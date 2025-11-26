Detalii de culise din negocierile de pace din Ucraina: cine se află în spatele planului apărut în spațiul public

În octombrie, trimisul special prezidențial al SUA, Steve Whitkoff, l-a invitat pe consilierul prezidențial rus Iuri Uşakov să colaboreze la un acord de pace pentru rezolvarea războiului ruso-ucrainean.

Pe 25 noiembrie, agenția Bloomberg a publicat un material amplu bazat pe transcrierea unei convorbiri telefonice între Witkoff și Ushakov, care a avut loc pe 14 octombrie. În timpul conversației, care a durat puțin peste cinci minute, Whitkoff i-a spus lui Uşakov că îl respectă profund pe președintele rus Vladimir Putin. El a spus că i-a spus președintelui american Donald Trump că este convins că Rusia a căutat întotdeauna un acord de pace.

Trimisul prezidențial american a menționat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita în curând Casa Albă pe 17 octombrie și a sugerat ca Putin să discute cu Trump înainte de această întâlnire. Uşakov l-a întrebat pe Whitkoff dacă ar fi "util" ca Putin să-l sune pe Trump, iar trimisul liderului american a răspuns afirmativ. În timpul conversației, Whitkoff a oferit mai multe recomandări despre cum ar trebui Putin să ridice problema unei soluții pașnice în timpul comunicărilor sale cu Trump.

După cum notează Bloomberg, Whitkoff și Uşakov au vorbit la scurt timp după ce Trump a ajuns la un acord de pace privind conflictul palestiniano-israelian și eliberarea ostaticilor ținuți de Hamas. În timpul conversației, Witkoff a sugerat ca Putin să folosească acordul de la Gaza ca punct de plecare într-o conversație cu Trump. Whitkoff a recomandat ca Putin să-l felicite pe Trump pentru acordul de pace din Gaza, să spună că Rusia îl susține și că îl respectă pe președinte ca pe un om al păcii.

"Atunci va fi o conversație foarte bună," a spus Whitkoff. "Asta cred că ar fi minunat. Poate îi va spune președintelui Trump: știi, Steve și Iuri au discutat un plan de pace foarte similar [cu acordul de la Gaza] în 20 de puncte, și credem că acest lucru poate schimba puțin situația, suntem deschiși la astfel de lucruri," a spus Whitkoff. Se pare că Iuri Ușakov a acceptat unele dintre sfaturile lui Whitkoff.

Trump, după ce a vorbit cu Putin pe 16 octombrie, a spus:

"Președintele Putin m-a felicitat pe mine și pe Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în Orientul Mijlociu." Ușakov le-a spus reporterilor că Putin "a început conversația felicitându-l pe Donald Trump pentru succesul său în efortul său de normalizare a situației din Fâșia Gaza."

În timpul conversației dintre Witkoff și Ușakov, notează Bloomberg, trimisul special al președintelui SUA a numit câteva dintre condițiile care, în opinia sa, ar putea constitui baza unui plan de pace în Ucraina:

"Știu ce este necesar pentru a încheia un acord de pace. Regiunea Donețk și, posibil, un schimb de teritorii undeva."

După această conversație, Whitkoff s-a întâlnit în Statele Unite cu reprezentantul special al președintelui Federației Ruse pentru cooperare cu țările străine, Kirill Dmitriev. Dmitriev însuși a spus că a petrecut trei zile în Miami din 24 octombrie.

Pe 29 octombrie, Dmitriev și Ushakov au vorbit la telefon și au discutat despre cât de decisiv ar trebui Moscova să insiste asupra cererilor sale în propunerea de pace, potrivit unei alte înregistrări analizate de Bloomberg. Ușakov a susținut cererea "maximului". Se temea că SUA ar putea interpreta greșit orice propuneri și ar elimina ceva, iar apoi ar declara că s-a ajuns la un acord, ceea ce ar putea pune în pericol încheierea negocierilor.

Dmitriev a răspuns oferindu-se să împărtășească documentul informal cu SUA și și-a exprimat încrederea că, chiar dacă administrația Trump nu va accepta pe deplin versiunea rusă, va face măcar ceva foarte apropiat de aceasta. De asemenea, i-a spus lui Ușakov că poate discuta documentul mai târziu cu "Steve". Potrivit agenției, conversația telefonică dintre Whitkoff și Ushakov arată care ar fi putut fi sursa planului de pace al SUA, care a apărut la începutul lunii noiembrie.

Planul de pace în 28 de puncte susţinut de SUA pentru a pune capăt războiului în Ucraina, făcut public săptămâna trecută, s-a inspirat dintr-un document redactat de autori ruşi, fiindu-i prezentat administraţiei preşedintelui Donald Trump în octombrie. Ruşii au împărtăşit documentul - care expunea condiţiile Moscovei pentru încheierea războiului - cu înalţi responsabili americani la mijlocul lunii octombrie, în contextul întâlnirii dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington.

Documentul, denumit în limbajul neoficial diplomatic drept "non-paper", conţinea formulări pe care guvernul rus le propusese anterior la masa negocierilor, inclusiv concesii pe care Ucraina le respinsese, cum ar fi cedarea unei părţi semnificative din teritoriul său din Est (Donbasul integral/ regiunile Lugansk şi Doneţk). Este prima confirmare că acest document - a cărui existenţă fusese iniţial dezvăluită de Reuters în octombrie - a constituit baza esenţială pentru elaborarea planului de pace în 28 de puncte.

Casa Albă nu a comentat direct documentul neoficial, dar a citat comentariile lui Donald Trump, care s-a arătat optimist cu privire la şansele de reuşită a planului în 28 de puncte. "În speranţa finalizării acestui plan de pace, i-am ordonat trimisului meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu preşedintele Putin la Moscova, în timp ce secretarul armatei Dan Driscoll se va întâlni cu ucrainenii", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare.

Nu este clar de ce şi cum administraţia Trump a ajuns să se bazeze pe documentul rusesc în elaborarea propriului plan de pace. Unii înalţi oficiali americani care l-au analizat, printre care secretarul de stat Marco Rubio, considerau că cererile Moscovei vor fi probabil respinse categoric de ucraineni, au afirmat sursele. După prezentarea documentului, Rubio a purtat o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, în cadrul căreia a fost evocat documentul respectiv, au afirmat acestea.

Vorbind în faţa presei la Geneva în weekend, Rubio a recunoscut că a primit "numeroase documente neoficiale şi alte materiale de acest gen", fără a da mai multe detalii. De când acest plan de pace a fost făcut public de Axios săptămâna trecută, scepticismul a crescut în rândul responsabililor şi congresmanilor americani, mulţi dintre ei calificând mai degrabă planul drept o listă de poziţii ruseşti decât o iniţiativă serioasă. Cu toate acestea, SUA au exercitat presiuni asupra Ucrainei, avertizând-o că i-ar putea reduse asistenţa militară dacă nu-l semnează.

Acest plan a fost redactat, cel puţin parţial, în timpul unei întâlniri la Miami, luna trecută, între ginerele lui Trump, Jared Kushner, trimisul special american Steve Witkoff şi Kirill Dmitriev, şeful fondului suveran de investiţii al Rusiei. Puţini oficiali ai Departamentului sau de la Casa Albă au fost informaţi cu privire la această întâlnire, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu acest subiect.

Propunerea SUA, care a luat prin surprindere oficiali de la Washington şi din Europa, a declanşat o intensă activitatea diplomatică pe trei continente. Planul iniţial s-a schimbat radical de atunci: nouă dintre cele 28 de puncte iniţiale au fost eliminate în urma discuţiilor între înalţi oficiali americani şi ucraineni, potrivit ABC News. Un grup bipartit de senatori americani au declarat sâmbătă că Rubio le-a spus că planul în 28 de puncte nu era un plan al SUA, ci o listă de dorinţe a Rusiei, deşi Casa Albă şi Departamentul de Stat au negat ulterior energic că Rubio l-ar fi caracterizat astfel.

În discuţiile care au urmat, o delegaţie americană de rang înalt, din care a făcut parte şi Rubio, a acceptat să retragă sau să modifice unele dintre prevederile cele mai favorabile Rusiei în cadrul întâlnirilor de la Geneva cu oficialii europeni şi ucraineni. Driscoll se întâlneşte în prezent cu o delegaţie rusă în Abu Dhabi. O delegaţie ucraineană se află, de asemenea, în Emiratele Arabe Unite pentru discuţii cu o echipă a SUA, potrivit unui oficial american.

Responsabili ucraineni au declarat marţi că susţin cadrul modificat al acordului de pace rezultat în urma ultimelor discuţii, subliniind totodată că cele mai sensibile probleme - în special concesiile teritoriale extrem de controversate - ar urma să fie tranşate în cadrul unei posibile întâlniri între Zelenski şi Trump. Kremlinul a confirmat miercuri o vizită la Moscova, săptămâna viitoare, a emisarului special american Steve Witkoff, cu scopul de a discuta cu Vladimir Putin planul în vederea opririi Războiului din Ucraina.

"S-a ajuns la un acord preliminar cu privire la vizita de săptămâna viitoare", a anunţat la televiziunea publică consilierul diplomatic al lui Vladimir Putin Iuri Uşakov. El a mai precizat că un "număr de alţi reprezentanţi ai administraţiei" americane cu legături cu dosarul ucrainean îl vor însoţi pe Steve Witkoff în această vizită pe care preşedintele american Donald Trump a anunţat-o marţi.

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi, în discursul său zilnic, că "principiile" unui plan american revizuit în vederea încheieriirăzboiului cu Rusia ar putea conduce la "acorduri mai profunde", dar că "multe depind" de-acum de Statele Unite. "Contez pe o cooperare activă continuă cu partea americană şi cu preşedintele (Donald) Trump. Multe depind de America, pentru că Rusia acordă mare atenţie forţei americane", a declarat şeful statului american.