Israelul și SUA au lansat atacuri puternice asupra Iranului care a închis spațiul aerian. Ayatollahul Iranului a plecat din capitală
Postat la: 28.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. Trei explozii masive au fost auzite în centrul Teheranului, potrivit agenției de știri semioficiale iraniene Fars.
Ayattolahul Iranului, Ali Khamenei, nu se află în Teheran, afirmă surse israeliene. Se pare că acesta se aștepta la un astfel de atac. Majid Akhavan, purtătorul de cuvânt al Organizației Aviației Civile, a anunțat: Pe baza NOTAM-ului emis, întregul spațiu aerian al țării a fost închis până la o nouă notificare.
Comandamentul Frontului Intern al IDF: Israelul se pregătește pentru atacuri iraniene; israelienii vor fi avertizați în timp util. El spune că Comandamentul Frontului Intern „face tot posibilul pentru a se asigura că va avertiza populația în timp util". Deocamdată, israelienilor li s-a spus să rămână în apropierea camerelor de siguranță.
În timp ce Israelul lansează atacuri asupra Iranului, agenția de spionaj Mossad, pe canalul său oficial Telegram în limba persană, face apel la iranieni să ajute la „readucerea Iranului la zilele sale glorioase". „Frații și surorile noastre iraniene, nu sunteți singuri! Am lansat un canal Telegram extrem de sigur și dedicat special pentru voi. Împreună vom readuce Iranul la zilele sale glorioase", se arată în declarație.
Mossadul îi îndeamnă pe iranieni să „împărtășească cu noi fotografii și videoclipuri din lupta voastră dreaptă împotriva regimului". Un înalt oficial israelian a declarat că atacul este unul comun Israel-SUA și este vorba despre o operațiune pregătită de mai multe luni. Israelul ar fi încercat să-l asasineze pe președintele Iranului, Masoud Pezeshkian - atac atribuit unei operațiuni comune cu SUA.
Exploziile produse la Teheran fac parte dintr-o operațiune comună a Washingtonului și Tel Avivului, potrivit presei israeliene. În capitala Iranului continuă să se audă noi explozii, iar informațiile preliminare indică o posibilă tentativă de asasinat asupra președintelui iranian Masoud Pezeshkian.
Conform datelor apărute până în prezent, ar fi fost vizate aproximativ 30 de obiective din Iran, inclusiv reședința lui Pezeshkian, sediul serviciului de informații al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice și aeroportul din Teheran. În Israel este așteptat un posibil răspuns sub formă de atacuri cu rachete și drone, iar în toată țara a fost declarată alertă aeriană.
Primele rapoarte israeliene arată că ar fi vorba despre o tentativă de asasinat asupra președintelui iranian Masoud Pezeshkian. Noi explozii auzite la Teheran, al doilea val de atacuri aeriene israeliene este în curs de desfășurare. „Acesta va fi un atac comun israeliano-american", anunță postul de televiziune de stat, Kann.
Anunțul a fost făcut în timp ce un nor gros de fum se ridica din centrul capitalei iraniene, Teheran, notează AP. Televiziunea de stat iraniană a confirmat producerea exploziei, fără a oferi detalii suplimentare. În același timp, sirenele de alarmă au răsunat în mai multe zone din Israel. Armata israeliană a precizat că alerta preventivă a fost emisă „pentru a pregăti populația pentru posibilitatea lansării de rachete către statul Israel".
Inițial, martori au relatat despre o explozie în Teheran, fără un comentariu imediat din partea autorităților iraniene. Incidentul are loc pe fondul tensiunilor ridicate dintre Iran și Statele Unite ale Americii privind programul nuclear al Teheranului.
Potrivit New York Times, care citează un oficial american, SUA au lansat atacuri asupra Iranului. Iranul își închide întregul spațiu aerian, iar Ayatollahul Ali Khamenei a plecat din capitala Teheran. Associated Press raportează, de asemenea, că SUA participă la atacurile Israelului împotriva Iranului.
Un oficial israelian din domeniul apărării a declarat agenției de știri Reuters că operațiunea de dimineață a fost coordonată cu SUA. Conform NYTimes, un fum gros se ridică din districtul din Teheran unde locuiește în mod normal liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit ziarului iranian Shargh.
Locuitorii din Teheran au raportat, de asemenea, că au văzut fum ridicându-se din district, unde se află și palatul prezidențial și Consiliul Național de Securitate. Al Jazeera transmite că ayatollahul Ali Khamenei nu se află în capitală. A fost transportat către o locație necunoscută din țară. Iranul își închide întregul spațiu aerian.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Serviciile secrete din SUA contrazic informațiile lansate de către Donald Trump, în discursul despre Starea Națiunii
Afirmatia presedintelui american Donald Trump ca Iranul va avea in curand o racheta care poate lovi Statele Unite nu est ...
-
A izbucnit un război de mare amploare între Pakistan și Afganistan: Se trage din toate direcțiile
Un nou razboi a izbucnit in noaptea de joi spre vineri. Un ministru din Pakistan a anunțat ca țara sa este in „raz ...
-
Ursula von der Leyen laudă România pentru creșterea impresionantă a investițiilor în apărare și în mobilitatea militară
Romania, Estonia, Letonia și Lituania dau un mare exemplu de angajament in ceea ce privește creșterea impresionanta a in ...
-
Marco Rubio vorbește despre o schimbare majoră în relațiile dintre SUA și China: Invocă o veche teorie a războiului
Statele Unite si China au atins un anumit grad de stabilitate in relatia lor tensionata de mult timp, a declarat miercur ...
-
Bubuie un scandal de proporții în SUA, din cauza lui Donald Trump: A reținut documente clasificate și nu avea dreptul. Anchetă de amploare în FBI
FBI a concediat cel putin sase agenti implicati intr-o ancheta din 2022 privind retinerea de catre Donald Trump a unor d ...
-
Trei scenarii de război pregătite de Pentagon împotriva Iranului. De la atacuri cibernetice la bombardamente masive
În timp ce diplomații americani și iranieni negociaza la Geneva viitorul programului nuclear al Teheranului, Penta ...
-
Zelensky îl sabotează pe Trump - Avertisment din partea SUA către Ucraina după lovitura din Marea Neagră: "Să se abţină de la a ataca interesele americane"
Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean sa se abtina de la a sabota interesele americane, in urma un ...
-
Serviciile ruse lansează acuzații șocante: Marea Britanie şi Franţa se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare
Serviciul de informatii externe al Rusiei, SVR, a acuzat marti Marea Britanie si Franta ca se pregatesc sa inarmeze Kiev ...
-
Trump vrea sa atace neapărat Iranul în ciuda faptului că Pentagonul îi atrage atenția că intervenția militară "e o aventură extrem de riscantă"
Washington Post relateaza ca generali de la varful Pentagon l-au avertizat pe Trump ca intervenția in Iran "este o avent ...
-
Xi Jinping se declară pregătit să colaboreze cu Kim Jong Un pentru un „nou capitol" în relaţiile China-Coreea de Nord
Presedintele chinez Xi Jinping s-a declarat luni dispus sa colaboreze cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a desch ...
-
Șapte consecințe ale războiului dintre SUA și Iran: conflictul este iminent, e o chestiune de zile
SUA a adunat o flota semnificativa in Marea Arabiei, Golful Persic, Marea Roșie și Golful Oman. Aceste forțe aproape ca ...
-
Mișcare neașteptată pe bursa americană după ce tarifele lui Trump au fost anulate. Ce s-a întâmplat cu prețul acțiunilor
Decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula tarifele comerciale extinse impuse de președintele Donald Trump a dat ...
-
Gazele din Alaska ar putea intra pe mâna rușilor - Asociere cu un apropiat al lui Donald Trump
Finantatorul texan Gentry Beach, care are legaturi cu familia presedintelui american Donald Trump, a semnat toamna trecu ...
-
Planul uriaș pus în mișcare de Donald Trump, după Consiliul Păcii: Americanii se înșurubează serios în Orientul Mijlociu și vor controla regiunea
Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, ca tarile au contribuit dej ...
