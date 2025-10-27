Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (I)

Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitatile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la Bucuresti, cu ocazia inaugurarii Catedralei Mantuirii Neamului, denota o lipsa totala de empatie fata de oamenii simpli, care este inexplicabila si agravata de faptul ca provine dintr-o familie simpla de tarani dintr-un sat de la poalele Muntilor Apuseni.

Realitatea este ca, pe parcursul carierei sale politice, Bolojan s-a lipit precum timbrul de scrisoare de marii bogatani din Oradea si Bihor, cu totii milionari in euro (fratii Ioan si Viorel Micula, patronii holdingului European Drinks and Foods; Zoltan Teszari, patronul DIGI (RCS/RDS); Beniamin Rus, patronul Selina Group; Stefan Kopanyi, patronul Prima Group; Ioan Crisan, presedintele Federalcoop Bihor si apoi al Centrocoop), pe care i-a sprijinit trup si suflet si care l-au sponsorizat de-a lungul vremii. Bolojan n-a sprijinit si nu a adus in jurul sau oameni de afaceri curati, mai tineri sau mai inovatori, detinatori de firme de IT, de productie sau de prestari servicii, realizati prin ei insisi. Toti amicii milionari ai lui Bolojan au facut multi bani, unii majoritatea, din afaceri cu statul, cu Primaria Oradea si cu Consiliul Judetean Bihor. Toti amicii milionari au legatura cu capitalul strain si au realizat investitii in strainatate, recte in tari mai apropiate geografic.

Follow the money!

Fratii Micula au demarat in afaceri cu capital suedez si se ascund in Austria dupa ce au fost cadorisiti cu un sfert de milliard de euro de guvernul Ludovic Orban. Teszari si-a extins afacerile in Ungaria, Slovacia, Croatia, Austria si Italia, adica pe perimetrul fostului Imperiu Austro-Ungar. Rus a avut combinatii in afaceri cu firme mari de asfaltare din Ungaria, ca Vakonnd Zrt Budapesta. In functiile detinute in cooperatia bihoreana si nationala, Crisan a promovat afaceri cu sistemul cooperatist din Ungaria. O noutate de ultima ora este ca amicul Kopanyi, devenit cel mai mare constructor imobiliar din Oradea in era bolojana si pe cale sa devina campion national, ar fi beneficiat de finantari substantiale din Ungaria. Pe de alta parte, in ultimii 10 ani Ilie Bolojan s-a conectat cu un investitor german si cu un investitor austriac. Investitorul german a fost adus de un amic care a avut afaceri si are casa in Austria. Germanul a achizitionat circa 400 de terenuri in Oradea si in comunele limitrofe. Investitorul austriac a fost adus de un alt amic care are afaceri in Austria, la Viena, Linz si Salzburg. Austriacul a achizitionat circa 7.000 de hectare de teren in judetele Bihor si Satu Mare si a adus un lant de jocuri de noroc, care s-a extins in zona.

Exista indicii ca Bolojan ar fi intrat in combinatii si cu firma Manevi Zrt Budapesta, cunoscuta drept sageata a serviciului de spionaj al Ungariei, care a facut numeroase achizitii simbol in Transilvania. Omul de legatura al firmei ungare la Oradea este un fost angajat al Primariei Oradea, Calin Hirtea, care s-a aflat in gratiile fostului primar si a sefei Directiei Juridice, actualmente secretarul general administrativ al primariei bihorene. Aplicand principiul ,,Follow the money!'' (Urmariti banii!) si luand urma urma afacerilor amicilor si protejatilor lui Bolojan, am putea afla si potentialele centre de comanda care se afla in spatele actualului premier.

Cel mai mare învestitor imobiliar din Oradea, pe cale sa devina campion national, cu finantare maghiara

Afaceristul cel mai apropiat de Ilie Bolojan a devenit oradeanul Stefan Kopany, patronul holdingului PRIMA Group, cu care s-a afisat relativ recent la un restaurant din Bucuresti, in ziua in care a avut loc Congresul PNL la care a fost ales presedinte al partidului, in conditiile in care a fost candidat unic. Kopanyi a debutat în afaceri ca mic valutist si cămătar în perioada 1990-2005. In această postură, a fost cercetat într-un dosar de corupție al unui fost adjunct al șefului Poliției Județene Bihor, comisarul șef Ioan Brândaș, arestat si condamnat definitiv pentru luare de mită, căruia, afirmativ, i-ar fi împrumutat suma de 60.000 de euro. Numele lui Ștefan Kopanyi apare pe un tabel anexat articolului intitulat ,,Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF, a pus la cale un adevărat jaf financiar. Furtul mileniului: 8 miliarde de euro", publicat de ZiuaNews în 17 august 2012. Ștefan Kopanyi a devenit în era bolojană cel mai mare investitor imobiliar din Oradea, un adevărat rege al dezvoltatorilor imobiliari din urbea de pe Crișul Repede, cu un portofoliu al afacerilor estimat la circa un miliard de euro. Grupul de firme PRIMA a construit sase cartiere in oras, incluzand sute de blocuri si mii de apartamente.

În ultimii trei ani, grupul PRIMA și-a extins afacerile imobiliare și în capitala României, Bucuresti, și în capitala simbolică a Transilvaniei, Cluj Napoca. In anul preelectoral 2023, holdingul oradean a demarat mai multe proiecte de construire a 5.500 de apartamente in Bucuresti, marea majoritate in sectorul 6. Astfel a fost cimentata osmoza intre ex-primarul Ilie Bolojan si partenerii sai politici Ciprian Ciucu si Nicusor Dan, care au semnat autorizatiile de construire in calitate de primar de sector respectiv primar general. Grupul oradean a finalizat pana acum trei proiecte ( Boemia Apartaments, Core Timpuri Noi si Prima Vista) si urmeaza sa realizeze unul in cartierul Ghencea, langa stadionul Steaua. Megasuccesul lui Kopanyi este fără precedent în spațiul mioritic, asemănându-se cu performanța primului miliardar din Ungaria, Lorinc Meszaros, văr cu premierul Viktor Orban, pe care acesta l-a făcut primar în localitatea lor natala Felcsut, după care în niciun deceniu l-a transformat în cel mai bogat om din țara vecină. Nu este lipsit de interes nici faptul ca in ultimii ani a devenit un investitor imobiliar important in capitala Romaniei unul din ginerii premierului ungar.

Cum a fost favorizată PRIMA lui Kopany de baratomul Bolojan

Mulți orădeni îl cataloghează pe prietenul (boratom, in limba maghiara) Ștefan Kopanyi drept șeful mafiei imobiliare locale, acuzându-l că și-a realizat afacerile și averea cu sprijinul neprecupețit al factorului politic și administrativ Bolojan, nu printr-un capitalism autentic și cu respectarea deplină a legii. Kopanyi a construit în era bolojană cele mai multe, mai mari și mai înalte blocuri de apartamente din Oradea, fiind evident că nu a întimpinat opreliști de la primărie sau de la alte instituții, ci a avut parte de un sprijin total. Amicul Kopanyi a obținut cele mai multe, mai prețioase și mai dorite terenuri intravilane, majoritatea în buricul târgului sau în locații cu mare atractivitate imobiliară, care au aparținut unor foste intreprinderi de stat, cooperației de consum sau unor actuale companii naționale cu capital de stat și au ajuns în domeniul public al Municipiului Oradea, recte în administrarea Primăriei. Amicul Kopanyi a beneficiat din partea municipalității de utilitățile necesare (apă, canalizare, curent electric, gaz metan). Astfel, grupul Prima a construit cel puțin șase ansambluri imobiliare (cartiere și minicartiere) pe terenurile care au aparținut Fabricii Înfrățirea (cea mai mare din Oradea), Fabricii de Carne (Abatorul Oradea), Fabricii de Lapte, UJECOOP/Federalcoop Bihor (mici intreprinderi de producție sau de prestări servicii, ateliere și depozite în zona Nufărul), Companiei Naționale CFR (lângă Gară) și Companiei Naționale a Imprimeriilor CORESI (Imprimeria de Vest Oradea).

Potrivit unor surse apropiate noii familii a premierului Bolojan, concubina sa Ana și mama acesteia locuiesc în apartamente dintr-un bloc PRIMA, construit în cartierul Nufărul. Inclusiv Bolojan a locuit și locuiește aici când se află la Oradea. Nu am reușit încă să aflăm în ce mod au fost dobândite aceste apartamente, dar bănuim. Dar din dar se face, postulează un vechi proverb românesc. Colocatarii îl dau model de prosternare aproape până la pământ în fața soacrei sale. În cercuri bine informate din Oradea se discută că patronul PRIMA ar fi construit o pensiune în Austria, in Muntii Alpi, care a fost frecventată de Ilie Bolojan și apropiații săi în vacanțe sau de marile sărbători. Martori ocular mi-au declarat ca un alt amic milionar a fostului primar oradean i-ar fi construit acestuia o casa de vacanta intr-o localitate de langa Viena, pe un deal. (,,Sus pe deal e o casa/ Si acolo-I mandra mea/Tanara, frumoasa.....", spune un cunoscut refren romanesc, pe care-l fredoneaza probabil Bolojan, dupa ce a acaparat-o pe actuala partenera apeland la forta politieneasca a statului).

Iunckerul Kubon, favorizatul Primăriei Oradea

De vreun deceniu incoace, Ilie Bolojan s-a conectat, prin intermediul unuia din cei mai mari samsari de terenuri din Oradea (invitat la festivitatea de la Palatul Cotroceni cand, in calitate de presedinte interimar, a predate stafeta presedintelui ales Nicusor Dan), cu afaceristul german Bernhard Kubon, cu domiciliul în orașul Saaldorf din Germania și cu reședință în România, în localitatea Husasău de Criș (langa vila unui fost sef al SRI Bihor, cunoscut ca apropiat al general ului Florian Coldea, longevivul si compromisul sef operativ al SRI). Dintr-un document furnizat de Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, rezulta ca până în septembrie 2022 intrepridul cetățean german a reușit să obțină și să dețină nu mai puțin de 281 de terenuri în municipiul Oradea și în localități limitrofe de mare interes imobiliar, respectiv în Paleu, Sânmărtin, Borș, Oșorhei și Lugașu de Jos. Toate aceste terenuri figurează pe persoana fizică autorizată Kubon Bernhard PFA, care are sediul declarat tot în satul Husasău de Criș. Numarul terenurilor achizitionate municipiul Oradea si in judetul Bihor ar fi depasit intre timp cifra de 400, potrivit surselor noastre.

Conform acelorasi surse, Bernhard Kubon ar fi făcut achiziții importante de terenuri și în alte state ale Uniunii Europene, cum ar și Austria, Ungaria și Slovacia, rezultând că acesta dispune de sume fabuloase de bani, cu o proveniență deocamdată necunoscută. Terenurile din Oradea și din localitățile limitrofe au fost achiziționate prin fraudarea legii cu contracte de întreținere, contracte de împrumut garantate cu ipoteci, acte de dare în plată sau donații, prin care a fost eludată plata taxelor aferente la valoarea reală a acestora. Cert este că Kubon este samsarul care a beneficiat de cei mai mulți bani de la Primăria Oradea. De exemplu, printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 27 noiembrie 2022 a fost aprobată cumpărarea, la un preț de aproape 700 000 de euro (mai exact, 681.840 de euro), a unui teren pe care Kubon l-a dobândit în mod fraudulos în zona Lotus, la un preț de circa 20 de ori mai mic. La fel de dubios este faptul că prețul a fost achitat de Primăria Oradea a doua zi (28 noiembrie 2022), deși hotărârea nu fusese redactată și nu fusese validată de Prefectura județului Bihor prin controlul de contencios administrativ.

Pe rolul Tribunalului Bihor există procese prin care iuncherul (mosierul, in limba germana) Bernhard Kubon solicită Primăriei Oradea despăgubiri exorbitante, de ordinul zecilor de milioane de euro, pentru care invocă o pretinsă nefolosință a unor terenuri obținute prin modalitati frauduloase. Afaceristul german este reprezentat de un avocat harsit in rele (arestat și condamnat pentru trafic de influență cu circa două decenii în urmă), a carui sotie este, de aproape doua decenii, judecatoare la Curtea de Apel Oradea, la care detine functia de presedinte al Sectiei 1 Civila. Aceasta este cunoscuta drept o judecatoare tranzactionista si corupta, fiind denumita ,,mama samsarilor de terenuri din Oradea". Despre Kubon se mai vehiculeaza ca ar fi închiriat mai multe terenuri companiei austriece STRABAGG, care le-a exploatat pentru nisip și pietriș și le-a transformat în lucii de apă, fără să se solicite și să se obțină permise de exploatare. Pentru amicii lui Bolojan nu exista lege si raspundere pe meleagurile mioritice.

Valer Marian