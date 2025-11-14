Întâlnirea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, cu omologul său american, Donald Trump, dedicată reglementării situației din Ucraina, ar fi putut fi zădărnicită din cauza unor „informări ascunse" primite de liderul de la Casa Albă, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului italian Corriere della Sera.

Lavrov a prezentat în detaliu cronologia evenimentelor legate de negocierile privind Ucraina după summitul de la Anchorage. Ministrul a declarat că nu se știe de unde a primit Trump „informările ascunse, după care el fie a amânat, fie a anulat summitul de la Budapesta.

„Dar v-am prezentat evoluția evenimentelor bazându-mă strict pe faptele, pentru care îmi asum răspunderea. Nu am de gând să răspund la fake-urile evidente despre ‘nepregătirea Rusiei pentru negocieri', despre ‘eșecul' rezultatelor de la Anchorage", a subliniat ministrul.

El a definit înțelegerile obținute la Anchorage drept o etapă importantă pe calea reglementării pe termen lung a conflictului din Ucraina. Potrivit spuselor lui Lavrov, aceste acorduri reflectă condițiile reale și sunt strâns legate de propunerile lansate de Vladimir Putin în 2024.

„Am apreciat faptul că aceste condiții au fost auzite și înțelese, inclusiv public, de administrația lui Donald Trump - în primul rând în ceea ce privește inadmisibilitatea atragerii Ucrainei în NATO", a adăugat ministrul.

Șeful diplomației ruse a vorbit despre transmiterea conceptului către SUA prin reprezentantul special al lui Trump, despre convorbirile telefonice și despre pregătirea summitului de la Budapesta.

„Nu a urmat nicio reacție nici în timpul întâlnirii mele din septembrie, cu Secretarul de stat Marco Rubio, la New York. După discuție, Washingtonul a anunțat că nu este necesară o întâlnire personală pentru pregătirea contactului la cel mai înalt nivel", a menționat Lavrov.

Ziarul italian Corriere della Sera a refuzat să publice interviul cu Serghei Lavrov. Ministrul a răspuns în detaliu la întrebări, însă redacția a considerat controversate declarațiile acestuia, susținând că se impune o verificare a faptelor. Ministerul rus de Externe a definit decizia cotidianului italian drept o cenzură strigătoare la cer și a reamintit dreptul cetățenilor la accesul la informație. (M.G.G.)