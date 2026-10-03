Unul din opt cazuri de cancer la nivel mondial este cauzat de infecții. Care sunt pricipalele virusuri care pot cauza boli oncologice
Postat la: 03.10.2026 |
Pentru mulți oameni, expunerea la soare, fumatul și istoricul familial sunt primele lucruri care le vin în minte când se gândesc la factorii de risc pentru cancer. Deși infecțiile apar rareori în fruntea listei, noi cercetări arată că, la nivel mondial, unul din opt cazuri de cancer este cauzat, de fapt, de acestea.
Acești viruși, bacterii și alți microbi constituie subiectul unui nou studiu publicat recent în revista The Lancet Oncology, care a asociat aproximativ 2,3 milioane de cazuri noi de cancer din 2024 - adică 12% din totalul cazurilor noi - cu acești agenți infecțioși.
Studiul a fost realizat de o echipă de cercetători de la Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC), o ramură a Organizației Mondiale a Sănătății. Aceștia au constatat că cel mai mare număr de cazuri de cancer atribuite infecțiilor la nivel global a fost cauzat de bacteria Helicobacter pylori - care poate crește riscul de cancer gastric și a fost responsabilă pentru 760.000 de cazuri, în special în Asia de Est.
Pe locul următor s-a situat virusul papiloma uman (HPV). HPV - responsabil pentru 100% din cazurile de cancer de col uterin, precum și pentru cancerele anale, vulvare, vaginale, peniene și unele cancere de cap și gât - a cauzat aproape 750.000 de cazuri noi la nivel mondial, cu rate ridicate în Africa subsahariană. De asemenea, virusul hepatitei B (HBV) și virusul hepatitei C (HCV) au fost asociate cu un număr semnificativ de cazuri de cancer hepatic.
Pentru prima dată, cercetătorii au asociat și mai multe tipuri de cancer cu infecțiile, extinzând lista pentru a include încă 16 agenți patogeni.
Gary Clifford, epidemiolog specializat în cancer și coautor al studiului, stabilit la Lyon (Franța), a declarat că domeniul științific a înregistrat progrese semnificative.
„În acest interval au fost identificați noi agenți infecțioși care provoacă cancer, iar în cazul agenților cunoscuți anterior, dovezile privind varietatea tipurilor de cancer pe care le pot cauza s-au multiplicat", a afirmat el.
Printre acești noi agenți infecțioși se numără HPV - asociat cu cancerul de col uterin - și un virus foarte rar, numit poliomavirusul celulelor Merkel, care poate duce la o formă agresivă de cancer de piele. Pentru a stabili aceste cifre, cercetătorii au analizat mai întâi care infecții provoacă cancer, apoi au calculat ce proporție din aceste cazuri de cancer poate fi asociată cu infecții specifice și au aplicat aceste calcule asupra bazelor de date globale privind noile cazuri de cancer, scrie CBC.
O altă schimbare semnificativă este recunoașterea rolului virusului Epstein-Barr (EBV). EBV a fost asociat cu aproximativ 260.000 de cazuri la nivel mondial în 2024 și poate duce la cancer nazofaringian, anumite tipuri de cancer gastric și limfom Hodgkin.
„Este o povară considerabilă a cancerului cauzat de virusul Epstein-Barr, care nu a fost luată în calcul în trecut, dar care este recunoscută acum", a declarat Clifford.
Virusul Epstein-Barr este, de asemenea, un factor de risc major în dezvoltarea sclerozei multiple și, spre deosebire de alte infecții pentru care există vaccinuri sau tratamente cu antibiotice, nu există instrumente disponibile pentru a combate acest virus.
„Faptul că observăm că Epstein-Barr a cauzat toate aceste boli cronice transformă virusul într-o țintă asupra căreia trebuie să ne concentrăm eforturile de prevenție", a spus el.
Raportul global evidențiază diferențe regionale majore, cauzate în principal de disparități istorice, au precizat cercetătorii. Țările cu venituri ridicate, care au implementat programe de screening și vaccinare împotriva cancerului în ultimele decenii, înregistrează rezultate mult mai bune comparativ cu țările cu resurse scăzute sau medii, unde accesul la prevenție și tratament este limitat.
„Mai avem multe de făcut pentru a implementa măsuri despre care știm că funcționează - și pe care le cunoaștem de mult timp - dar care nu au ajuns încă la toate populațiile lumii", a afirmat Clifford.
În America de Nord, povara infecțiilor care provoacă cancer este mult mai redusă, însă H. pylori și HPV sunt cele mai frecvente surse.
Infecția care provoacă cele mai multe cazuri de cancer este cea cu Helicobacter pylori, o bacterie descoperită la începutul anilor '80, responsabilă în principal de apariția cancerului gastric. Deși studiile indică o incidență maximă în Asia de Est - în țări precum Japonia, Coreea de Sud și China -, problema există și aici.
