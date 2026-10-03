Descoperiri șocante pe contul de socializare al pilotului care ar fi vrut să prăbușească avionul în Israel
Postat la: 03.10.2026 |
Pilotul suspectat că ar fi atacat un alt pilot la bordul unui zbor Flydubai cu destinaţia Tel Aviv, miercuri, a fost concediat anul trecut de la compania aeriană naţională a Omanului, în urma unor îngrijorări legate de opiniile sale extremiste, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu acest caz.
Potrivit celor două surse şi unui oficial israelian, pilotul este un cetăţean omanez pe nume Hamam al-Hammami. Şi mass-media de stat saudită l-a identificat pe al-Hammami. El s-a născut în Emiratele Arabe Unite, având un tată omanez şi o mamă siriană, şi a petrecut câţiva ani din viaţă în EAU, a adăugat una dintre surse citate de news.ro.
Un profil de pe LinkedIn pe numele Hamam al-Hammami indica faptul că acesta a lucrat la Oman Air timp de şapte ani, părăsind compania în februarie 2025, înainte de a se alătura Royal Air Maroc în iunie 2025 şi de a pleca de acolo în ianuarie 2026. Pagina nu menţiona nimic despre Flydubai. Una dintre surse a confirmat că profilul îi aparţine pilotului Flydubai implicat în incidentul de miercuri. Profilul a fost şters între timp, iar CNN a contactat LinkedIn pentru a obţine un comentariu.
A doua sursă, un diplomat din regiune, a declarat pentru CNN că suspectul a fost exclus din programul de pregătire pentru zbor din cauza îngrijorărilor legate de opiniile sale radicale şi i s-a atribuit o altă funcţie în cadrul companiei aeriene naţionale din Oman.
Joi, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se crede că suspectul a fost supus unei „indoctrinări radicale islamiste". Oficialul israelian a declarat pentru CNN că al-Hammami a lucrat pentru Flydubai doar opt luni. O a patra sursă a afirmat că presupusul agresor a lucrat anterior pentru Royal Air Maroc.
Aceste dezvăluiri vor ridica semne de întrebare cu privire la importanţa verificării antecedentelor în procesul de angajare din sectorul aviaţiei. CNN a contactat Oman Air, Royal Air Maroc şi biroul de presă al guvernului din Dubai pentru a obţine un comentariu. Flydubai a declarat că nu poate oferi comentarii atât timp cât incidentul se află încă în curs de investigare.
Pe profilul de LinkedIn au fost postate doar două mesaje, ambele publicate la scurt interval una de cealaltă miercuri, la aproximativ nouă ore după incident. Nu este clar cine a publicat postările sau dacă acestea au fost programate în avans.
Prima postare conţinea o serie de clipuri filmate în cabina de pilotaj a unui avion Boeing 737 Max. Avionul care a fost redirecţionat către Arabia Saudită în urma incidentului de miercuri era un 737 Max 8 al companiei Flydubai. Într-unul dintre clipuri, pe care CNN l-a localizat la Aeroportul Internaţional din Dubai, persoana care filma a făcut zoom pe un avion care aparţine companiei aeriene israeliene El Al.
În videoclip, ecranul din cabina de pilotaj afişa numărul zborului - OMA624 - şi data, 11 octombrie 2023. Numărul zborului corespunde unui zbor care, de obicei, face legătura între Dubai şi Muscat. Data se potriveşte cu perioada în care a lucrat la Oman Air. În alte secvenţe din videoclip apar mai multe avioane ale companiei El Al, precum şi unul al companiei Arkia, o altă companie aeriană israeliană.
Videoclipul se încheie cu o fotografie a lui Ayman al-Zawahiri, care a condus Al-Qaeda după moartea lui Osama Bin Laden, şi o fotografie a lui Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, care a ucis nouă persoane, inclusiv şapte ofiţeri şi contractori americani ai CIA, într-un atentat sinucigaş cu bombă din 2009, şi care era loial Al-Qaeda.
A doua postare prezintă o imagine generată de AI care ilustrează cele trei locuri sfinte ale islamului - din Mecca, Medina şi Ierusalim - legate printr-o dâră strălucitoare continuă. Un poem provocator recitat în fundal vorbeşte despre respingerea umilinţei, despre a nu te teme de moarte şi despre apărarea demnităţii proprii.
Pagina de LinkedIn a lui Al-Hammami menţionează că acesta a studiat la Universitatea Buckinghamshire New din Anglia. O sursă din cadrul universităţii a confirmat pentru CNN că un bărbat cu acest nume a absolvit un program de învăţământ la distanţă de trei ani, obţinând o diplomă în managementul aviaţiei în 2023.
Aceleaşi două videoclipuri au fost postate cam în acelaşi timp pe un cont de Instagram care avea acelaşi nume şi aceleaşi fotografii, înainte ca şi acel cont să fie şters. CNN a solicitat un comentariu din partea Meta.
O analiză realizată de CNN asupra contului de Twitter şters al lui al-Hammami îl prezintă pe acesta ca fiind o persoană profund religioasă şi misogină. În postările şterse, al-Hammami a vorbit despre dificultăţile cu care s-a confruntat mama sa în a-i găsi o potenţială soţie care să-i accepte condiţiile: să poarte niqab, un văl care acoperă faţa, şi să renunţe la muncă după căsătorie.
„Toate au refuzat. Apoi mama le-a spus: «Fiul meu este pilot», şi toate au fost de acord brusc", se menţiona în postarea din februarie 2022. Postările criticau, de asemenea, locurile de muncă cu personal mixt, afirmând că acestea au un efect corupător asupra femeilor.
„Câte fete respectabile şi credincioase au fost distruse şi manipulate în medii de lucru cu personal mixt?", se menţiona într-o postare din ianuarie 2022. Cele aproape 3.000 de tweet-uri şterse, publicate între 2021 şi 2022, au fost analizate şi sortate folosind un model de căutare semantică bazat pe inteligenţă artificială.
Se ridică tot mai multe întrebări cu privire la modul în care unui cetăţean din Oman, ţară care nu recunoaşte Israelul, i s-a permis să lucreze ca pilot pe un zbor către Tel Aviv, în ciuda măsurilor stricte de securitate aeriană impuse de Israel. Un oficial israelian a declarat miercuri pentru CNN că mai multe agenţii israeliene - printre care Shin Bet, Mossad, armata şi Ministerul Transporturilor - investighează modul în care pilotul omanez a ajuns să facă parte din echipajul de zbor.
Joi, procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a deschis o anchetă pentru a stabili dacă atacul a avut legătură cu „activităţi teroriste" şi dacă a implicat vreo „planificare sau coordonare prealabilă", a raportat agenţia de ştiri de stat WAM.
Autorităţile din Emiratele Arabe Unite au competenţa de a ancheta incidentul deoarece aeronava este înmatriculată în această ţară, iar legislaţia EAU se aplică infracţiunilor comise la bordul avioanelor sale chiar şi atunci când acestea au loc în afara teritoriului ţării, a precizat WAM.
Netanyahu i-a declarat miercuri seara lui Jim Sciutto de la CNN că agresorul a fost interogat în Arabia Saudită, unde avionul a fost deviat, Israelul fiind implicat în anchetă. „Am vorbit cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite, şeicul Mohammed bin Zayed, iar acesta a fost de acord ca Israelul să participe la interogatorii", a spus el.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Scandalul declanșat de ambasadoarea americană Kimberly Guilfoyle, preluat de presa franceză. Le Monde: Nu este la prima încercare de a se amesteca în afacerile Greciei
Cotidianul francez Le Monde dedica un articol amplu scandalului legat de ambasadoarea Statelor Unite in Grecia, Kimberly ...
-
Vladimir Putin repetă „cea mai mare catastrofă" a secolului. Șeful CIA a vrut să-l avertizeze, dar a refuzat întâlnirea
Directorul CIA, John Ratcliffe, i-a avertizat pe oficialii ruși ca economia Rusiei s-ar putea prabuși intr-o criza de ti ...
-
Tentativa de atantat asupra bazei americane din Marea Britanie - Marco Rubio vorbește de un actor străin
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, afirma ca un actor strain a fost implicat intr-un complot aparent vizand atacare ...
-
Victorie istorică pentru dreapta radicală din Franța. Partidul condus de Marine Le Pen a obținut cele mai multe mandate de până acum în urma alegerilor pentru Senat
Partidul Adunarea Naționala (Rassemblement National - RN), condus de Marine Le Pen, și aliații sai au obținut 15 mandate ...
-
Trump respinge oferta Iranului pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Liderul SUA ar lua în calcul noi atacuri
Președintele american Donald Trump a respins vineri o propunere iraniana privind redeschiderea stramtorii Ormuz in terme ...
-
Ungaria nu s-a alăturat grupului Carpathian8 și blochează un depozit petrolier pentru Ucraina
Premierul Ungariei, Peter Magyar, a declarat ca Budapesta a primit invitația la forum, dar a refuzat-o din motive inteme ...
-
SUA pregătesc terenul pentru o operațiune militară în Cuba: Armata caută trupe disponibile în următoarele 90-120 de zile
Statele Unite par sa avanseze pregatirile pentru o eventuala operațiune militara in Cuba, dupa luni de planificare la ni ...
-
Concluziile summitului de la Washington: Ce au hotărât Donald Trump și Xi Jinping
Presedintele SUA, Donald Trump, l-a primit joi pe presedintele chinez Xi Jinping la Casa Alba, discutiile privind comert ...
-
Ucraina anunță o premieră mondială pe front: A început Operațiunea „Vivaldi". Roboți de luptă, trimiși în spatele liniilor rusești
Armata ucraineana a trimis roboți de lupta in spatele liniilor rusești. Operațiunea se numește Vivaldi și reprezinta o p ...
-
Un nou război ia amploare. Pakistanul a lansat atacuri aeriene masive asupra Afganistanului
Pakistanul a lansat atacuri aeriene asupra a 10 obiective din Afganistan despre care susține ca erau folosite pentru lan ...
-
Rusia ar pregăti un atac cu drone împotriva Italiei, Franței și Spaniei. Serviciile americane ar fi aflat și directorul CIA a mers la Moscova
Cotidianul spaniol „El Mundo" relateaza ca serviciile de informații americane ar fi avertizat mai multe guverne eu ...
-
Ce câștigă Putin din criza de la Berlin. Cât va mai rezista cancelarul Merz la putere
La doar 16 luni de la preluarea funcției de cancelar - Friedrich Merz a ajuns in funcție in mai 2025, promițand sa revit ...
-
Trump suferă o înfrângere umilitoare în legătură cu planul său de a prelua controlul asupra Groenlandei
Donald Trump a amenințat in repetate randuri ca va prelua controlul asupra Groenlandei, afirmand ca aceasta regiune este ...
-
AfD câștigă al doilea land german într-o singură lună. Cum schimbă extrema dreaptă vechile familii politice ale Europei
Alternativa pentru Germania (AfD) a caștigat alegerile din landul Mecklenburg-Pomerania Occidentala cu 38,3% din voturi, ...
-
S-a făcut marele compromis: Donald Trump preia de facto controlul asupra Groenlandei. Va avea control permanent și fără acordul SUA nu va mișca nici musca
Presedintele Donald Trump a declarat vineri ca Statele Unite au ajuns la un acord cu Danemarca si Groenlanda care confer ...
-
POLITICO: Criză majoră în Germania - Cancelarul Friedrich Merz riscă să fie înlăturat din funcție în acest weekend
Cancelarul german Friedrich Merz risca sa fie inlaturat din funcție chiar in acest weekend, la doar 16 luni dupa preluar ...
-
Un stat NATO de lângă Ucraina refuză "articolul 5" chiar și în caz de atac rusesc. "Pentru numele lui Dumnezeu, cu cine vrem să luptăm?"
Premierul slovac Robert Fico a declarat ca nu intenționeaza sa iși indeplineasca obligațiile care ii revin in temeiul Ar ...
-
Coreea de Nord declară „ireversibil" statutul său de ţară nucleară, după un nou apel la denuclearizare formulat de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
Coreea de Nord a respins joi apelurile pentru denuclearizare formulate de Agentia Internationala pentru Energie Atomica ...
-
Trump amenință că va impune Europei „tarife severe" în cazul în care Canada devine membru asociat al UE
Președintele Donald Trump a recurs la unul dintre cuvintele sale preferate atunci cand a amenințat cu masuri de retorsiu ...
-
Ursula von der Leyen atacă suveranismul local, în discursul ei privind starea UE: „Numai Europa poate furniza o suveranitatea reală"
Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat miercuri un apel la combaterea "ultranationalistilor" si "a ...
-
WSJ: Canada vrea statutul de membru asociat al Uniunii Europene, ca răspuns la ruptura cu America
Canada cauta o forma de integrare cu Uniunea Europeana care sa mearga cat mai departe fara aderare deplina, iar premieru ...
-
Trump are probleme: democrații s-au desprins de republicani în sondaje înaintea alegerilor intermediare pentru Congres
Popularitatea președintelui american Donald Trump a crescut fața de minimul istoric inregistrat anterior, insa tot mai m ...
-
Săptămână decisivă la Strasbourg: Ursula von der Leyen va prezenta "Starea Uniunii"
Parlamentul European se reunește in aceasta saptamana la Strasbourg, in perioada 14-17 septembrie, pentru o sesiune plen ...
-
Putin are planuri serioase pentru crearea unui centru nuclear în Vietnam
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat la summitul BRICS de la New Delhi, construirea unui nou centru de inalta ...
-
Tucker Carlson: Moscova este un oraș cu mult mai bun decât New Yorkul
Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat ca Moscova este un oraș cu mult mai bun decat New Yorkul și a recunoscut ...
-
Rezultatele summit-ului BRICS: China propune o serie de iniţiative economice, inclusiv crearea unei "zone open source AI"
Presedintele chinez Xi Jinping a prezentat duminica, la summitul BRICS de la New Delhi, initiative in domenii mergand de ...
-
După Brexist urmează Ukexit? Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord se reunesc la Cardiff pentu a-și pregăti independența
Liderii Scoției, Țarii Galilor și Irlandei de Nord se vor reuni luni pentru a semna un acord menit sa dea startul proces ...
-
Phenianul a lansat un proiectil neidentificat în Marea Japoniei
Comandamentul militar sud-coreean a indicat ca a detectat un foc de arma, fara a oferi detalii suplimentare. Coreea de N ...
-
Iranul ar putea realiza inginerie inversă asupra unei drone subacvatice americane capturate
Capturarea de catre Iran a unei drone subacvatice militare americane ofera Teheranului posibilitatea de a-i analiza comp ...
-
FBI extinde investigația asupra lui A. Fauci în dosarul COVID: anchetatorii se uită și la bani
Un nou raport sugereaza ca FBI și Departamentul de Justiție, sub a doua administrație Trump, au intensificat investigați ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu