Marco Rubio vorbește despre o schimbare majoră în relațiile dintre SUA și China: Invocă o veche teorie a războiului

Statele Unite şi China au atins un anumit grad de stabilitate în relaţia lor tensionată de mult timp, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, înaintea vizitei lui Donald Trump la Beijing la sfârşitul lunii martie.

Rubio invocă o veche teorie a războiului și arată că atât China, cât și SUA au realizat că un război între doi coloși va aduce pagube atât de mari încât nici nu mai contează rezultatul final. În istorie, marile puteri au încercat să evite coliziuni frontale, asta pentru că daunele pe care și le puteau provoca reciproc depășeau cu mult eventuale câștiguri de pe urma unui război.

„Cred că am atins cel puţin un anumit tip de stabilitate strategică în relaţia noastră", a declarat el reporterilor. „Cred că ambele ţări au ajuns la concluzia că un război comercial global în toată regula între Statele Unite şi China ar fi profund dăunător pentru ambele părţi şi pentru întreaga lume", a adăugat Marco Rubio în timpul unei vizite în Caraibe. Marco Rubio şi preşedintele SUA au considerat mult timp China un adversar care trebuie învins pe scena mondială.

Şeful diplomaţiei americane a declarat, de asemenea, că Statele Unite vor continua să fie precaute faţă de ţară şi vor căuta să-şi diversifice economia pentru a reduce dominaţia Chinei în lanţurile de aprovizionare. De asemenea, el s-a angajat să continue să facă presiuni asupra Chinei pentru a negocia un acord nuclear trilateral cu Statele Unite şi Rusia. Un oficial american de rang înalt s-a întâlnit săptămâna aceasta la Geneva cu omologii săi ruşi şi chinezi după expirarea noului tratat START pentru controlul armelor nucleare.

Iar Statele Unite au cerut lansarea negocierilor multilaterale privind controlul, inclusiv cu China. „Au spus public că nu vor să facă acest lucru", a adăugat Marco Rubio, referindu-se la China. Însă „vom continua să insistăm, deoarece credem că ar fi bine pentru toată lumea dacă am ajunge la un astfel de acord", a spus el. Rusia şi Statele Unite deţin, de departe, cele mai mari arsenale nucleare din lume. Însă cel al Chinei se dezvoltă rapid.

Donald Trump urmează să viziteze China la sfârşitul lunii martie. Aceasta va fi prima sa călătorie în China de la începutul celui de-al doilea mandat. Marco Rubio a indicat că intenţionează să călătorească cu preşedintele. În 2020, China i-a impus sancţiuni, pe atunci senator, pentru susţinerea drepturilor omului în Hong Kong şi pentru minoritatea uigură.