Alertă de ciumă în Rusia: o laborantă de la Institutului Antiepidemic din Irkuțk a murit, aproape 200 de persoane au fost spitalizate

O angajată în vârstă de 28 de ani a Institutului Antiepidemic din Irkuțk, Rusia, a murit de ciumă. În urma decesului, autoritățile sanitare au identificat 197 de persoane care ar fi putut intra în contact cu aceasta. Dintre ele, 189 au fost internate în spital pentru monitorizare, în timp ce alte opt persoane se află în afara unităților medicale.

Circumstanțele exacte în care femeia s-a infectat nu au fost anunțate oficial.

Potrivit publicației locale „Liudi Baikala", femeia se numea Daria Șipilova și lucra ca laborantă la Institutul de Cercetare pentru Combaterea Ciumei din Siberia și Extremul Orient, aflat în subordinea serviciului rus pentru protecția consumatorilor și supraveghere sanitară, Rospotrebnadzor.

Conform informațiilor publicate de această sursă, la 25 septembrie, Șipilova ar fi spart accidental, în laborator, o eprubetă care conținea agentul patogen responsabil de ciumă. Ulterior, starea sa de sănătate s-a deteriorat.

Femeia a fost internată la Spitalul Raional din Șelehov, cu simptome de pneumonie severă, și a fost conectată la un ventilator mecanic. A murit în noaptea de 1 spre 2 octombrie.

Mai multe instituții media ruse și canale de Telegram au relatat că ar fi fost vorba despre forma pulmonară a ciumei. Autoritățile regionale nu au confirmat însă oficial acest diagnostic, folosind deocamdată termenul de „infecție deosebit de periculoasă".

Aproape 200 de persoane, monitorizate

După identificarea cazului, specialiștii au stabilit că 197 de persoane ar fi putut intra în contact cu femeia. Dintre acestea, 189 au fost internate pentru supraveghere medicală, potrivit informațiilor disponibile.

O sursă citată de postul rus REN TV a afirmat că unele dintre persoanele spitalizate prezintă anumite simptome. Până în prezent, însă, infecția cu bacteria care provoacă ciuma nu a fost confirmată în cazul acestora.

La Spitalul Raional din Șelehov au fost introduse restricții de carantină. În mai multe secții cu paturi au fost suspendate internările și externările, în timp ce policlinica și-a continuat activitatea.

Conducerea autorității sanitare ruse, la Irkuțk

În regiunea Irkutsk a sosit de urgență Anna Popova, șefa Rospotrebnadzor. Împreună cu guvernatorul regional, Igor Kobzev, aceasta a participat la o ședință extraordinară a comisiei regionale pentru prevenirea și controlul epidemiilor.

Anna Popova ar fi dispus, de asemenea, ca locuitorii din Șelehov, localitate situată în apropiere de Irkuțk, să poarte măști pentru a limita riscul unei eventuale răspândiri a infecției.

Imagini difuzate din localitate arată un cadru medical echipat cu un costum integral de protecție. Apariția acestuia pe stradă a stârnit îngrijorare în rândul unor locuitori.

„Am văzut pe cineva mergând printre oamenii obișnuiți într-un costum alb complet de protecție, cu mască, mănuși și toate celelalte echipamente. Am rămas șocat. Având în vedere ce se întâmplă la spital, înseamnă că se recoltează deja probe în oraș?", a declarat un localnic, citat de presa rusă.

Ciuma este o boală infecțioasă acută provocată de bacteria Yersinia pestis. Boala se poate manifesta sub forme bubonică, septicemică sau pulmonară. În Evul Mediu, aceasta a provocat epidemia cunoscută drept Moartea Neagră, care a devastat populații întinse din Europa, Asia și Africa de Nord.

Forma pulmonară prezintă riscuri deosebite, deoarece se poate transmite de la o persoană la alta prin particule respiratorii eliminate în aer.

Ultimul caz de ciumă raportat în Rusia înaintea acestui episod a fost înregistrat în 2016, în regiunea Altai. Atunci, un băiat de zece ani s-a infectat după ce a jupuit o marmotă, bacteria pătrunzând printr-o leziune a pielii. Copilul a supraviețuit în urma tratamentului administrat la timp.