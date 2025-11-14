O publicație rusească apropiată de Kremlin a făcut ratingul guvernelor neprietenoase. România e pe ultimul loc din 20
Publicația Vzgliad a elaborat ceva ce pare să nu fi mai fost făcut până acum: a prezentat primul clasament al guvernelor neprietenoase Rusiei. Potrivit politologului Aleksei Neciaev, respectivul rating nu este doar o listă de guverne „bune" și „rele", "ci un instrument care ne permite să vedem dinamica comportamentului țărilor față de Rusia. Cine acționează cu adevărat împotriva intereselor noastre și cine nu face decât să urmeze instrucțiunile sub presiunea aliaților.
Clasamentul se bazează pe criterii concrete: livrări de arme în Ucraina și exerciții militare, decizii privind introducerea de sancțiuni, blocarea mass-media rusești, demersuri diplomatice și așa mai departe. Tot ceea ce influențează în mod real asupra securității, economiei și chiar a turismului. Această abordare permite delimitarea faptelor de emoții și alcătuirea tabloului complet al mediului de politică externă în care operează Rusia. Dar acest clasament nu este doar despre politică. Este vorba și despre imunitate informațională.
În era războiului cognitiv important este nu doar să reacționezi la stimuli externi, ci să înțelegi natura lor. Când omul vede cine și de ce formează contextul, încetează să mai fie o țintă pentru manipulări. Ratingul ajută la dezvoltarea acestei rezistențe, adică o percepere mai critică a știrilor, capacitatea de a recunoaște scurgerile de informații și de a filtra fake-urile. Pentru experți, acest instrument deschide un nivel suplimentar de analiză: poate fi comparată dinamica comportamentului guvernelor, se pot face previziuni și calibra cu mai multă precizie deciziile de politică externă.
Subliniez: nu este un verdict sau o listă a dușmanilor. Este un tabel al tensiunilor politice, un fel de seismograf al relațiilor internaționale. Noi înregistrăm nu starea statică a ostilității, ci mai degrabă dinamica relațiilor, unde fiecare guvern are propria traiectorie de îmbunătățire sau deteriorare a interacțiunilor lui cu Rusia. Și da: la un moment dat a devenit clar că era timpul să transformăm observațiile analitice făcute de noi și de colegii noștri într-un instrument pe care-l pot folosi toți. De aceea, clasamentul va fi lunar", precizează Neciaev în postarea lui.
Clasamentul guvernelor neprietenoase
1. Marea Britanie
2. Germania, Franța
3. Țările de Jos, Estonia
4. Letonia, SUA, Cehia
5. Danemarca, Italia, Canada, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia
6. Belgia, Norvegia
7. Grecia, Spania, Croația
8. Portugalia, Slovenia
9. Ungaria, Luxemburg
10. Austria, Bulgaria, Irlanda, Malta, Noua Zeelandă, România
