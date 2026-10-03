S-au pariat 4,5 milioane de dolari pentru cine are cele mai mari șanse să ajungă premier conform Polymarket. Lista celor 38 de candidați și procentele lor

Pe Polymarket, utilizatorii au tranzacționat până sâmbătă, 3 octombrie, contracte în valoare de aproximativ 4,4 milioane de dolari pentru întrebarea „Cine va fi următorul prim-ministru al României?".

În frunte se află Alexandru Nazare, pentru care prețul contractului „Yes" indica o probabilitate implicită de aproximativ 34,9%. Sorin Grindeanu era al doilea, cu 22,6%, iar Leonardo Badea ajunsese la 15,3%. Eugen Tomac ocupa poziția a patra, cu 8,3%.

În total, pe piață apar 38 de nume. Procentele reprezintă probabilitatea implicită rezultată din prețul la care era tranzacționat în acel moment un contract „Yes", nu rezultatul unui sondaj de opinie.

Lista completă:

1. Alexandru Nazare - 34,9%

2. Sorin Grindeanu - 22,6%

3. Leonardo Badea - 15,3%

4. Eugen Tomac - 8,3%

5. Dan Motreanu - 6,5%

6. Luca Niculescu - 6,0%

7. Radu Burnete - 5,7%

8. Ilie Bolojan - 5,0%

9. Cătălin Predoiu - 3,5%

10. Lucian Croitoru - 2,3%

11. Delia Velculescu - 1,9%

12. Șerban Matei - 1,8%

13. Alexandru Rogobete - 1,6%

14. George Simion - 1,5%

15. Victor Ponta - 1,3%

16. Călin Georgescu - 0,6%

17. Traian Băsescu - 0,4%

18. Kelemen Hunor - 0,4%

19. Dragoș Pîslaru - 0,3%

20. Siegfried Mureșan - 0,3%

21. Ionuț Dumitru - 0,3%

22. Mircea Geoană - 0,2%

23. Marcel Ciolacu - 0,2%

24. Sebastian Burduja - 0,2%

25. Elena Lasconi - 0,2%

26. Dacian Cioloș - 0,2%

27. Emil Boc - 0,2%

28. Raluca Turcan - 0,2%

29. Nicolae Ciucă - 0,2%

30. Mugur Isărescu - 0,2%

31. Anca Dragu - 0,2%

32. Lucian Isar - 0,2%

33. Vasile Dîncu - 0,2%

34. Alexandru Rafila - 0,1%

35. Cătălin Drulă - 0,1%

36. Dominic Fritz - 0,1%

37. Ciprian Ciucu - 0,1%

38. Adrian Veștea - 0,1%

Volumul total afișat de Polymarket era de aproximativ 4,4 milioane de dolari. Piața rămâne activă, astfel că atât sumele tranzacționate, cât și procentele se pot modifica rapid în funcție de informațiile și negocierile politice.

Procentele nu trebuie adunate pentru a obține 100%. Fiecare nume este tranzacționat printr-un contract separat de tip „Yes/No", iar diferențele dintre prețurile de cumpărare și vânzare și lichiditatea fiecărui contract fac ca valorile afișate pentru candidați să nu formeze un sondaj clasic cu sumă de 100%.