Doctrina Donroe expusă de Marco Rubio la Munchen: America și Europa trebuie să remodeleze împreună ordinea globală, dar Europa trebuie să se apere singură
Postat la: 14.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
La Conferința de Securitate de la München, liderii europeni și americani discută de vineri până duminică despre viitorul alianței transatlantice, relațiile diplomatice și războiul din Ucraina. Sâmbătă, discursul lui Marco Rubio este urmărit pentru a vedea care este poziția viitoare a Washingtonului față de Europa.
Marco Rubio a declarat că, sub conducerea lui Donald Trump, Statele Unite „vor prelua din nou sarcina de reînnoire și restaurare". El a vorbit despre legăturile strânse dintre SUA și Europa, inclusiv „istoria comună, credința creștină, cultura, moștenirea, limba, strămoșii și sacrificiile din trecut". Este asa numita Doctrină Donroe, adica ce a inteles Donald Trump din Doctrina Monroe, care rupe Europa de SUA.
„De aceea, noi, americanii, putem părea uneori puțin direcți și urgenti în sfaturile noastre... Motivul, prieteni, este pentru că ne pasă profund. Ne pasă profund de viitorul vostru și al nostru și, dacă uneori nu suntem de acord, dezacordurile noastre provin din profundul nostru sentiment de îngrijorare față de o Europă cu care suntem conectați, nu doar economic, nu doar militar, suntem conectați spiritual și suntem conectați cultural.", a spus el.
El a spus că SUA își doresc ca Europa să fie puternică, pentru că „știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru securitatea noastră națională". El a prezentat apoi o listă lungă de motive pentru care Europa este specială, lăudându-i pe Mozart, Beethoven, Dante, Shakespeare, Michelangelo, Da Vinci, The Beatles și Rolling Stones, precum și Capela Sixtină și Catedrala din Köln.
A adăugat că „ele mărturisesc nu doar măreția trecutului nostru sau credința în Dumnezeu care a inspirat aceste minuni, ci prefigurează minunile care ne așteaptă în viitor". Rubio a spus că „în această iluzie, am îmbrățișat o viziune dogmatică a comerțului liber și neîngrădit", în timp ce transferam milioane de locuri de muncă în străinătate și predam controlul „adversarilor și rivalilor".
El a mai declarat, de asemenea, că „ne-am externalizat din ce în ce mai mult suveranitatea către instituții internaționale, în timp ce multe națiuni au investit masiv în state sociale cu prețul menținerii capacității de a se apăra". El a criticat politicile ecologice „pentru a potoli un cult climatic", spunând că acestea „ne-au sărăcit poporul, chiar dacă concurenții noștri exploatează petrolul, cărbunele și gazele naturale".
„În căutarea unei lumi fără granițe, ne-am deschis ușile către un val fără precedent de migrație în masă care amenință coeziunea societăților noastre, continuitatea culturii noastre și viitorul poporului nostru". Aceste replici sunt destul de similare cu criticile mai ample ale lui JD Vance de anul trecut, dar sunt formulate destul de diferit. „Am făcut aceste greșeli împreună și acum, împreună, avem datoria față de poporul nostru să înfruntăm aceste realități și să mergem mai departe."
SUA și Europa „aparțin împreună", declară Rubio la Conferința de Securitate de la München, în ciuda tensiunilor transatlantice
Secretarul de Stat american, Marco Rubio, și-a deschis mult așteptatul discurs de la Conferința de Securitate de la München, sâmbătă, recunoscând semnificația istorică a alianței dintre Europa și America, care „a salvat lumea" de amenințările din trecut.
„Deși suntem pregătiți, dacă este necesar, să facem acest lucru singuri, este preferința noastră și speranța noastră să facem acest lucru împreună cu voi, prietenii noștri de aici, din Europa", a spus Rubio. „Aparținem împreună", a adăugat Rubio despre Statele Unite și Europa, relatează CNN. El a vorbit despre parteneriatului de decenii, care a fost supus unei presiuni intense în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.
Rubio a recunoscut că SUA poate fi, uneori, oarecum „directă și urgentă în consiliul nostru", dar a căutat să-i asigure pe liderii europeni că administrația Trump este dedicată alianței. A doua zi de discuții și dezbateri a început în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen. Între 13 și 15 februarie, cei mai importanți lideri europeni și americani vor discuta despre viitorul alianței transatlantice, relații diplomatice și războiul din Ucraina.
Secretarul de stat american Marco Rubio va susține sâmbătă un discurs foarte așteptat la Conferința de Securitate de la München, aliații europeni urmărind posibile indicii despre viitoarea poziție a Washingtonului față de Europa. Înaintea discursului său de astăzi la Conferința de Securitate de la München, Marco Rubio a declarat o „nouă eră în geopolitică", iar conform CNN, această schimbare seismică este evidentă în neliniștea palpabilă de pe terenul din Germania.
Vineri, cancelarul german, Friedrich Merz, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele francez, Emmanuel Macron, șeful NATO, Mark Rutte dar și alți lideri importanți au susținut discursuri în cadrul panelurilor unde au vorbit despre relația Europei cu Statele Unite, importanța NATO în relație cu Europa de astăzi, măsurile care pot fi luate în vederea opririi războiului din Ucraina, în prezența unui acord de pace.
