Arabia Saudită plănuiește un atac pentru a rupe blocada din Marea Roșie. Sprijinul aliaților ar putea fi limitat

Arabia Saudită plănuiește o ofensivă împotriva militanților Houthi din Yemen, susținuți de Iran; printre opțiunile luate în calcul se numără o înaintare de-a lungul coastei pentru securizarea rutei maritime din Marea Roșie sau un atac pe mai multe fronturi, au declarat pentru Reuters oficiali regionali și occidentali.

Operațiunea, care urmează să fie lansată în săptămânile următoare, va fi condusă la sol de forțe yemenite aflate sub coordonarea Riadului și va beneficia de sprijinul loviturilor aeriene saudite, potrivit a șase persoane la curent cu pregătirile.

Deși SUA furnizează deja informații de intelligence pentru a sprijini operațiunile Riadului în Yemen, iar unele națiuni regionale și europene oferă regatului asistență militară preponderent defensivă, nu se preconizează ca aliații Arabiei Saudite să joace un rol direct în operațiunile de luptă, au precizat persoanele care au solicitat anonimatul pentru a discuta despre chestiuni de securitate.

Arabia Saudită a intrat în războiul civil din statul vecin Yemen în 2015, în fruntea unei coaliții arabe, pentru a sprijini guvernul recunoscut internațional, alungat din capitala Sanaa de către rebelii Houthi. Un armistițiu convenit între părțile beligerante în 2022 a fost respectat în mare parte până anul acesta, când rebelii Houthi au lansat atacuri cu rachete și drone asupra navelor și infrastructurii petroliere saudite, pe fondul extinderii conflictului legat de Iran.

Un obiectiv cheie al ofensivei saudite planificate - despre care nu s-a mai relatat anterior - vizează anularea câștigurilor teritoriale rapide obținute de Houthi luna trecută, când aceștia au avansat de-a lungul coastei și au preluat controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, potrivit persoanelor informate cu privire la planuri, printre care se numără oficiali din statele din Golf și din Yemen, precum și diplomați occidentali.

Saudiții iau în considerare două opțiuni posibile pentru atac, au declarat oficialii din Golf și Yemen: fie un atac concentrat strict asupra zonei din jurul strâmtorii Bab el-Mandeb, fie o ofensivă mai amplă, care să includă și alte atacuri sincronizate pe mai multe fronturi din Yemen, în guvernoratele Al-Bayda, Marib, Taiz și Al-Jawf.

Peste 100.000 de militari yemeni ar putea fi mobilizați pentru această ofensivă, în funcție de amploarea operațiunii, au afirmat toți oficialii menționați. Purtătorii de cuvânt ai guvernelor saudit și yemenit, ai grupării Houthi și ai armatei americane nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta planurile saudite.

Bab el-Mandeb este calea de ieșire sudică din Marea Roșie, o rută maritimă cheie între Marea Mediterană și Asia, care a căpătat o importanță și mai mare în acest an ca alternativă la Strâmtoarea Ormuz, blocată practic din cauza conflictului cu Iranul.

Riadul a ajuns la concluzia că nu poate începe noi negocieri de pace în Yemen cu gruparea Houthi atât timp cât militanții controlează zona Bab el-Mandeb, ceea ce le oferă o pârghie de influență globală semnificativă, au declarat diplomați occidentali și un oficial din Golf.

Cele șase persoane la curent cu pregătirile saudite nu au putut preciza momentul lansării ofensivei, estimările variind de la un interval de o săptămână până la o perioadă ulterioară alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru începutul lunii noiembrie.

Michael Ratney, fost ambasador al SUA în Arabia Saudită, a declarat că se așteaptă ca ofensiva să aibă o țintă precisă și o amploare mult mai redusă față de operațiunea condusă de saudiți în 2015, care urmărea înfrângerea totală a militanților.

„Oricât de mult și-ar dori să-i învingă definitiv pe Houthi, trebuie, de asemenea, să revină la situația anterioară controlului exercitat de aceștia asupra teritoriului de-a lungul strâmtorii Bab el-Mandeb", a adăugat el. „În mod ideal, ar fi o operațiune destul de limitată, menită să recupereze zonele de coastă și să restabilească traficul maritim normal."

Gruparea Houthi a devenit cel mai redutabil aliat al Iranului în Orientul Mijlociu, după slăbirea capacităților Hezbollah în Liban de către Israel în ultimii trei ani.

O ofensivă condusă de saudiți împotriva grupării ar marca un nou punct critic într-o regiune cuprinsă de conflict în urma atacurilor conduse de Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023 și a războiului americano-israelian ulterior împotriva Iranului.

Washingtonul, cel mai puternic aliat al Arabiei Saudite, furnizează consilieri militari și informații - inclusiv date necesare pentru stabilirea țintelor - în sprijinul operațiunilor aeriene saudite din Yemen, potrivit unuia dintre diplomații occidentali. Cu toate acestea, amploarea sprijinului ar putea fi limitată.