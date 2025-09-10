Atacul israelian în Qatar, o escaladare neașteptată cu potențiale efecte majore. Reacții oficiale de la Washington

Israelul a lansat marţi un atac aerian fără precedent în Qatar vizându-i pe liderii Hamas şi intensificându-şi astfel acţiunea militară în Orientul Mijlociu prin ceea ce Casa Albă susţine că a fost un atac unilateral ce nu promovează interesele americane şi israeliene, relatează Reuters, citat de news.ro.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că lovirea Hamas este un obiectiv demn de urmat, dar Statele Unite regretă că atacul a avut loc în statul arab din Golf, care este un aliat important al Washingtonului din afara NATO şi unde gruparea islamistă palestiniană îşi are de mult timp baza politică.

Atacul, care a atras condamnarea din partea unor ţări cheie din regiune, precum Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite, riscă să compromită negocierile de încetare a focului din Gaza şi eforturile preşedintelui Donald Trump de a ajunge la o soluţie negociată pentru conflictul de aproape doi ani dintre Israel şi Hamas.

Qatarul este un partener cheie al Statelor Unite în domeniul securităţii şi găzduieşte baza aeriană al-Udeid, cea mai mare instalaţie militară americană din Orientul Mijlociu. Trump a efectuat o vizită de mare amploare în Qatar în luna mai şi a stat la un hotel situat la aproximativ 2 km de locul atacului de marţi.

Qatarul a acţionat ca mediator alături de Egipt în negocierile pentru încetarea focului în Gaza, un armistiţiu care devine din ce în ce mai dificil de realizat.

Hamas a declarat că cinci dintre membrii săi au fost ucişi în atac, inclusiv fiul şefului exilat al Hamas şi negociatorul principal al mişcării, Khalil al-Hayya. Hamas spune însă că Israelul a eşuat în ceea ce Hamas a numit o încercare de asasinare a echipei care negociază încetarea focului.

Oficialii israelieni au declarat pentru Reuters că atacul i-a vizat pe liderii de vârf ai Hamas, inclusiv pe Hayya.

Suhail al-Hindi, membru al biroului politic al Hamas, a declarat pentru Al Jazeera TV că liderii de la vârful grupării au supravieţuit atacului israelian.

Israelul încă adună informaţii despre atac şi nu a stabilit încă dacă au fost ucişi oficiali sau lideri ai Hamas, a declarat pentru Reuters o sursă informată în legătură cu acest subiect.

Administraţia SUA a fost avertizată despre atac „chiar înainte" de a avea loc, a spus Leavitt, iar avertismentul a venit de la armata SUA. Ea a refuzat să răspundă dacă Israelul a fost cel care a notificat armata SUA sau nu.

„Bombardarea unilaterală în interiorul graniţelor Qatarului - o naţiune suverană şi un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi considerabile şi îşi asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a media pacea - nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii", a declarat Leavitt. „Cu toate acestea, eliminarea Hamas, care a profitat de suferinţa celor care trăiesc în Gaza, este un obiectiv demn de urmărit", a punctat ea, citind o declaraţie

Leavitt a spus că Trump i-a cerut trimisului său de rang înalt, Steve Witkoff, să avertizeze Qatarul că atacul va avea loc, dar Doha a contrazis comentariile sale, spunând că informaţiile potrivit cărora ar fi fost avertizat înainte de atac sunt false şi că apelul telefonic din partea unui oficial american a venit când exploziile se auzeau deja în capitala qatariotă.

Doi oficiali americani, care au vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului, au declarat că armata americană a fost notificată de Israel cu puţin timp înainte de atac, dar că nu a existat nicio coordonare sau aprobare din partea Washingtonului.

Într-o convorbire telefonică cu emirul Qatarului, care a avut loc după atac, Trump l-a asigurat că „aşa ceva nu se va mai întâmpla pe teritoriul" Qatarului.

Trump a vorbit şi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, a spus Leavitt.

Atacul aerian a urmat unui ordin de evacuare în oraşul Gaza, unde Israelul desfăşoară o ofensivă pentru a încerca să distrugă ceea ce a mai rămas din gruparea decimată de armata israeliană din octombrie 2023.

Atacul aerian a avut loc, de asemenea, la scurt timp după ce aripa armată a Hamas, Brigăzile al-Qassam, a revendicat un atac armat în care a ucis, luni, şase persoane într-o staţie de autobuz de la periferia Ierusalimului.

Netanyahu a declarat că atacul a fost „pe deplin justificat" şi a fost ordonat după atacul de la Ierusalim şi pierderea a patru soldaţi israelieni în Gaza.

„Zilele în care liderii terorişti se pot bucura de orice fel de imunitate au apus... Nu voi permite existenţa acestui tip de imunitate", a declarat Netanyahu într-un discurs televizat.

Israelul a ucis mai mulţi lideri de vârf ai Hamas de când gruparea militantă palestiniană a atacat Israelul în octombrie 2023, ucigând 1.200 de persoane şi luând 251 de ostatici, potrivit datelor israeliene.

Israelul a lansat, de asemenea, atacuri aeriene şi alte acţiuni militare în Liban, Siria, Iran şi Yemen în cursul conflictului din Gaza.

Operaţiunea israeliană din Qatar a stârnit reacţii negative puternice în întreaga lume.

Uniunea Europeană a calificat-o drept o încălcare a dreptului internaţional şi a integrităţii teritoriale a Qatarului, în timp ce Emiratele Arabe Unite, care şi-au normalizat relaţiile cu Israelul în cadrul Acordurilor Abraham din 2020, au calificat-o drept „flagrantă şi laşă".

Puterea regională Arabia Saudită a denunţat ceea ce a numit „agresiunea brutală a Israelului" împotriva suveranităţii Qatarului.

Egiptul a declarat că atacul a creat un precedent periculos.

Papa Leon şi-a exprimat îngrijorarea neobişnuit de puternică cu privire la consecinţele atacului Israelului asupra Qatarului. „Întreaga situaţie este foarte gravă", a comentat el.

Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat atacul şi a declarat că Qatarul a jucat un rol pozitiv în căutarea unui armistiţiu în Gaza şi eliberarea ostaticilor deţinuţi de Hamas.

Marţi, palestinienii care trăiesc în ruinele oraşului Gaza au fost bombardaţi cu fluturaşi israelieni care le ordonau să plece, după ce Israelul a declarat că era pe punctul de a distruge zona într-un nou atac pentru a elimina Hamas, ceea ce a provocat panică şi confuzie.

Locuitorii celei mai mari zone urbane din Gaza, care înainte de război găzduia un milion de palestinieni, se aşteaptă de săptămâni întregi la un atac, de când Israelul a elaborat un plan pentru a da o lovitură fatală Hamasului în ceea ce consideră a fi ultimele bastioane ale grupării.

Criticii internaţionali spun că planul Israelului pentru Gaza, care include demilitarizarea întregii Fâşii Gaza pe măsură ce Israelul preia controlul asupra securităţii, ar putea agrava situaţia umanitară a celor 2,2 milioane de palestinieni care locuiesc acolo.

Planul a provocat îngrijorare şi în interiorul Israelului, unde sprijinul public pentru război a scăzut. Conducerea militară israeliană l-a avertizat pe Netanyahu să nu extindă războiul, potrivit oficialilor israelieni.

Familiile ostaticilor israelieni se tem că atacul ar putea pune în pericol viaţa captivilor. Netanyahu afirmă că acţionează în interesul Israelului, încercând să distrugă Hamas pentru a proteja ţara sa împotriva altor atacuri.

Israelul a fost acuzat de genocid, inclusiv luna aceasta de către cel mai mare grup de cercetători în domeniul genocidului din lume, pentru campania sa de aproape doi ani în enclava palestiniană, care a dus la moartea a peste 64.000 de persoane, potrivit autorităţilor locale.