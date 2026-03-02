Ce înseamă războiul din Iran pentru mandatul lui Donald Trump și cum va influența alegerile "midterms" din noiembrie
Postat la: 02.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Ce înseamna acest moment pentru "midterm election" din SUA, mai bine zis pentru Donald Trump? Este intrebarea care razbate din presa americana si din politica de la Washington. Cea mai buna sinteza, culmea, o face un democrat, deocamdata, din sondaje, democratii ar fi favoriti in alegerile de la mijlocul mandatului prezidential.
Fostul deputat Steve Israel, un democrat din New York care a prezidat anterior Comitetul de campanie democrat pentru Congres, a declarat că este prea devreme pentru a spune care vor fi ramificațiile atacului pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Dl. Israel a remarcat însă că aceste conflicte externe au avut o influență în trecut: în 2002, republicanii au câștigat locuri după ce președintele George W. Bush i-a mobilizat pe americani în sprijinul războiului din Afganistan. Patru ani mai târziu, republicanii s-au confruntat cu o înfrângere zdrobitoare la jumătatea mandatului, opinia populară întorcându-se împotriva războiului din Irak.
Dezvăluirile recente privind incidentul din portul Duqm și criza stocurilor de interceptoare indică o discrepanță majoră între obiectivele strategice ale administrației Trump și realitatea operativă din teren. În timp ce capacitățile ofensive ale SUA rămân superioare, modelul de comandă descentralizat al Teheranului și epuizarea rapidă a resurselor de apărare aeriană pun sub semnul întrebării sustenabilitatea campaniei.
1. Incidentul Duqm și „Comanda de Reziliență”
Atacul surprinzător asupra portului Duqm din Oman, un stat mediator, a ridicat semne de întrebare privind unitatea de comandă a forțelor iraniene. Ministrul de externe Abbas Araghchi a declarat oficial că incidentul nu a reprezentat o decizie politică de la Teheran, ci a fost rezultatul unei autonomii tactice sporite acordate unităților militare.
Surse din cadrul serviciilor de informații sugerează că Iranul a implementat un protocol de „succesiune distribuită”. Această strategie presupune ca unitățile militare să opereze independent pe baza unor instrucțiuni generale pre-stabilite, făcând structura militară imună la tacticile de „decapitare” (eliminarea liderilor politici). În prezent, canalele oficiale de comunicație par limitate la mesaje de coordonare generală, eliminând riscul ca un atac centralizat asupra nodurilor de comunicații să paralizeze defensiva.
2. Criza Logisitică: Rachetele Interceptoare
Punctul critic al actualului conflict nu este capacitatea de distrugere, ci sustenabilitatea apărării. Rapoarte interne ale Pentagonului indică o rată de consum alarmantă a rachetelor interceptoare.
Raportul de consum: Conform datelor atribuite IRGC, Iranul a lansat aproximativ 1.219 rachete balistice modernizate.
Disproporția costurilor: Pentru fiecare vector iranian, sistemele de apărare (Patriot, Aegis) utilizează între 2 și 4 interceptoare, ale căror costuri de producție și timp de reîmplinire a stocurilor sunt semnificativ mai mari.
Această epuizare forțează US Navy să prioritizeze protecția activelor proprii (portavioane), lăsând infrastructura aliaților regionali vulnerabilă în fața dronelor de generație mai veche, precum Shahed, care sunt utilizate acum pentru a satura spațiul aerian.
3. Factorul Politic și Presiunea Internă
Decizia președintelui Donald Trump de a autoriza eliminarea liderului suprem Khamenei este comparată de analiști cu operațiunea împotriva lui Osama bin Laden, însă cu implicații geopolitice fundamentale diferite. Documentarea fotografică a momentului sugerează o încercare de capitalizare politică a evenimentului, în ciuda avertismentelor primite de la Departamentul Apărării.
Simultan, se observă o instabilitate la nivelul bazelor militare din Golf. Abandonarea unor unități și relocarea personalului în zone civile (hoteluri) semnalează o criză logistică de transport și o incapacitate de a asigura perimetre securizate împotriva milițiilor locale activate recent.
4. Bilanțul după prima fază a conflictului
În ciuda loviturilor aeriene masive efectuate de alianța SUA-Israel, Iranul a demonstrat o capacitate de absorbție a șocurilor peste așteptările planificatorilor occidentali:
Infrastructura subterană: Capacitățile de lansare și centrele de comandă strategice sunt localizate la adâncimi mari, protejate de fortificații geologice.
Pierderi umane: Estimările preliminare indică faptul că tacticile de război asimetric au dus la pierderi umane semnificative în rândul forțelor coaliției, depășind în anumite sectoare pierderile raportate de partea iraniană.
Reziliența administrativă: Fiecare post de comandă iranian dispune de patru linii de succesiune pre-stabilite, asigurând continuitatea operativă indiferent de soarta ierarhiei de la Teheran.
În timp ce Premierul Benjamin Netanyahu se află în vizite diplomatice în Europa, presiunea publică în Israel crește, pe măsură ce populația civilă resimte direct consecințele epuizării scutului de protecție aeriană în fața unui inamic care pare pregătit pentru un război de uzură pe termen lung.
