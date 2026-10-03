Unul din opt cazuri de cancer la nivel mondial este cauzat de infecții. Care sunt pricipalele virusuri care pot cauza boli oncologice

Pentru mulți oameni, expunerea la soare, fumatul și istoricul familial sunt primele lucruri care le vin în minte când se gândesc la factorii de risc pentru cancer. Deși infecțiile apar rareori în fruntea listei, noi cercetări arată că, la nivel mondial, unul din opt cazuri de cancer este cauzat, de fapt, de acestea.

Acești viruși, bacterii și alți microbi constituie subiectul unui nou studiu publicat recent în revista The Lancet Oncology, care a asociat aproximativ 2,3 milioane de cazuri noi de cancer din 2024 - adică 12% din totalul cazurilor noi - cu acești agenți infecțioși.

Studiul a fost realizat de o echipă de cercetători de la Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC), o ramură a Organizației Mondiale a Sănătății. Aceștia au constatat că cel mai mare număr de cazuri de cancer atribuite infecțiilor la nivel global a fost cauzat de bacteria Helicobacter pylori - care poate crește riscul de cancer gastric și a fost responsabilă pentru 760.000 de cazuri, în special în Asia de Est.

Pe locul următor s-a situat virusul papiloma uman (HPV). HPV - responsabil pentru 100% din cazurile de cancer de col uterin, precum și pentru cancerele anale, vulvare, vaginale, peniene și unele cancere de cap și gât - a cauzat aproape 750.000 de cazuri noi la nivel mondial, cu rate ridicate în Africa subsahariană. De asemenea, virusul hepatitei B (HBV) și virusul hepatitei C (HCV) au fost asociate cu un număr semnificativ de cazuri de cancer hepatic.

Pentru prima dată, cercetătorii au asociat și mai multe tipuri de cancer cu infecțiile, extinzând lista pentru a include încă 16 agenți patogeni.

Gary Clifford, epidemiolog specializat în cancer și coautor al studiului, stabilit la Lyon (Franța), a declarat că domeniul științific a înregistrat progrese semnificative.

„În acest interval au fost identificați noi agenți infecțioși care provoacă cancer, iar în cazul agenților cunoscuți anterior, dovezile privind varietatea tipurilor de cancer pe care le pot cauza s-au multiplicat", a afirmat el.

Printre acești noi agenți infecțioși se numără HPV - asociat cu cancerul de col uterin - și un virus foarte rar, numit poliomavirusul celulelor Merkel, care poate duce la o formă agresivă de cancer de piele. Pentru a stabili aceste cifre, cercetătorii au analizat mai întâi care infecții provoacă cancer, apoi au calculat ce proporție din aceste cazuri de cancer poate fi asociată cu infecții specifice și au aplicat aceste calcule asupra bazelor de date globale privind noile cazuri de cancer, scrie CBC.

O altă schimbare semnificativă este recunoașterea rolului virusului Epstein-Barr (EBV). EBV a fost asociat cu aproximativ 260.000 de cazuri la nivel mondial în 2024 și poate duce la cancer nazofaringian, anumite tipuri de cancer gastric și limfom Hodgkin.

„Este o povară considerabilă a cancerului cauzat de virusul Epstein-Barr, care nu a fost luată în calcul în trecut, dar care este recunoscută acum", a declarat Clifford.

Virusul Epstein-Barr este, de asemenea, un factor de risc major în dezvoltarea sclerozei multiple și, spre deosebire de alte infecții pentru care există vaccinuri sau tratamente cu antibiotice, nu există instrumente disponibile pentru a combate acest virus.

„Faptul că observăm că Epstein-Barr a cauzat toate aceste boli cronice transformă virusul într-o țintă asupra căreia trebuie să ne concentrăm eforturile de prevenție", a spus el.

Raportul global evidențiază diferențe regionale majore, cauzate în principal de disparități istorice, au precizat cercetătorii. Țările cu venituri ridicate, care au implementat programe de screening și vaccinare împotriva cancerului în ultimele decenii, înregistrează rezultate mult mai bune comparativ cu țările cu resurse scăzute sau medii, unde accesul la prevenție și tratament este limitat.

„Mai avem multe de făcut pentru a implementa măsuri despre care știm că funcționează - și pe care le cunoaștem de mult timp - dar care nu au ajuns încă la toate populațiile lumii", a afirmat Clifford.

În America de Nord, povara infecțiilor care provoacă cancer este mult mai redusă, însă H. pylori și HPV sunt cele mai frecvente surse.

Infecția care provoacă cele mai multe cazuri de cancer este cea cu Helicobacter pylori, o bacterie descoperită la începutul anilor '80, responsabilă în principal de apariția cancerului gastric. Deși studiile indică o incidență maximă în Asia de Est - în țări precum Japonia, Coreea de Sud și China -, problema există și aici.

„Este o boală cumplită care duce la deces", a declarat dr. Paul Moayyedi, cercetător de renume și gastroenterolog la Universitatea McMaster. Aproximativ 2.000 de canadieni mor anual din cauza cancerului gastric.

Moayyedi pledează pentru implementarea unui program universal de depistare a acestei bacterii; ea poate fi identificată prin analize de sânge, teste respiratorii, analiza probelor de scaun sau endoscopie și poate fi tratată cu o combinație de antibiotice, pe parcursul a două săptămâni.

Prezența Helicobacter pylori este asociată cu condițiile de locuit aglomerate și cu o igienă precară în timpul copilăriei. Deși majoritatea persoanelor infectate pot trăi mult timp fără probleme, în absența tratamentului, bacteria poate provoca ulcer și cancer gastric la unii pacienți.

Moayyedi a recunoscut că este posibil ca acest tip de cancer să nu fie considerat o prioritate majoră în comparație cu alte forme ale bolii, însă consideră că programele de screening destinate persoanelor cu risc ridicat - cum ar fi cele cu antecedente familiale de cancer gastric sau membrii comunităților indigene (First Nations) - ar putea salva vieți.

„Ar fi important, în urma consultărilor cu bătrânii comunităților locale, să oferim cel puțin posibilitatea de screening acestor grupuri, dacă își doresc acest lucru", a spus el.