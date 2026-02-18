Giorgia Meloni nu mai merge la Washington, la Consiliul pentru Pace al lui Trump, îl trimite în schimb pe ministrul de Externe

Italia va participa la reuniunea organizată de președintele american în calitate de observator, asemenea României și Comisiei Europene. Dar va fi reprezentată de Antonio Tajani, scrie agenția italiană de presă Ansa.

Ministrul de externe Antonio Tajani, care este și vicepremier în guvernul de la Roma, a confirmat miercuri că el, și nu prim-ministra Giorgia Meloni, va reprezenta Italia joi, la Washington, la reuniunea Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump.

Italia participă în calitate de observator, deoarece guvernul afirmă că Roma nu poate fi membru cu drepturi depline, întrucât Constituția italiană prevede că Italia poate adera la organisme internaționale numai dacă este pe picior de egalitate cu toți ceilalți membri.

România, asemenea Italiei, participă și ea în calitate de observator, dar va fi reprezentată la cel mai înalt nivel, de președintele Nicușor Dan.

„Voi merge la Washington pentru a reprezenta Italia în calitate de observator la această primă reuniune a Consiliului pentru Pace, pentru a fi prezent atunci când se vor lua decizii cu privire la reconstrucția Gazei și viitorul Palestinei", a declarat Tajani în timpul unei vizite la Tirana.

El a insistat că Italia are un interes major în regiune.

„Italia este un actor important în regiunea mediteraneană. Nu putem să nu facem parte dintr-o strategie care ne va menține în prima linie, ascultând ce se face. Trebuie să facem ceea ce am făcut întotdeauna pentru a construi pacea și stabilitatea în întreg Orientul Mijlociu", a spus Tajani.

„Deci, este o alegere politică care respectă Constituția Republicii, dar permite Italiei să continue să facă parte dintr-o strategie care include Uniunea Europeană", a spus el.

Opoziția italiană a criticat dur decizia guvernului, acuzând că participarea la Consiliul pentru Pace, chiar și în calitate de țară observatoare, încalcă Articolul 11 din Constituție, care permite Italiei să participe la organizații multinaționale cu suveranitate limitată numai în condiții de egalitate.

„Giorgia Meloni vrea să umilească tradiția diplomatică a acestei țări pentru a nu-l nemulțumi pe Trump", a acuzat șefa Partidului Democrat de opoziție, Elly Schlein.

„Aderarea la clubul dorit de Trump, eludând Constituția, și apărarea ideologiei MAGA demonstrează o subordonare nesustenabilă, contrară intereselor naționale. Departe de a fi o lideră, Meloni se află la marginea proiectului european", a adăugat Schlein.

Liderul Mișcării Cinci Stele, Giuseppe Conte, a fost de acord.

„Meloni continuă să păteze Italia doar pentru a mulțumi Washingtonul. După ce a oferit acoperire politică și militară guvernului Netanyahu, ea degradează acum țara noastră la rolul de spectator al unui proiect de speculații imobiliare care nu pare să ofere nicio perspectivă reală pentru populația palestiniană chinuită de ani de opresiune și, mai recent, decimată de genocid", a spus Conte.

„Meloni poate să se încline cât vrea. Dar ar trebui să o facă în nume personal. Nu în numele Italiei", a adăugat el.

Senatorul centrist Carlo Calenda, fondator al partidului Azione, a fost de asemenea dur.

„Consiliul Păcii este o cabală de dictatori, oameni de afaceri și profitori, condusă pe viață de Trump și încredințată lui (Jared) Kushner, care a prezentat un proiect delirant de dezvoltare imobiliară în stil Palm Beach pe ruinele Gazei. Palestinienii nici măcar nu sunt luați în considerare. Faptul că Giorgia Meloni a decis să ne târască, chiar și ca observatori, în această abominație, ofensează demnitatea Italiei și a poporului italian", a spus el.