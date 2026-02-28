Israelul și SUA au lansat atacuri puternice asupra Iranului care a închis spațiul aerian. Ayatollahul Iranului a plecat din capitală

Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. Trei explozii masive au fost auzite în centrul Teheranului, potrivit agenției de știri semioficiale iraniene Fars.

Ayattolahul Iranului, Ali Khamenei, nu se află în Teheran, afirmă surse israeliene. Se pare că acesta se aștepta la un astfel de atac. Majid Akhavan, purtătorul de cuvânt al Organizației Aviației Civile, a anunțat: Pe baza NOTAM-ului emis, întregul spațiu aerian al țării a fost închis până la o nouă notificare.

Comandamentul Frontului Intern al IDF: Israelul se pregătește pentru atacuri iraniene; israelienii vor fi avertizați în timp util. El spune că Comandamentul Frontului Intern „face tot posibilul pentru a se asigura că va avertiza populația în timp util". Deocamdată, israelienilor li s-a spus să rămână în apropierea camerelor de siguranță.

În timp ce Israelul lansează atacuri asupra Iranului, agenția de spionaj Mossad, pe canalul său oficial Telegram în limba persană, face apel la iranieni să ajute la „readucerea Iranului la zilele sale glorioase". „Frații și surorile noastre iraniene, nu sunteți singuri! Am lansat un canal Telegram extrem de sigur și dedicat special pentru voi. Împreună vom readuce Iranul la zilele sale glorioase", se arată în declarație.

Mossadul îi îndeamnă pe iranieni să „împărtășească cu noi fotografii și videoclipuri din lupta voastră dreaptă împotriva regimului". Un înalt oficial israelian a declarat că atacul este unul comun Israel-SUA și este vorba despre o operațiune pregătită de mai multe luni. Israelul ar fi încercat să-l asasineze pe președintele Iranului, Masoud Pezeshkian - atac atribuit unei operațiuni comune cu SUA.

Exploziile produse la Teheran fac parte dintr-o operațiune comună a Washingtonului și Tel Avivului, potrivit presei israeliene. În capitala Iranului continuă să se audă noi explozii, iar informațiile preliminare indică o posibilă tentativă de asasinat asupra președintelui iranian Masoud Pezeshkian.

Conform datelor apărute până în prezent, ar fi fost vizate aproximativ 30 de obiective din Iran, inclusiv reședința lui Pezeshkian, sediul serviciului de informații al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice și aeroportul din Teheran. În Israel este așteptat un posibil răspuns sub formă de atacuri cu rachete și drone, iar în toată țara a fost declarată alertă aeriană.

Primele rapoarte israeliene arată că ar fi vorba despre o tentativă de asasinat asupra președintelui iranian Masoud Pezeshkian. Noi explozii auzite la Teheran, al doilea val de atacuri aeriene israeliene este în curs de desfășurare. „Acesta va fi un atac comun israeliano-american", anunță postul de televiziune de stat, Kann.

Anunțul a fost făcut în timp ce un nor gros de fum se ridica din centrul capitalei iraniene, Teheran, notează AP. Televiziunea de stat iraniană a confirmat producerea exploziei, fără a oferi detalii suplimentare. În același timp, sirenele de alarmă au răsunat în mai multe zone din Israel. Armata israeliană a precizat că alerta preventivă a fost emisă „pentru a pregăti populația pentru posibilitatea lansării de rachete către statul Israel".

Inițial, martori au relatat despre o explozie în Teheran, fără un comentariu imediat din partea autorităților iraniene. Incidentul are loc pe fondul tensiunilor ridicate dintre Iran și Statele Unite ale Americii privind programul nuclear al Teheranului.

Potrivit New York Times, care citează un oficial american, SUA au lansat atacuri asupra Iranului. Iranul își închide întregul spațiu aerian, iar Ayatollahul Ali Khamenei a plecat din capitala Teheran. Associated Press raportează, de asemenea, că SUA participă la atacurile Israelului împotriva Iranului.

Un oficial israelian din domeniul apărării a declarat agenției de știri Reuters că operațiunea de dimineață a fost coordonată cu SUA. Conform NYTimes, un fum gros se ridică din districtul din Teheran unde locuiește în mod normal liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit ziarului iranian Shargh.

Locuitorii din Teheran au raportat, de asemenea, că au văzut fum ridicându-se din district, unde se află și palatul prezidențial și Consiliul Național de Securitate. Al Jazeera transmite că ayatollahul Ali Khamenei nu se află în capitală. A fost transportat către o locație necunoscută din țară. Iranul își închide întregul spațiu aerian.