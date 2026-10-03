Rețea din Europa, acuzată că a strâns milioane pentru Hamas sub paravanul ajutorului pentru Gaza. SUA au urmărit traseul banilor și au destructurat rețeaua
Postat la: 03.10.2026 |
Statele Unite au anunțat vineri o amplă operațiune împotriva unei rețele despre care susțin că a strâns peste două milioane de dolari pentru Hamas, folosind organizații prezentate public drept asociații umanitare pentru civilii din Fâșia Gaza și transferuri în criptomonede.
În centrul mecanismului descris de Trezoreria SUA apar un membru al aripii militare a Hamas din Gaza, doi oameni care operau din Franța și două organizații franceze. Aproximativ 1,5 milioane de dolari ar fi fost strânși după atacurile Hamas din Israel din 7 octombrie 2023.
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei SUA a impus, pe 2 octombrie, sancțiuni împotriva lui Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, identificat de autoritățile americane drept membru al aripii militare a Hamas, precum și împotriva lui Faouzi Barika și Amel Oualid, care operează din Franța.
Pe lista sancțiunilor au fost introduse și două organizații din Franța, Association Baraka și Ensemble C Mieux.
Potrivit Trezoreriei SUA, rețeaua ar fi funcționat timp de mai mulți ani și ar fi folosit apeluri publice la donații cu scop aparent umanitar, servicii de transfer de bani și portofele de criptomonede pentru a direcționa fonduri către Hamas.
Reuters și AFP au relatat vineri despre noile sancțiuni, iar Le Monde a confirmat că două dintre organizațiile vizate funcționează în Franța.
Donații aparent pentru civilii din Gaza. Ce susține Trezoreria SUA că se întâmpla cu banii
Elementul central al acuzațiilor formulate de autoritățile americane îl reprezintă modul în care ar fi fost prezentată public strângerea de fonduri.
Potrivit Trezoreriei SUA, Faouzi Barika și Amel Oualid conduceau din Franța organizații care se prezentau drept structuri caritabile și solicitau bani pentru ajutorarea civililor palestinieni din Gaza.
Autoritățile americane susțin însă că o parte din fondurile strânse ar fi ajuns la al-Zaq și, prin intermediul acestuia, la Hamas. „Organizații teroriste precum Hamas se bazează pe facilitatori financiari sofisticați și pe scheme frauduloase concepute pentru a exploata publicul", a declarat secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, odată cu anunțarea sancțiunilor.
Bessent a precizat că Washingtonul va continua să identifice și să izoleze persoanele despre care autoritățile americane susțin că asigură resurse financiare Hamas.
Peste 2 milioane de dolari în șase ani. 1,5 milioane, după 7 octombrie
Dimensiunea financiară este unul dintre elementele importante ale operațiunii. Trezoreria SUA susține că, între 2020 și 2026, Barika, Oualid și al-Zaq au strâns peste două milioane de dolari care ar fi fost destinați Hamas.
Din această sumă, aproximativ 1,5 milioane de dolari ar fi fost colectați după atacurile Hamas din Israel din 7 octombrie 2023.
Autoritățile americane afirmă că sute de mii de dolari ar fi fost transferați inclusiv sub formă de criptomonede către al-Zaq. Conturile de strângere de fonduri ale celor două persoane din Franța ar fi fost promovate, potrivit Trezoreriei, chiar pe conturile de socializare ale lui al-Zaq.
Cine este omul din Gaza indicat de SUA drept una dintre piesele centrale ale rețelei
Saleem Abdallah Saleem al-Zaq este descris de Trezoreria SUA drept adjunct al comandantului unui batalion din aripa militară a Hamas din Gaza. Potrivit autorităților americane, acesta ar fi coordonat o rețea financiară care folosea servicii de transfer de bani și portofele de criptomonede pentru a trimite fonduri către Brigăzile Al-Qassam.
Trezoreria mai afirmă că al-Zaq a lucrat și ca fotograf în structura media a Hamas și că a participat la evenimente oficiale ale organizației, unde ar fi avut acces la oficiali de rang înalt.
El este persoana către care, potrivit Washingtonului, ar fi ajuns o parte dintre banii strânși în Europa sub forma donațiilor.
Două organizații din Franța, pe lista sancțiunilor americane
Prima dintre acestea, Association Baraka, ar fi fost înființată de Faouzi Barika împreună cu al-Zaq, potrivit Trezoreriei SUA. Washingtonul susține că organizația era folosită pentru solicitarea de donații de la public, bani care ar fi fost ulterior trimiși către al-Zaq pentru a fi direcționați către Hamas.
Cea de-a doua, Ensemble C Mieux, a fost înființată de Amel Oualid și ar fi funcționat, potrivit acuzațiilor americane, după un mecanism similar.
AFP notează că sancțiunile anunțate vineri vizează trei persoane și cele două organizații franceze, toate indicate de Washington ca făcând parte din presupusa rețea financiară.
FBI conduce o operațiune mai amplă. Sunt vizate și activități din interiorul SUA
Măsurile financiare anunțate de Trezorerie reprezintă doar o parte a operațiunii. Potrivit autorităților americane, acțiunea este coordonată cu o operațiune mai amplă condusă de FBI, care urmărește destructurarea mai multor mecanisme de strângere de fonduri despre care SUA afirmă că sunt asociate Hamas.
Investigația vizează inclusiv activități desfășurate pe teritoriul Statelor Unite, iar la operațiune participă și structuri locale de aplicare a legii, printre care Departamentul de Poliție din New York.
Trezoreria afirmă că una dintre prioritățile anchetei este identificarea organizațiilor care folosesc aparența activităților caritabile pentru a ascunde transferuri destinate unor organizații desemnate drept teroriste de Statele Unite.
Fenomenul este urmărit de mai mult timp de autoritățile americane. În evaluarea națională privind riscul finanțării terorismului publicată în 2026, Trezoreria arăta că Hamas continuă să utilizeze donații internaționale, entități caritabile fictive, rețele de facilitatori și active digitale pentru atragerea și transferarea banilor.
Ce înseamnă sancțiunile impuse de Washington
În urma deciziei OFAC, toate bunurile și interesele patrimoniale ale persoanelor și entităților sancționate care se află în Statele Unite sau sub controlul unor persoane americane sunt blocate. Regula se extinde și asupra companiilor deținute în proporție de cel puțin 50% de una sau mai multe persoane sancționate.
În lipsa unei autorizații speciale, persoanele și companiile americane nu pot efectua tranzacții care implică persoanele sau organizațiile introduse pe lista OFAC.
Efectele pot depăși însă granițele Statelor Unite. Instituțiile financiare străine care facilitează în mod conștient anumite tranzacții semnificative pentru persoanele sancționate se pot expune, potrivit Trezoreriei, unor sancțiuni secundare și unor restricții privind accesul la sistemul financiar american.
Washingtonul precizează că obiectivul regimului de sancțiuni este întreruperea canalelor financiare pe care autoritățile americane le consideră folosite pentru finanțarea activităților Hamas.
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