-
SUA vrea să atace Iranul în weekendul viitor: "Trump așteaptă terminarea Olimpiadei de iarnă, așa cum a facut si Putin cu patru ani in urmă"
Armata SUA este pregatita sa atace Iranul inca din acest weekend, desi presedintele Donald Trump nu a luat inca o decizi ...
-
Giorgia Meloni nu mai merge la Washington, la Consiliul pentru Pace al lui Trump, îl trimite în schimb pe ministrul de Externe
Italia va participa la reuniunea organizata de președintele american in calitate de observator, asemenea Romaniei și Com ...
-
Alegeri, referendum și pace forțată: Cele 5 mari probleme ale unui plan care ar putea prelungi războiul din Ucraina
Presiunile externe pentru organizarea rapida a unor alegeri in Ucraina readeschid o dezbatere exploziva la Kiev: poate o ...
-
Negocieri sub amenințarea forței: Donald Trump intră în jocul nuclear cu Iranul. Anunțul președintelui american
Președinntele SUA, Donald Trump, a declarat ca va avea un rol „indirect" in negocierile cruciale dintre ...
-
Sefa AfD către Zelenski: "Ești un clovn jalnic și un cerșetor. Cum îndrăznești să ceri ceva din nou?"
Alice Weidel, șefa partidul suveranist din Germania - AfD - a avut un discurs acid la adresa lui Volodimir Zelenki, pe c ...
-
Israelul își anexează de facto Cisiordania motivând că își consolidează controlul împotriva terorismului
Cabinetul israelian a aprobat duminica noi masuri pentru a intari controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate si pe ...
-
Cum au decis Trump și Netanyahu să folosească China pentru a pune presiune pe Iran. Teheranul, împins să facă mai multe concesii
Președintele Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, in timpul intalnirii lor de miercuri, de ...
-
Doctrina Donroe expusă de Marco Rubio la Munchen: America și Europa trebuie să remodeleze împreună ordinea globală, dar Europa trebuie să se apere singură
La Conferința de Securitate de la München, liderii europeni și americani discuta de vineri pana duminica despre vii ...
-
Zelenski se revoltă împotriva americanilor după ce a fost presat să cedeze în fața rușilor: SUA cer prea des concesii Ucrainei
Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat sambata speranta ca discutiile de pace mediate de americani sapt ...
-
Cu cinci arabi israelieni împușcați mortal în 12 ore, șeful poliției avertizează că țara se află în „stare de urgență națională"
Cinci barbați au fost uciși in decurs de 12 ore, intre miercuri seara și joi dimineața, printre ei numarandu-se un șeic ...
-
Scandal uriaș în Franța: „Israelul este inamicul comun al omenirii"
O asociatie de juristi a anuntat joi ca sesizeaza justitia cu privire la "difuzare de informatii false", in urma unor de ...
-
Negocieri secrete Rusia-SUA pentru războiul din Ucraina: Moscova revine în forță lângă puterile mondiale
Kremlinul a pregatit un memorandum cu propuneri pentru un parteneriat economic cu Statele Unite, a scris Bloomberg, cita ...
-
Macron out! Noul binom forte din Europa este Gemania - Italia. Franța este sărită din schemă
De la acorduri comerciale la automobile, sefa guvernului italian Giorgia Meloni si cancelarul german Friedrich Merz isi ...
-
Se intră în Faza a Doua a planului stabilit de Donald Trump: Cea mai mare țară musulmană intră în Consiliul de Pace și trimite 8000 de soldați în Fâșia Gaza
Indonezia, cea mai mare țara musulmana, afirma ca pregatește pana la 8.000 de soldați pentru a fi trimiși in Gaza, fiind ...
-
Americanii intervin în zona de influență rusă: proiect strategic de mare amploare pe sub ochii lui Vladimir Putin
Vicepreședintele SUA J.D. Vance a semnat un acord cu autoritațile armene din Erevan (Armenia) privind cooperarea in dome ...
-
Israelul vrea neapărat război cu Iranul: A avertizat SUA că va ataca independent obiectivele considerate "amenințare existențială"
Israelul avertizeaza Statele Unite ca este pregatit sa lanseze singur un atac asupra obiectivelor programului balistic i ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu