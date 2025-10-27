Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (I)
Postat la: 26.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitatile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la Bucuresti, cu ocazia inaugurarii Catedralei Mantuirii Neamului, denota o lipsa totala de empatie fata de oamenii simpli, care este inexplicabila si agravata de faptul ca provine dintr-o familie simpla de tarani dintr-un sat de la poalele Muntilor Apuseni.
Realitatea este ca, pe parcursul carierei sale politice, Bolojan s-a lipit precum timbrul de scrisoare de marii bogatani din Oradea si Bihor, cu totii milionari in euro (fratii Ioan si Viorel Micula, patronii holdingului European Drinks and Foods; Zoltan Teszari, patronul DIGI (RCS/RDS); Beniamin Rus, patronul Selina Group; Stefan Kopanyi, patronul Prima Group; Ioan Crisan, presedintele Federalcoop Bihor si apoi al Centrocoop), pe care i-a sprijinit trup si suflet si care l-au sponsorizat de-a lungul vremii. Bolojan n-a sprijinit si nu a adus in jurul sau oameni de afaceri curati, mai tineri sau mai inovatori, detinatori de firme de IT, de productie sau de prestari servicii, realizati prin ei insisi. Toti amicii milionari ai lui Bolojan au facut multi bani, unii majoritatea, din afaceri cu statul, cu Primaria Oradea si cu Consiliul Judetean Bihor. Toti amicii milionari au legatura cu capitalul strain si au realizat investitii in strainatate, recte in tari mai apropiate geografic.
Follow the money!
Fratii Micula au demarat in afaceri cu capital suedez si se ascund in Austria dupa ce au fost cadorisiti cu un sfert de milliard de euro de guvernul Ludovic Orban. Teszari si-a extins afacerile in Ungaria, Slovacia, Croatia, Austria si Italia, adica pe perimetrul fostului Imperiu Austro-Ungar. Rus a avut combinatii in afaceri cu firme mari de asfaltare din Ungaria, ca Vakonnd Zrt Budapesta. In functiile detinute in cooperatia bihoreana si nationala, Crisan a promovat afaceri cu sistemul cooperatist din Ungaria. O noutate de ultima ora este ca amicul Kopanyi, devenit cel mai mare constructor imobiliar din Oradea in era bolojana si pe cale sa devina campion national, ar fi beneficiat de finantari substantiale din Ungaria. Pe de alta parte, in ultimii 10 ani Ilie Bolojan s-a conectat cu un investitor german si cu un investitor austriac. Investitorul german a fost adus de un amic care a avut afaceri si are casa in Austria. Germanul a achizitionat circa 400 de terenuri in Oradea si in comunele limitrofe. Investitorul austriac a fost adus de un alt amic care are afaceri in Austria, la Viena, Linz si Salzburg. Austriacul a achizitionat circa 7.000 de hectare de teren in judetele Bihor si Satu Mare si a adus un lant de jocuri de noroc, care s-a extins in zona.
Exista indicii ca Bolojan ar fi intrat in combinatii si cu firma Manevi Zrt Budapesta, cunoscuta drept sageata a serviciului de spionaj al Ungariei, care a facut numeroase achizitii simbol in Transilvania. Omul de legatura al firmei ungare la Oradea este un fost angajat al Primariei Oradea, Calin Hirtea, care s-a aflat in gratiile fostului primar si a sefei Directiei Juridice, actualmente secretarul general administrativ al primariei bihorene. Aplicand principiul ,,Follow the money!'' (Urmariti banii!) si luand urma urma afacerilor amicilor si protejatilor lui Bolojan, am putea afla si potentialele centre de comanda care se afla in spatele actualului premier.
Cel mai mare învestitor imobiliar din Oradea, pe cale sa devina campion national, cu finantare maghiara
Afaceristul cel mai apropiat de Ilie Bolojan a devenit oradeanul Stefan Kopany, patronul holdingului PRIMA Group, cu care s-a afisat relativ recent la un restaurant din Bucuresti, in ziua in care a avut loc Congresul PNL la care a fost ales presedinte al partidului, in conditiile in care a fost candidat unic. Kopanyi a debutat în afaceri ca mic valutist si cămătar în perioada 1990-2005. In această postură, a fost cercetat într-un dosar de corupție al unui fost adjunct al șefului Poliției Județene Bihor, comisarul șef Ioan Brândaș, arestat si condamnat definitiv pentru luare de mită, căruia, afirmativ, i-ar fi împrumutat suma de 60.000 de euro. Numele lui Ștefan Kopanyi apare pe un tabel anexat articolului intitulat ,,Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF, a pus la cale un adevărat jaf financiar. Furtul mileniului: 8 miliarde de euro", publicat de ZiuaNews în 17 august 2012. Ștefan Kopanyi a devenit în era bolojană cel mai mare investitor imobiliar din Oradea, un adevărat rege al dezvoltatorilor imobiliari din urbea de pe Crișul Repede, cu un portofoliu al afacerilor estimat la circa un miliard de euro. Grupul de firme PRIMA a construit sase cartiere in oras, incluzand sute de blocuri si mii de apartamente.
În ultimii trei ani, grupul PRIMA și-a extins afacerile imobiliare și în capitala României, Bucuresti, și în capitala simbolică a Transilvaniei, Cluj Napoca. In anul preelectoral 2023, holdingul oradean a demarat mai multe proiecte de construire a 5.500 de apartamente in Bucuresti, marea majoritate in sectorul 6. Astfel a fost cimentata osmoza intre ex-primarul Ilie Bolojan si partenerii sai politici Ciprian Ciucu si Nicusor Dan, care au semnat autorizatiile de construire in calitate de primar de sector respectiv primar general. Grupul oradean a finalizat pana acum trei proiecte ( Boemia Apartaments, Core Timpuri Noi si Prima Vista) si urmeaza sa realizeze unul in cartierul Ghencea, langa stadionul Steaua. Megasuccesul lui Kopanyi este fără precedent în spațiul mioritic, asemănându-se cu performanța primului miliardar din Ungaria, Lorinc Meszaros, văr cu premierul Viktor Orban, pe care acesta l-a făcut primar în localitatea lor natala Felcsut, după care în niciun deceniu l-a transformat în cel mai bogat om din țara vecină. Nu este lipsit de interes nici faptul ca in ultimii ani a devenit un investitor imobiliar important in capitala Romaniei unul din ginerii premierului ungar.
Cum a fost favorizată PRIMA lui Kopany de baratomul Bolojan
Mulți orădeni îl cataloghează pe prietenul (boratom, in limba maghiara) Ștefan Kopanyi drept șeful mafiei imobiliare locale, acuzându-l că și-a realizat afacerile și averea cu sprijinul neprecupețit al factorului politic și administrativ Bolojan, nu printr-un capitalism autentic și cu respectarea deplină a legii. Kopanyi a construit în era bolojană cele mai multe, mai mari și mai înalte blocuri de apartamente din Oradea, fiind evident că nu a întimpinat opreliști de la primărie sau de la alte instituții, ci a avut parte de un sprijin total. Amicul Kopanyi a obținut cele mai multe, mai prețioase și mai dorite terenuri intravilane, majoritatea în buricul târgului sau în locații cu mare atractivitate imobiliară, care au aparținut unor foste intreprinderi de stat, cooperației de consum sau unor actuale companii naționale cu capital de stat și au ajuns în domeniul public al Municipiului Oradea, recte în administrarea Primăriei. Amicul Kopanyi a beneficiat din partea municipalității de utilitățile necesare (apă, canalizare, curent electric, gaz metan). Astfel, grupul Prima a construit cel puțin șase ansambluri imobiliare (cartiere și minicartiere) pe terenurile care au aparținut Fabricii Înfrățirea (cea mai mare din Oradea), Fabricii de Carne (Abatorul Oradea), Fabricii de Lapte, UJECOOP/Federalcoop Bihor (mici intreprinderi de producție sau de prestări servicii, ateliere și depozite în zona Nufărul), Companiei Naționale CFR (lângă Gară) și Companiei Naționale a Imprimeriilor CORESI (Imprimeria de Vest Oradea).
Potrivit unor surse apropiate noii familii a premierului Bolojan, concubina sa Ana și mama acesteia locuiesc în apartamente dintr-un bloc PRIMA, construit în cartierul Nufărul. Inclusiv Bolojan a locuit și locuiește aici când se află la Oradea. Nu am reușit încă să aflăm în ce mod au fost dobândite aceste apartamente, dar bănuim. Dar din dar se face, postulează un vechi proverb românesc. Colocatarii îl dau model de prosternare aproape până la pământ în fața soacrei sale. În cercuri bine informate din Oradea se discută că patronul PRIMA ar fi construit o pensiune în Austria, in Muntii Alpi, care a fost frecventată de Ilie Bolojan și apropiații săi în vacanțe sau de marile sărbători. Martori ocular mi-au declarat ca un alt amic milionar a fostului primar oradean i-ar fi construit acestuia o casa de vacanta intr-o localitate de langa Viena, pe un deal. (,,Sus pe deal e o casa/ Si acolo-I mandra mea/Tanara, frumoasa.....", spune un cunoscut refren romanesc, pe care-l fredoneaza probabil Bolojan, dupa ce a acaparat-o pe actuala partenera apeland la forta politieneasca a statului).
Iunckerul Kubon, favorizatul Primăriei Oradea
De vreun deceniu incoace, Ilie Bolojan s-a conectat, prin intermediul unuia din cei mai mari samsari de terenuri din Oradea (invitat la festivitatea de la Palatul Cotroceni cand, in calitate de presedinte interimar, a predate stafeta presedintelui ales Nicusor Dan), cu afaceristul german Bernhard Kubon, cu domiciliul în orașul Saaldorf din Germania și cu reședință în România, în localitatea Husasău de Criș (langa vila unui fost sef al SRI Bihor, cunoscut ca apropiat al general ului Florian Coldea, longevivul si compromisul sef operativ al SRI). Dintr-un document furnizat de Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, rezulta ca până în septembrie 2022 intrepridul cetățean german a reușit să obțină și să dețină nu mai puțin de 281 de terenuri în municipiul Oradea și în localități limitrofe de mare interes imobiliar, respectiv în Paleu, Sânmărtin, Borș, Oșorhei și Lugașu de Jos. Toate aceste terenuri figurează pe persoana fizică autorizată Kubon Bernhard PFA, care are sediul declarat tot în satul Husasău de Criș. Numarul terenurilor achizitionate municipiul Oradea si in judetul Bihor ar fi depasit intre timp cifra de 400, potrivit surselor noastre.
Conform acelorasi surse, Bernhard Kubon ar fi făcut achiziții importante de terenuri și în alte state ale Uniunii Europene, cum ar și Austria, Ungaria și Slovacia, rezultând că acesta dispune de sume fabuloase de bani, cu o proveniență deocamdată necunoscută. Terenurile din Oradea și din localitățile limitrofe au fost achiziționate prin fraudarea legii cu contracte de întreținere, contracte de împrumut garantate cu ipoteci, acte de dare în plată sau donații, prin care a fost eludată plata taxelor aferente la valoarea reală a acestora. Cert este că Kubon este samsarul care a beneficiat de cei mai mulți bani de la Primăria Oradea. De exemplu, printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 27 noiembrie 2022 a fost aprobată cumpărarea, la un preț de aproape 700 000 de euro (mai exact, 681.840 de euro), a unui teren pe care Kubon l-a dobândit în mod fraudulos în zona Lotus, la un preț de circa 20 de ori mai mic. La fel de dubios este faptul că prețul a fost achitat de Primăria Oradea a doua zi (28 noiembrie 2022), deși hotărârea nu fusese redactată și nu fusese validată de Prefectura județului Bihor prin controlul de contencios administrativ.
Pe rolul Tribunalului Bihor există procese prin care iuncherul (mosierul, in limba germana) Bernhard Kubon solicită Primăriei Oradea despăgubiri exorbitante, de ordinul zecilor de milioane de euro, pentru care invocă o pretinsă nefolosință a unor terenuri obținute prin modalitati frauduloase. Afaceristul german este reprezentat de un avocat harsit in rele (arestat și condamnat pentru trafic de influență cu circa două decenii în urmă), a carui sotie este, de aproape doua decenii, judecatoare la Curtea de Apel Oradea, la care detine functia de presedinte al Sectiei 1 Civila. Aceasta este cunoscuta drept o judecatoare tranzactionista si corupta, fiind denumita ,,mama samsarilor de terenuri din Oradea". Despre Kubon se mai vehiculeaza ca ar fi închiriat mai multe terenuri companiei austriece STRABAGG, care le-a exploatat pentru nisip și pietriș și le-a transformat în lucii de apă, fără să se solicite și să se obțină permise de exploatare. Pentru amicii lui Bolojan nu exista lege si raspundere pe meleagurile mioritice.
Valer Marian
-
Din Catedrala Neamului a lipsit... Neamul!
Mai toata lumea creștina s-a uitat cu admirație și smerenie la Sințirea Catedralei Neamului, a carei construcție judicia ...
-
Ce a răspuns Serviciul de Informații al Ucrainei cu privire la George Simion
Va reamintim ca interdicția de calatorie in Ucraina primita de George Simion in 2024 nu are nicio legatura cu vreo intal ...
-
Talpa Iadului s-a năpustit cu furie asupra Catedralei Naționale, cu lozinca "Vrem spitale, nu catedrale!"
Catedrala a costat din bani publici 200 milioane euro. Bateria de rachete "Patriot" pe care am dat-o Ucrainei ne-a costa ...
-
Marele Joc geopolitic dintre Putin, Trump și Xi: "pase în trei cu schimb de locuri"
Deși cam toata lumea interesata a perceput ca, imediat dupa realegerea lui Trump, jocul geopolitic mondial s-a azimutat ...
-
Totalitarismul se instalează treptat
Printr-un proiect de lege, votat de parlamentari orbește, Ministerul de Interne, prin simplu ordin de ministru, poate da ...
-
România, țara în care sare se extrage cu Excelul. Noii „profesioniști" de la Salrom - trei povești fără pic de halit
În Romania, competența e o noțiune elastica. Uneori se intinde pana la absurd, alteori se dizolva complet in soluț ...
-
Câteva precizări legate de sabotajul pus la cale de Moscova, dejucat de SRI
Zeci de ofițeri din structurile SRI, DCCO și DGIA au capturat doi ucraineni care planuiau acțiuni de sabotaj pe teritoru ...
-
Ce arme exportăm în Ucraina
Romania nu a depașit nivelul de secretomanie din martie 2023. Cand jurnalistul Stephen Sackur de la BBC il intreba pe mi ...
-
Principalii sfatuitori ai presedintelui
In excelenta sa, presedintele Nicusor Dan a catadicsit sa-si aleaga drept consilieri de baza odrasle de securisti ori co ...
-
Dacă nici acum nu "zboară" Arafat atunci e clar!
Proiectarea corpului unei persoane, o femeie de aproximativ 60 kg sa zicem, la peste 50 de metri, pe o traiectorie aproa ...
-
Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este un cutremur geopolitic. Și epicentrul e Viktor Orbán
Ungaria, o țara mica, joaca la masa celor mari. Orbán se pozeaza cu liderii celor mai puternice armate din lume. ...
-
Instanța Supremă a dat posibilitatea apărării din cazul El Bourkadi Ahmed Sami să demonstreze că acesta nu este autorul dublului asasinat
Marturisesc faptul ca, deși m-a bucurat enorm și am apreciat in mod deosebit decizia Înaltei Curți de Casație și J ...
-
Prin PLX 350 și PLX 351, Guvernul Bolojan deschide calea spre mobilizare totală pentru război împotriva Federației Ruse!
În momentul actual, nicio țara vecina - sau de pe mapamond - nu afișeaza o atitudine belicoasa fața de țara noastr ...
-
Cine este șeful celor nouă membri ai Curții Constituționale a României
La suspendarea lui Traian Basescu din 2007, trei membri ai CCR au fost șantajați cu doua bilețele galbene scoase din cas ...
-
Să se încorporeze "nicușoriștii", eu am votat pentru pace!
Ieri, dupa cum probabil unii știți, am primit ordin de mobilizare ca rezervist al Armatei Romane, sa ma prezint, maine, ...
-
Mache Dobrogea Great Again!
Pe 30 septembrie, de ziua Sf. Grigorie Luminatorul, patriarhul Daniel l-a iertat pe arhiepiscopul Teodosie. Dupa ce l-a ...
-
Cine conduce de fapt lumea? Adevărul pe care nu vi l-a spus nimeni
Exista foarte multe speculații. Aici aveti adevarul. Rece. Obiectiv. În spatele președinților și guvernelor exista ...
-
Ba da, este o persoană bolnavă!
Comisia Europeana toarna gaz pe focul razboiului hibrid, propunand o «strategie de egalitate vizand minoritatea LG ...
-
UDMR și-a ținut congresul într-o fermă de cai și vaci de lângă Cluj
Mediatizatul congres al UDMR de vineri nu s-a desfașurat in municipiul Cluj Napoca, cum a prezentat aproape toata ...
-
"Marea finanță occidentală" s-a răzbunat pe președintele SUA și i-a dat cu Nobelul în cap
Va intereseaza sau nu acordarea Premiului Nobel pentru Pace, e limpede ca, anul acesta, n-ați scapat de avalanșa de știr ...
-
QUO VADIS? Despre sfârșitul „democrației" și zorii „societății magice"
Conform unei teorii istorice care mi se pare a nu fi lipsita de temei, statul, așa cum generic numim azi forma de organi ...
-
Inspectoratul Situațiilor de Panică
S-a necajit domnul Raed Arafat ca am scris despre Inspectoratul Situațiilor de Urgența ca ar trebui redenumit Inspectora ...
-
Trump l-a sfatuit pe Macron sa demisioneze, asa prieteneste...
In acest moment Macron are doua optiuni: (1) alegeri parlamentare anticipate, ce se vor castiga de Le Pen, care va incep ...
-
Land of the Apocalypse
Romania este țara aia in care deja cheltuim 8,5 miliarde de euro pe an pentru armata, in numele prevenției. Romania e ța ...
-
Invazia proștilor, sfârșitul umanității!
Marea drama a omenirii nu este nici covidul și nici ciuma. Nu este nici HIV și nici macar un razboi. Toate sunt depașite ...
-
Panică necesară. Pericolul fără față
Ciclonul vieții a devenit o chișatoare a norilor, parca satui și ei de atat de multa mizerie morala a autoritaților ofic ...
-
Nicușor Dan vrea o lege prin care să contracarăm militar amenințările hibride în afara României
Exista o lege aflata la vot, propusa de Coaliția Toxica de Guvernare, care prevede posibilitatea de a aproba operațiuni ...
-
Doctrina panicii. Ciclonul Barbara
Este inginerie sociala. Este inca un motiv sa ne limiteze libertațile, fie și pentru o zi. Deocamdata in mod semivolunta ...
-
Ana Birchall n-a mai apucat să devină agent CIA
Roniel Aledo, un fost contractor CIA și consilier al președintelui Obama, a ajutat-o pe Ana Birchall, fost ministru al J ...
-
Tehnologia tâmpește!
Mai multe studii recente imi confirma banuiala: omenirea se tampește. Scade IQ-ul, se prabușește dramatic capacitatea de ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu