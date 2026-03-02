Avion de luptă american F-15, prăbușit în Kuweit. Pilotul s-a catapultat în ultima clipă

Un avion de vânătoare de tip F-15 Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale SUA s-a prăbușit în Kuweit, într-un incident care are loc pe fondul tensiunilor crescute din regiunea Golfului. Potrivit primelor informații din presa locală, pilotul a reușit să se catapulteze înainte de impact, fiind ulterior observat la sol. Conform unor informații din presa regională, avionul american care s-a prăbușit în Kuweit a fost doborât accidental de apărarea antiaeriană americană în timpul unui atac iranian.

Martori oculari și imagini apărute în spațiul public surprind momentul în care pilotul s-a ejectat cu puțin timp înainte ca aeronava să se prăbușească. Echipele de intervenție au ajuns rapid la locul accidentului pentru a securiza zona și a acorda asistență militarului. Deși autoritățile nu au oferit detalii ample despre starea acestuia, primele indicii arată că pilotul a supraviețuit incidentului. Oficialii americani nu au confirmat deocamdată în mod detaliat circumstanțele producerii accidentului. Cauza exactă a prăbușirii nu a fost stabilită, iar autoritățile militare au anunțat deschiderea unei investigații amănunțite. Specialiștii vor analiza mai multe ipoteze, inclusiv o posibilă defecțiune tehnică, probleme operaționale sau chiar factori externi, în contextul activității militare intense din zonă.

F-15 Strike Eagle este o aeronavă de luptă avansată, utilizată atât pentru misiuni de superioritate aeriană, cât și pentru atac la sol, ceea ce face ca orice incident de acest tip să fie tratat cu maximă seriozitate de către structurile de apărare. Incidentul vine pe fondul războiului izbucnit în Orientul Mijlociu, după atacul lansat de SUA și Israel asupra Iranului și riposta Iranului asupra alianților americani din regiune. Potrivit celor mai recente date disponibile pentru perioada 2024-2026, Forțele Aeriene ale Statelor Unite dețin aproximativ 334 de aeronave F-15 aflate în serviciu activ, în diferite variante. Din total, aproximativ 108 aparate sunt F-15C utilizate în cadrul Gărzii Naționale Aeriene, opt sunt variante F-15D, 218 sunt F-15E Strike Eagle aflate în serviciu activ, iar opt aparate sunt din noua generație F-15EX Eagle II, pentru care există comenzi suplimentare.