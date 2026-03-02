Nebunie mai mare nici că s-a vazut: vorbim deja de un Dictator al Planetei - Melania Trump va prezida Consiliul de Securitate al ONU

Melania Trump, soția presedintelui SUA, Donald Trump, va conduce, luni, o ședință a Consiliului de Securitate, cel mai important organism ONU, în plină criză din Orientul Mijlociu, criză provocata de la Washington, la comanda Israelului si cu presiunea Arabiei Saudite.

Este pentru prima oară când soția unui președinte al SUA prezidează Consiliul. Administrația Casei Albe include oficial și instituția Primei Doamne cât și a Doamnei Vicepreședinte, fiecare cu atributele ei. Ședința, anunțată încă de pe 25 februarie, este despre copii, educație și tehnologie în conflict. Melania Trump va fi secondată de ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz. Un purtător de cuvânt al secretarului general al ONU, António Guterres, a declarat că această mișcare reflectă „importanța pe care Statele Unite o acordă Consiliului de Securitate și problemei în discuție".

Reuniunea, programată să înceapă la ora 22:00 (ora României), se va concentra pe copii, tehnologie și educație în situații de conflict, potrivit Casei Albe. Statele Unite dețin președinția rotativă a Consiliului de Securitate în martie, un rol care include prezidarea sesiunilor organismului format din 15 membri. Reuniunile sunt de obicei conduse de ambasadori la ONU sau de înalți oficiali guvernamentali. Apariția are loc pe fondul relațiilor tensionate dintre administrația președintelui Donald Trump și Națiunile Unite.

Presa americană apreciază că numai in dictaturi sotiile presedintilor au un rol atat de insemnat din punct de vedere politic, iar Trump este deja asimilat "unui sef al planetei, care doreste sa se instaureze la puterea mondială prin forta dictatului si agresiune militara". Date recente ale ONU indică faptul că Statele Unite datorează organizației miliarde de dolari în contribuții evaluate. Trump a descris în repetate rânduri ONU ca fiind „ineficientă", a retras Statele Unite din mai multe organisme ONU și acorduri internaționale și a promovat propriile inițiative diplomatice alternative. Dar, mai ales, evenimentul de azi, de la New York, are loc pe fondul celei mai grave crize din Orientul Mijlociu, din ultimii zeci de ani.