„Este o boală cumplită care duce la deces", a declarat dr. Paul Moayyedi, cercetător de renume și gastroenterolog la Universitatea McMaster. Aproximativ 2.000 de canadieni mor anual din cauza cancerului gastric.
Moayyedi pledează pentru implementarea unui program universal de depistare a acestei bacterii; ea poate fi identificată prin analize de sânge, teste respiratorii, analiza probelor de scaun sau endoscopie și poate fi tratată cu o combinație de antibiotice, pe parcursul a două săptămâni.
Prezența Helicobacter pylori este asociată cu condițiile de locuit aglomerate și cu o igienă precară în timpul copilăriei. Deși majoritatea persoanelor infectate pot trăi mult timp fără probleme, în absența tratamentului, bacteria poate provoca ulcer și cancer gastric la unii pacienți.
Moayyedi a recunoscut că este posibil ca acest tip de cancer să nu fie considerat o prioritate majoră în comparație cu alte forme ale bolii, însă consideră că programele de screening destinate persoanelor cu risc ridicat - cum ar fi cele cu antecedente familiale de cancer gastric sau membrii comunităților indigene (First Nations) - ar putea salva vieți.
„Ar fi important, în urma consultărilor cu bătrânii comunităților locale, să oferim cel puțin posibilitatea de screening acestor grupuri, dacă își doresc acest lucru", a spus el.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Omul de care Donald Trump se teme cel mai mult. Cum a devenit un profesor pensionar din Alaska cel mai mare dușman politic al președintelui SUA
Pe o insula indepartata din Alaska, inconjurata de fiorduri glaciare, traiește un barbat liniștit pe nume Daniel J. Sull ...
-
S-au pariat 4,5 milioane de dolari pentru cine are cele mai mari șanse să ajungă premier conform Polymarket. Lista celor 38 de candidați și procentele lor
Pe Polymarket, utilizatorii au tranzacționat pana sambata, 3 octombrie, contracte in valoare de aproximativ 4,4 milioane ...
-
Efectul super El Niño: Ceea ce s-a întâmplat în cel mai arid deșert de pe Pământ este un adevărat miracol
Cunoscut drept cel mai arid deșert de pe Pamant, o porțiune imensa din Deșertul Atacama a fost acoperita de flori dupa c ...
-
Bucureștiul și Ilfovul au cam 3 milioane de autoturisme. Cifrele arată cât spațiu ar ocupa toate mașinile în Capitală
Bucureștiul și Ilfovul au ajuns la aproape 2,9 milioane de autoturisme inmatriculate. Cifra poate parea abstracta, dar d ...
-
Cercetare în domeniul AI: Conștiința nu are legătură cu inteligența și nu e emergentă din computație
Conștiința ar putea avea mai puțin de-a face cu inteligența decat se credea pana acum. Un cercetator susține ca aceasta ...
-
Suspiciuni rezonabile de poză fake de la Administratia Prezidențială în imaginea lui Nicușor Dan cu Donald Trump bașca Mirabela Grădinaru
Pentru ca Administrația Prezidențiala a Romaniei incearca sa ne bage pe gat un FAKE ordinar pe care eu doar in 8 luni ca ...
-
Hackerii au stat nouă luni într-un sistem al Pentagonului fără să fie descoperiți. Datele a 3 milioane de oameni sunt deja expuse
Un sistem folosit de Pentagon pentru gestionarea informațiilor despre personal a fost accesat fara autorizație timp de a ...
-
Prăduiala USR: TAROM îl acuză pe Cristian Ghinea de sabotaj, după ce acesta a anunțat că va intra în faliment. "Un atac nejustificat și incorect asupra companiei naționale"
TAROM respinge afirmațiile senatorului USR Cristian Ghinea potrivit carora compania ar urma sa intre in faliment in urma ...
-
Călin Georgescu e închis cu trei traficanți de droguri: Unul din ei e membru al mafiei albaneze
Liderul suveranist Calin Georgescu este inchis pentru 30 de zile in Arestul Central, acolo unde imparte o celula cu alți ...
-
Un inginer a construit o cameră de tortură pentru Inteligența Artificială după ce a descoperit că aceasta "simte durerea"
Un inginer a construit o „camera de tortura AI" pentru a testa descoperirea recenta a unui ax al durerii in modele ...
-
Experții avertizează asupra unui fenomen care apare o dată la 250 de ani: Ar arunca milioane de oameni în întuneric
Un nou studiu realizat de catre cercetatorii de la Universitatea George Mason din Virginia, Statele Unite, a avertizat c ...
-
O femeie a șocat America: A supraviețuit la 2 injecții letale și deschide o mare dezbatere în SUA
Christa Pike, condamnata la moarte in SUA, a supraviețuit dupa ce autoritațile din Tennessee i-au administrat doua injec ...
