edificiu, Episcopia Oradiei a atestat sub semnătura episcopului Șofronie faptul că, fără sprijinul bisericii și fără sprijinul autorităților civile, preotul Ciprian Mega a edificat această biserică cu susținerea unor prieteni, iar cuvintele de laudă din actul de sfințire vin să confirme acest lucru. Și judecătorii de la Tribunalul Bihor s-au închinat și înclinat în fața serviciilor secrete și a ierarhilor Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, respingând apelul preotului Mega. După circa o săptămâna a fost evacuat din biserica pe carea a construit-o, sub amenințarea jandarmilor, desi nici el și nici credincioșii nu au făcut nicio opoziție.
Episcop aspirator de preoți și călugări homosexuali
Una din principalele acuzații aduse episcopului Șofronie este că ar fi un aspirator și un promovator de preoți și călugări cu apucături homosexuale în eparhia ortodoxă pe care o păstorește. În 2021 , între preoții ortodocși din Bihor a circulat o discuție înregistrată între un preot foarte apropiat episcopului ortodox al Oradiei, căsătorit dar cu apucături homosexuale, și un amorez al acestuia din justiția orădeană. Discuția picantă redă o criză de gelozie, cu reproșuri vehemente aduse de amorezul din justiție preotului acuzat de infidelitate. Infidelul și-a început cariera sub pulpana și oblăduirea episcopului Șofronie, ca purtător de trenă, iar la nici 30 de ani a devenit consilier al acestuia și preot într-o biserică cunoscută din Oradea. Ar trebui verificat dacă episcopul și favoriții săi nu s-au pretat la un misionarism homosexual în justiția bihoreană pentru a-I capta favorabilitatea ca în cazul Mega.
Vom reveni cu partea a doua a articolului, în care vom prezenta smintelile, corupția și necurăția din Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, cu accent pe favorizarea și protejarea de către episcopul Iustin Hodea Sigheteanul (poreclit ,,Fetița” în facultate) a actualilor protopopi din Vișeu de Sus și Baia Mare, precum și a fostului protopop de Satu Mare, recent pensionat.
Valer Marian
-
Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (II)
În ultimii ani, in Nord-Vestul Romaniei, indeosebi in județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensi ...
-
Războiul din Ucraina este existențial pentru Globalismul Neo-bolșevic
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reluat in ultimele zile declarația potrivit careia razboiul din Ucraina este &b ...
-
Ar fi ilegal şi un precedent grav!
Conform prestigioasei publicații Politico, oficiosul Uniunii Europene, se pare ca Comisia Europeana va susține propunere ...
-
Codul mercenarilor: 61 de țări au semnat Documentul de la Montreux
Nu exista așa ceva, in sensul ca nu exista o codificare juridica internațional acceptata care sa oblige statele, macar t ...
-
Maia Sandu, alegerea poporului sau doar proiectul Bruxelles-ului?
Pe 28 septembrie 2025, Moldova merge din nou la urne, dar in loc sa fie un exercițiu real de alegere, pare mai de ...
-
O moarte suspectă: Ce urma să dezvaluie Dumitru Dumbravă peste câteva zile?
Dumitru Dumbrava, fost general SRI, considerat de mulți unul dintre arhitecții mecanismului de control și influența exer ...
-
Europa introduce ratingul de cetățean: Dacă nu ești digital, nu exiști!
Premierul Marii Britanii a anunțat recent ca, fara identitate digitala, nimeni nu ca mai putea lucra legal in Marea Brit ...
-
Oamenii cu bani din România au pariat pe un călăreț aparent singuratic, cu bani rusești
Nicușor Dan incearca sa rezolve matematic problema alegerilor din toamna anului trecut. "Suntem undeva la 30% din a desc ...
-
Cifrele vorbesc: A fost în zadar austeritatea
Degeaba ne-a chinuit coaliția cu taierile lui Marcel Ciolacu din "ordonanța trenuleț" din 31 decembrie 2024 și Ilie Bolo ...
-
Horațiu Potra a fugit acasă în Dubai unde avea o locuință
În februarie, temutul Horațiu Potra a fugit din țara dupa ce a fost pus sub acuzare intr-un dosar privind acțiuni ...
-
Ce poți face la ONU când rămâi acasă
E de bine. Oana Țoiu a aterizat ieri dimineața la New York, pentru cea de-a 80-a Adunare Generala a Națiunilor Unite, in ...
-
Alegerea este clară: guvernanță globală sau barbarie
Exista ceva inefabil etern in „bataile tobelor și sunetul clopotelor de la apus pana la rasarit" cand vine vorba d ...
-
Nicușor Dan a fost luat prizonier de SRI
"Bineințeles ca sunt foarte mulți oameni pentru care exista masuri de contraspionaj", a declarat senin președintele Nicu ...
-
Duduia Elena nu cotcodăcește tot
Elena Udrea nu a spus tot ce știe nici in primul interviu dat dupa ieșirea din pușcarie, marșand pe adevaruri care-i con ...
-
Dublul standard, în defilare sub Arcul de Triumf
Legenda spune ca, inainte de un anume congres al Partidului Comunist Roman (la al oricatelea congres, Ceaușescu reales!) ...
-
Factorul Extern și controlul României!
În luna mai, imediat dupa instalarea sa la Cotroceni, Nicușor Dan a declarat in mod explicit, chiar ritos, ca numi ...
-
Călin Georgescu a fost trimis, în sfârșit, în judecată
Dar nu pot inca sa rasuflu ușurat. Rechizitoriul intocmit de Parchetul General pare scrisoarea de adio a unui om de serv ...
-
Davide, Davide, nu ne prigoni!
Actualul ministru al Educației, Daniel David, se considera cel mai deștept, mai curat și mai prestigios membru al ...
-
Guvernul Bolojan a transformat criza bugetară în criză economică. Vom intra în colaps
Fondul Monetar Internațional este un contabil - e adevarat, un contabil de excepție, bine pregatit. El se refera la cifr ...
-
Mișcări geopolitice în regiune: România va fi supusă unor presiuni asimetrice
Azi, va explic contextul geopolitic din regiunea noastra, ce va deveni unul exploziv in aceasta toamna, tocmai pentru ca ...
-
Ce riscă Liiceanu dacă îl clonează pe Bolojan
Pe 6 septembrie, de ziua pomenirii minunii Sf. Arhanghel Mihail in Colose și de sfinții mucenici Eudoxie si Macarie, Ili ...
-
Hărțile Apocalipsei
Exista, la indemana, multe asemenea harți. Și e departe sa fie vorba despre știri false sau documente create special pen ...
-
Suntem creștini înainte de nașterea lui Hristos!
Mantra despre superioara asceza morala a geților ilustrata in Getica lui Iordanes, "care pentru a merita nemurirea au di ...
-
Au turbat, că s-au vaccinat!
Turbarea institutionala la adresa medicilor care au initiat la Brasov o conferinta despre dezinformarile "pandemiei" spu ...
-
ORDINEA MONDIALĂ POSTAMERICANĂ
E mult prea devreme ca sa discernem consecințele reale și totale ale unor evenimente geopolitice atat de complexe cum au ...
-
Nimicirea României. "Reforma administrativă" este inginerie socială
O operațiune vasta de spalare a creierelor derulata timp de mulți ani, a indus in multe capete ideea ca ajungem in parad ...
-
Nicky, un mesaj pe sms undeva în China? "Sunt eu, Picasso, si ti-am dat beep, că sunt voinic!"
La summitul crucial din China a fost invitat un singur fost om politic din Romania, și pușcariaș totodata - memoria elef ...
-
Vă faceți că munciți? Bolojan mimează reforma
Guvernul Bolojan mimeaza reforma prin masuri superficiale, cheltuielile fiind reduse doar pentru trei instituții autonom ...
-
Oana Țoiu aruncă în derizoriu ce a mai rămas din prestigiul politico-diplomatic al României!
Oana Țoiu a anunțat pe 9 iulie impunerea unei interdicții de acces pe teritoriul Romaniei, respectiv al spațiului Scheng ...
-
Junta care conduce România din umbră (III)
În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil ca Romania nu mai este condusa de președinții aleși (Klaus Iohannis, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu