Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (II)

În ultimii ani, în Nord-Vestul României, îndeosebi în județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensie rapidă și masivă a cultelor neoprotestante penticostal și baptist, precum și a sectei Martorii lui Iehova. Principalele cauze ale acestei extensii sunt imoralitatea și corupția din sânul bisericii declarate naționale, Biserica Ortodoxă din România (BOR). Relativ recent, BOR a fost zguduită de scandalul de homosexualitate creat de fostul episcop ortodox al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, pe numele de mirean Cornel Onilă. În aprilie a.c., fostul episcop de Huși a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de opt ani închisoare pentru violuri și alte agresiuni sexuale comise asupra unor elevi de la Seminarul Teologic din Huși în perioada 2015-2017. Din păcate nu este un caz singular, în ultima vreme fiind aduse acuzații de imoralitate, inclusiv de homosexualitate, și de corupție și înalților ierarhi ai Episcopiei Ortodoxe a Oradiei și ai Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului. Principalii acuzatori sunt preoți, curatori și credincioși otodocși care doresc primenirea și întâietatea morală a Bisericii Ortodoxe din țara noastră.

Un episcop cu păcatele trufiei, luxului și lăcomiei

Episcopia Maramureșului și Sătmarului este păstorită de nouă ani de episcopul Iustin Sigheteanul, care este secondat de episcopul vicar Timotei Sătmăreanul, un fidel discipol al său, pe care l-a promovat anterior stareț al Mănăstirii Scărișoara Nouă din județul Satu Mare și exarh al tuturor mănăstirilor din eparhie. Spre deosebire de episcopul Iustin, vicarul Timotei și-a luat doctoratul în teologie pe Muntele Athos. După încetarea din viață a arhiepiscopului Iustinian Maramureșeanul, un slujitor al Domnului cu mare har și dar, un monument de blândețe, bunătate și puritate, un intelectual rafinat și un cleric luminat, și preluarea eparhiei de către Iustin Sigheteanul, care a fost vicarul său, a avut loc o extensie exponențială a penticostalilor, baptiștilor și martorilor lui Iehova în județele Maramureș și Satu Mare, inclusiv în zonele mai tradiționaliste ca Țara Oașului și Maramureșul istoric. Principala cauză o constituie comportamentul episcopului Iustin, total opus celui al înaintașului și mentorului său Iustinian, și al clericilor pe care i-a promovat protopopi și parohi la bisericile din comunele mai mari și bogate din cele două județe.

Actualul episcop al Maramureșului și Sătmarului s-a remarcat prin apucături dictatoriale, trufie și aroganță din perioada în care era episcop vicar, fără ca aceste păcate să fie dublate de o capacitate intelectuală și teologică deosebită. De asemenea, s-a remarcat prin apetitul pentru lux: straie episcopale cel mai bine croite și aurite din toată țara, limuzine și jeep-uri scumpe, băuturi fine (coniac și whiskey). Pretindea să fie întâmpinat la intrarea în orașe și comune de autoritățile locale și să fie condus cu trăsuri de epocă. A ajuns să creadă că este un nou voievod al Maramureșului, un urmaș al marilor voievozi Dragoș și Bogdan. Speculând nevoia de voturi, i-a aservit pe majoritatea liderilor politici din județele Maramureș și Satu Mare, care s-au zbătut să obțină fonduri consistente pentru eparhia pe care o conduce de la Guvern sau de la consiliile județene sau locale. Cei mai servili politicieni i-au fost deputații Mircea Man (PDL), ulterior președinte al Consiliului Județean Maramureș, și Cătălin Cherecheș (PSD), ulterior primar al municipiului Baia Mare, dar și deputații sătmăreni Ovidiu Silaghi (PNL), fost ministru al Comerțului și Turismului, apoi ministru al Transporturilor, Mihaela Rusu (PSD), Octavian Petric (PSD) și Adrian Cosma (PNL).

Amestec în politică, corupție, sodomie și preacurvie

S-a amestecat fățiș în politică, în funcție de interese și conjuncturi susținând fie PDL fie PSD fie PNL. S-a întâmplat să susțină concomitent un partid într-un județ și un alt partid în celălalt județ. În anul electoral 2014 a fost protagonistul unui scandal cu reverberații naționale, în urma difuzării unei înregistrări de la o slujbă religioasă dintr-o biserică din județul Satu Mare din care rezulta că i-a îndemnat pe credincioși să-l voteze, la alegerile prezidențiale, ,,pe candidatul nostru român și ortodox”, adică pe candidatul PSD Victor Ponta, care a pierdut însă cu brio în fața contracandidatului liberal Klaus Iohannis. Episcopul Iustin și-a dovedit slaba audiență publică la referendumul pentru familia tradițională din 2017, care a fost inițiat și dirijat de Biserica Ortodoxă, când în județele Satu Mare și Maramureș au fost obținute printre cele mai slabe rezultate din țară.

Corupția a prins cheag la nivelurile înalte și în Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului. Mi-au parvenit informații că pentru posturile de preot paroh în bisericile din comunele mari și bogate din Țara Oașului și din Maramureșul istoric se pretind și se percep șpăgi între 40.000 și 50.000 de euro. Această episcopie nu a fost ocolită nici de scandalurile de imoralitate, inclusiv de homosexualitate. Cu mai bine de un deceniu în urmă, un elev de la Seminariul Teologic din Baia Mare s-a sinucis aruncându-se de pe balconul unui apartament în care a fost sodomizat de reprezentanți ai acestei episcopii. Ulterior, s-a sinucis un cunoscut scriitor și jurnalist pe fondul unei depresii cauzate de o gelozie legată de ierarhi ai acestei eparhii. Poliția și Parchetul au tratat cu ușurință aceste cazuri. Conform unei liste cu homosexualii din Sfântul Sinod al BOR, publicată de site-ul rezistența.ro, episcopul Iustin Sigheteanul a fost poreclit ,,Fetița” la facultatea de teologie pe care a urmat-o. Și episcopului vicar Timotei i se reproșează că ar fi păcătuit în vremea în care a fost stareț al Mănăstirii Scărișoara Nouă, când le-a făcut ochi dulci și nu numai unor credincioase din zonă care veneau să robotească pe la sfântul lă caș.

Smintelile protopopului din Vișeu de Sus

Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești, spune un proverb strămoșesc. Să vedem ce clerici ortodocși a promovat și protejat episcopul Iustin în eparhia pe care o păstorește. Un astfel de cleric este actualul protopop ortodox din Vișeu de Sus, Mihai Chira. Preoți și credincioși din zonă îi reproșează aroganța, vocabularul injurios, consumul excesiv de băuturi alcoolice, accesele de violență, precum și comiterea unor fraude. În cursul acestui an protopopul Chira a fost implicat în două scandaluri de pomină. În seara zilei de 21 martie soția protopopului a sunat la 112 reclamând că ar fi fost agresată verbal și fizic la domiciliu de către acesta. Un echipaj de la Poliția orașului Vișeu de Sus s-a deplasat la fața locului, a identificat victima și a constatat că aceasta a fost agresată fizic de către soț. În cauză a fost emis ordin de protecție provizoriu și a fost intocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. Purtătorul de sutană a invocat că nu și-ar fi agresat soția și că aceasta trecea printr-o depresie, repetând de vreo trei luni povestea cu violența. Purtătorul de cuvânt al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a anunțat că Episcopia a deschis o anchetă în acest caz, urmând să fie comunicat rezultatul acesteia, dar acest fapt nu s-a mai întâmplat. Preoteasa violentată și-a retras ulterior plângerea, iar ordinul de protecție provizoriu a fost anulat.

În seara zilei de 24 iulie, în jurul orelor 22, în timp ce conducea un autoturism de teren prin Vișeu de Sus, protopopul Mihai Chira a intrat pe contrasens și a lovit autoturismul condus de consilierul județean Adrian Filip, domiciliat în localitate. Protopopul a oprit și a coborât din autoturism, după care a fugit de la locul accidentului și s-a refugiat în casa parohială. Consilierul județean Filip a sesizat Poliția la 112, dar polițiștii sosiți la fața locului nu au putut intra în locuință întrucât nu aveau mandat de la procuror. Filip susține că protopopul era băut. A fost înregistrat dosar penal pentru părăsirea locului accidentului, dar nu a fost soluționat până astăzi. Credincioși din Vișeu îi reproșează protopopului Chira și un mișmaș legat de casa parohială în care locuiește împreună cu familia. Această casă a fost construită din donații primite de la enoriași, dar protopopul ar fi întabulat-o pe numele său.

Preoți și credincioși îi reproșează episcopului Iustin că l-ar proteja total pe protopopul nărăvaș și necurat întrucât nutrește o simpatie deosebită fașă de soția acestuia, o blondă provocatoare, poreclită ,,Vulpița”. Numeroși enoriași sunt dezgustați și descurajați de comportamentul protopopului vișeuan și al familiei sale. Datorită acestui comportament negativ, mulți dintre ei au părăsit comunitatea ertodoxă. În ultimii ani, de când Mihai Chira este protopop, în Vișeu de sus au fost înălțate trei lăcașuri mari de cult: Biserica Penticostală Harul, Biserica Baptistă Creștină Speranța și Sala Regatului a Martorilor lui Iehova.

Păcatele lumești ale protopopilor de Satu Mare și Baia Mare

Un caz și mai sugestiv este cel al până recentului protopop ortodox de Satu Mare, Ioan Socolan, pe care episcopul Iustin l-a promovat în această funcție cu peste un deceniu în urmă, înlăturând un protopop cultivat și manierat, cu har și cu dar, respectiv pe părintele Alexandru Tincu, pe care nu-l putea manipula după voia sa. Socolan este considerat cel mai slab și caricatural protopop ortodox din istoria Sătmarului. Conform a numeroși preoți și credincioși îl recomanda doar vocea și talentul de a face și învârti bani. A avut din plin darul beției și al ipocriziei. Principalul motiv pentru care a fost numit și menținut în funcție a fost faptul că soția blondă platinată a protopopului Socolan i-a confecționat episcopului Iustin vreme de trei decenii straiele episcopale de lux la atelierul pe care-l deține, care are acest obiect de activitate. Iustin a răsplătit-o nu numai prin promovarea soțului, ci și prin ungerea fiului ca preot în Statele Unite ale Americii, unde episcopul și protopopul au fost în vizită clericală. Academia Cațavencu și un săptămânal din Baia Mare au scris că au fost atunci inclusiv într-un loc de pierzanie, respectiv la un cazino din Las Vegas, unde au mers îmbrăcați în haine civile. După recenta pensionare, episcopul Iustin l-a uns protopop de Satu Mare pe ginerele lui Socolan. Și această promovare a fost urmată de o excursie de lux și plajă în America.

Un alt favorit al episcopului Iustin este protopopul ortodox de Baia Mare. Și acesta a fost prins recent de poliție conducând autoturismul sub influența băuturilor alcoolice. Este evident că episcopul a scăpat hățurile de sub control. Nu are cum să mai aibă autoritate din moment ce este și Prea Sfinția Sa un consumator înveterat de alcool. L-am văzut cu ochii mei la o agapă de sfințire îngurgitând rapid o jumătate de litru de coniac franțuzesc. Ar mai fi multe de spus și de scris despre actualul episcop al Maramureșului și Sătmarului, dar ne oprim deocamdată aici. Nu vrem să-i năruim total aspirațiile și planurile de a deveni cât mai curând Mitropolit al Clujului, Maramureșului, Sătmarului și Sălajului în locul actualului mitropolit Andrei Andreicuț.

Periclitarea siguranței naționale și a NATO

Nu putem încheia fără a semnala că înalții ierarhi ai BOR aplică unități de măsură diferite. Așa cum am arătat în prima parte a articolului, preotul orădean Ciprian Mega a fost aspru pedepsit, fiind desființat recte distrus ca și cleric ortodox, pentru că a fost într-o escapadă cultural artistică la Moscova și s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin. Din surse certe am aflat că și înalți ierarhi din Episcopia Maramureșului și Sătmarului au fost la Moscova într-o delegație care a fost primită de Patriarhul Kirill al Rusiei, cu numele de mirean Drozdenko, care a fost coleg cu Vladimir Putin în KGB, având gradul de general. Cu ocazia primirii la Patriarhia Rusiei, a venit și președintele Putin, care s-a întreținut cu delegația din Nord-Vestul României.

Ulterior a venit în România o delegație din Rusia care a adăstat o săptămână la Baia Mare, fiind cazată în stațiunea montană Izvoarele, situată în apropierea municipiului reședință al județului Maramureș. Membrul cel mai de vază al delegației ruse a fost Alecsandr Kondiakov, fost general GRU și KGB/FSB, consilier al lui Vladimir Putin în perioada î era prim-ministru și secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse după ce acesta a devenit președinte. Conform surselor noastre, generalul Kondiakov a lipsit două zile din stațiune, timp în care a făcut o excursie de plăcere și interes în localitatea Deveselu din județul Olt, unde începuseră lucrările de instalare ale scutului antirachetă american.

Valer Marian