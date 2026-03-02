Oficiali ai Pentagonului demontează argumentele lui Trump, în spatele ușilor închise: nu au existat semne că Iranul urma să atace SUA primul
Postat la: 02.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Oficialii administraţiei Trump au recunoscut duminică, în cadrul unor şedinţe cu uşile închise cu personalul Congresului, că nu au existat informaţii care să sugereze că Iranul intenţiona să atace primul forţele americane, au declarat două persoane familiarizate cu acest subiect.
Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă cele mai ambiţioase atacuri asupra Iranului din ultimele decenii, ucigându-l pe liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei, scufundând nave de război iraniene şi lovind până acum peste 1.000 de ţinte, potrivit oficialilor. Dar declaraţiile de duminică adresate Congresului par să infirme unul dintre argumentele cheie pentru război invocate de înalţi oficiali ai administraţiei. Ei au declarat reporterilor cu o zi înainte că preşedintele Donald Trump a decis să lanseze atacurile în parte din cauza unor indicii că iranienii ar putea lovi forţele americane din Orientul Mijlociu „poate preventiv". Trump, a spus unul dintre oficiali, nu avea de gând să „stea cu mâinile în sân şi să permită forţelor americane din regiune să încaseze atacurile".
Oficialii Pentagonului au informat personalul democrat şi republican al mai multor Comisii de Securitate Naţională din Senat şi Camera Reprezentanţilor timp de peste 90 de minute cu privire la atacul SUA asupra Iranului, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Dylan Johnson. În cadrul briefingurilor, oficialii administraţiei au subliniat că rachetele balistice ale Iranului şi forţele proxy din regiune reprezentau o ameninţare iminentă pentru interesele SUA, dar nu existau informaţii despre un atac al Teheranului asupra forţelor americane, au declarat pentru Reuters două surse, care au vorbit sub condiţia anonimatului.
Trump a declarat că atacul, care se preconizează că va dura câteva săptămâni, are scopul de a se asigura că Iranul nu va putea avea arme nucleare, de a limita programul său de rachete şi de a elimina ameninţările la adresa Statelor Unite şi a aliaţilor săi. El a îndemnat iranienii să se revolte şi să răstoarne guvernul. Cu toate acestea, democraţii l-au acuzat pe Trump că a declanşat un război ales şi au criticat argumentele sale pentru abandonarea negocierilor de pace, despre care mediatorul Oman a spus că încă mai sunt promiţătoare. Trump a susţinut, fără a prezenta dovezi, că Iranul era pe cale să îşi asigure în curând capacitatea de a lovi Statele Unite cu o rachetă balistică. Afirmaţia sa privind rachetele nu a fost susţinută de rapoartele serviciilor de informaţii americane şi părea exagerată, au declarat pentru Reuters surse familiarizate cu rapoartele.
Întrebările privind justificarea războiului apar în contextul în care armata americană a dezvăluit duminică primele victime americane ale conflictului. Trei soldaţi americani au fost ucişi şi cinci grav răniţi, a declarat duminică Comandamentul Central al SUA, adăugând că alţi câţiva soldaţi americani au suferit răni uşoare provocate de şrapnel şi comoţii cerebrale. Avioanele şi navele de război americane au lovit peste 1.000 de ţinte iraniene de când Trump a ordonat începerea operaţiunilor militare majore, a declarat armata. Atacurile includ bombardiere stealth B-2 care au aruncat bombe de 900 kg asupra unor instalaţii iraniene subterane fortificate de rachete.
