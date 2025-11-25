Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați"
Postat la: 25.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ucraina a acceptat un acord de pace modificat în urma negocierilor cu Statele Unite, au declarat oficiali americani, transmite The Telegraph. O sursă a declarat pentru ABC News că „detaliile minore" trebuie încă rezolvate, dar a afirmat că „ucrainenii au acceptat acordul de pace".
Kievul a acceptat să limiteze efectivul armatei sale la 800.000 de soldați, conform noilor termeni ai acordului de pace dintre SUA și Ucraina, potrivit unor înalți oficiali citați de The Telegraph. Sursele citate au declarat că sunt mulțumite de rezultat, care ar permite Ucrainei să mențină aproximativ dimensiunea actuală a armatei sale de război în timp de pace. Planul inițial negociat de SUA și Rusia propunea ca Ucraina să limiteze dimensiunea armatei sale la 600.000 de soldați.
Deși Ucraina ar fi acceptat termenii planurilor revizuite, rămân puncte sensibile în ceea ce privește schimburile de teritorii și garanțiile de securitate - care vor fi decise de Volodimir Zelenski și Donald Trump, au declarat oficialii. Discuțiile de la Abu Dhabi „merg bine", a declarat un purtător de cuvânt al armatei SUA. Secretarul armatei, Dan Driscoll, are întâlniri cu o delegație rusă în Emiratele Arabe Unite.
Driscoll s-a întâlnit pentru prima dată cu delegația rusă la Abu Dhabi luni seara și se așteaptă să aibă loc mai multe întâlniri și astăzi, potrivit oficialilor. El este, de asemenea, în contact cu oficialii ucraineni din Abu Dhabi, a declarat purtătorul de cuvânt. „Discuțiile merg bine și rămânem optimiști", a declarat un purtător de cuvânt al armatei. „Secretarul Driscoll este în strânsă legătură cu Casa Albă și agențiile interinstituționale americane pe măsură ce aceste discuții progresează."
Un oficial ucrainean a declarat pentru Reuters că Ucraina susține esența acordului de pace după negocierile de la Geneva. Oficialul ucrainean, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a adăugat că cele mai sensibile aspecte ale acordului vor fi discutate între Volodimir Zelenski și Donald Trump, potrivit The Guardian. Declarația SUA pare să meargă mai departe decât poziția publică a oficialilor ucraineni, care au și ei o delegație prezentă în Abu Dhabi și care au fost în contact cu secretarul armatei Dan Driscoll.
Rusia a semnalat însă că va respinge modificările aduse planului inițial al SUA și Rusiei, care a fost divulgat săptămâna trecută. Dan Driscoll, secretarul Armatei SUA, a purtat luni discuții secrete cu o delegație rusă la Abu Dhabi. Purtătorul de cuvânt al lui Sir Keir Starmer a declarat astăzi că Marea Britanie încă face planuri pentru staționarea trupelor de menținere a păcii în Ucraina, în ciuda opoziției Moscovei.
Într-o postare pe X, secretarul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov, a scris că delegațiile „au ajuns la un acord comun cu privire la termenii esențiali ai acordului discutat la Geneva". „Acum contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori", a scris Umerov. El a adăugat că Ucraina așteaptă cu nerăbdare organizarea unei vizite a lui Zelenski în SUA pentru a „finaliza pașii finali și a încheia un acord cu președintele (Donald) Trump".
Într-o postare pe X de dimineață, Zelenski a declarat: „În urma întâlnirilor de la Geneva, vedem multe perspective care pot face ca drumul spre pace să devină realitate. Există rezultate solide, dar mai este încă mult de lucru". Locotenent-colonelul Jeff Tolbert, purtător de cuvânt al lui Driscoll, a declarat, între timp, că discuțiile dintre delegațiile SUA și Rusiei la Abu Dhabi „devin bine și rămânem optimiști".