-
Schimbări radicale împotriva înșelătoriilor din magazine: Produsele 'eco', 'bio' sau 'verzi' nu mai pot fi promovate prin afirmații generale și imposibil de verificat
Avertisment dur pentru comercianți: produsele prezentate drept „eco", „verzi" sau „prietenoase cu medi ...
-
Regulă nouă la bancomatele din România: Cum vei putea retrage banii după noua decizie din Parlament
O modificare majora privind funcționarea bancomatelor din Romania a primit unda verde. Potrivit noului proiect de lege a ...
-
A picat mitul celor 90 km/h la oră: Care este, de fapt, viteza reală la care mașina consumă cel mai puțin combustibil
Mulți șoferi au impresia ca viteza de 90 km/h este pragul universal pentru un consum minim de combustibil, indiferent de ...
-
Transport România-Germania: cum alegi o firmă de transport pentru o călătorie fără griji
Planificarea unei calatorii intre Romania și Germania presupune mai mult decat alegerea unei date de plecare. Fie ca vre ...
-
Acest deget robotic este acoperit cu piele din tesut uman si care se vindecă la fel ca la om
Ce s-ar intampla daca un robot nu doar ar parea ca are piele, ci ar purta efectiv piele umana vie? Cercetatorii de la U ...
-
Scandal mare cât DIICOT: Susținătoare a lui Călin Georgescu, săltată de polițiști și dusă la Obregia
Arestarea pentru 30 de zile a lui Calin Georgescu, acuzat ca ar fi inșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, ...
-
Când uitarea devine un semnal de alarmă. Interviu cu Helene Radu - inspector de specialitate în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Alzheimer
Seniorii din Sectorul 1 pot beneficia in luna octombrie de evaluari cognitive orientative și iși pot verifica tensiunea ...
-
Senzația unică a nisipului fin și a apei turcoaz exact ca în fotografiile de prezentare din Thailanda
Ai ales un sejur in Republica Dominicana pentru plaja aceea deschisa la culoare, apa limpede și palmierii care par așeza ...
-
După urși, și lupii amenință orașele Văii Jiului. Haitele pun stăpânire pe fostele zone miniere și atacă gospodăriile
Peste 100 de lupi traiesc in padurile din jurul celor șase orașe din Valea Jiului. Unele animale salbatice au ajuns pe s ...
-
Mașina ta știe mai multe despre tine decât crezi. Cercetătorii spun că nu mai poți cumpăra una nouă care să nu te urmărească
Mașinile conectate nu mai colecteaza doar informații tehnice despre motor, baterie sau trasee. Un nou studiu realizat de ...
-
Capsulele cu cofeină comandate pe internet i-au adus moartea unui tânăr de 25 de ani. Înainte de a ajunge la spital, fost găsit desculț și în delir pe stradă
Un tanar de 25 de ani din Marea Britanie a murit dupa ce a luat o cantitate mare de cofeina sub forma de capsule cumpara ...
-
Susținătorii lui Călin Georgescu au instalat corturi în fața Arestului Central. Fotografia care a stârnit indignare și îngrijorare
Susținatorii lui Calin Georgescu s-au intors miercuri seara in fața Arestului Central din București, unii dintre ei cu c ...
-
Mărturia pasagerului care a imobilizat copilotul atacator și a preluat manșa avionului: „Am văzut documentarul «Dezastre în aer»"
Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit miercuri, pe aeroportul Ben Gurion, cu pasagerii avionului flydubai ...
-
Al treilea femicid în ultimele 10 zile: încă o femeie a fost ucisă de soț, în Neamț. Bărbatul ar fi ascuns cuțitul și a prezentat anchetatorilor o altă versiune
O femeie in varsta de 57 de ani, din localitatea Dumbrava Roșie, a fost injunghiata mortal de soț, a informat, joi, 1 oc ...
-
Călin Georgescu ar urma să fie scos din arest. Ce urmăresc procurorii să afle în dosarul în care este acuzat de înșelăciune
Calin Georgescu ar urma sa fie scos din centrul de detenție, pentru a participa la perchezițiile informatice ce urmeaza ...
-
Lovitură de 400.000 de euro. Cristian Rizea, executat silit în Republica Moldova. Sechestru pe casa din Chișinău
Fostul deputat PSD Cristian Rizea este urmarit silit in Republica Moldova pentru recuperarea sumei de 300.000 de euro, c ...
-
Inteligența artificială a ajuns să le arate hackerilor cine are cei mai mulți bani în cont
Un malware bancar pentru Android folosește Gemini nu doar ca instrument tehnic, ci și pentru a decide ce victime merita ...
-
Pârnaie pentru Inteligenta Artificială: Nvidia construiește practic o "cușcă" pentru agenții AI ca aceștia să nu poată face lucruri periculoase pentru om
NVIDIA a lansat Open Agent Safety Platform, o soluție de securitate conceputa pentru agenții AI capabili sa execute sing ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu