Giorgia Meloni nu mai merge la Washington, la Consiliul pentru Pace al lui Trump, îl trimite în schimb pe ministrul de Externe
Postat la: 18.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Italia va participa la reuniunea organizată de președintele american în calitate de observator, asemenea României și Comisiei Europene. Dar va fi reprezentată de Antonio Tajani, scrie agenția italiană de presă Ansa.
Ministrul de externe Antonio Tajani, care este și vicepremier în guvernul de la Roma, a confirmat miercuri că el, și nu prim-ministra Giorgia Meloni, va reprezenta Italia joi, la Washington, la reuniunea Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump.
Italia participă în calitate de observator, deoarece guvernul afirmă că Roma nu poate fi membru cu drepturi depline, întrucât Constituția italiană prevede că Italia poate adera la organisme internaționale numai dacă este pe picior de egalitate cu toți ceilalți membri.
România, asemenea Italiei, participă și ea în calitate de observator, dar va fi reprezentată la cel mai înalt nivel, de președintele Nicușor Dan.
„Voi merge la Washington pentru a reprezenta Italia în calitate de observator la această primă reuniune a Consiliului pentru Pace, pentru a fi prezent atunci când se vor lua decizii cu privire la reconstrucția Gazei și viitorul Palestinei", a declarat Tajani în timpul unei vizite la Tirana.
El a insistat că Italia are un interes major în regiune.
„Italia este un actor important în regiunea mediteraneană. Nu putem să nu facem parte dintr-o strategie care ne va menține în prima linie, ascultând ce se face. Trebuie să facem ceea ce am făcut întotdeauna pentru a construi pacea și stabilitatea în întreg Orientul Mijlociu", a spus Tajani.
„Deci, este o alegere politică care respectă Constituția Republicii, dar permite Italiei să continue să facă parte dintr-o strategie care include Uniunea Europeană", a spus el.
Opoziția italiană a criticat dur decizia guvernului, acuzând că participarea la Consiliul pentru Pace, chiar și în calitate de țară observatoare, încalcă Articolul 11 din Constituție, care permite Italiei să participe la organizații multinaționale cu suveranitate limitată numai în condiții de egalitate.
„Giorgia Meloni vrea să umilească tradiția diplomatică a acestei țări pentru a nu-l nemulțumi pe Trump", a acuzat șefa Partidului Democrat de opoziție, Elly Schlein.
„Aderarea la clubul dorit de Trump, eludând Constituția, și apărarea ideologiei MAGA demonstrează o subordonare nesustenabilă, contrară intereselor naționale. Departe de a fi o lideră, Meloni se află la marginea proiectului european", a adăugat Schlein.
Liderul Mișcării Cinci Stele, Giuseppe Conte, a fost de acord.
„Meloni continuă să păteze Italia doar pentru a mulțumi Washingtonul. După ce a oferit acoperire politică și militară guvernului Netanyahu, ea degradează acum țara noastră la rolul de spectator al unui proiect de speculații imobiliare care nu pare să ofere nicio perspectivă reală pentru populația palestiniană chinuită de ani de opresiune și, mai recent, decimată de genocid", a spus Conte.
„Meloni poate să se încline cât vrea. Dar ar trebui să o facă în nume personal. Nu în numele Italiei", a adăugat el.
Senatorul centrist Carlo Calenda, fondator al partidului Azione, a fost de asemenea dur.
„Consiliul Păcii este o cabală de dictatori, oameni de afaceri și profitori, condusă pe viață de Trump și încredințată lui (Jared) Kushner, care a prezentat un proiect delirant de dezvoltare imobiliară în stil Palm Beach pe ruinele Gazei. Palestinienii nici măcar nu sunt luați în considerare. Faptul că Giorgia Meloni a decis să ne târască, chiar și ca observatori, în această abominație, ofensează demnitatea Italiei și a poporului italian", a spus el.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Alegeri, referendum și pace forțată: Cele 5 mari probleme ale unui plan care ar putea prelungi războiul din Ucraina
Presiunile externe pentru organizarea rapida a unor alegeri in Ucraina readeschid o dezbatere exploziva la Kiev: poate o ...
-
Negocieri sub amenințarea forței: Donald Trump intră în jocul nuclear cu Iranul. Anunțul președintelui american
Președinntele SUA, Donald Trump, a declarat ca va avea un rol „indirect" in negocierile cruciale dintre ...
-
Sefa AfD către Zelenski: "Ești un clovn jalnic și un cerșetor. Cum îndrăznești să ceri ceva din nou?"
Alice Weidel, șefa partidul suveranist din Germania - AfD - a avut un discurs acid la adresa lui Volodimir Zelenki, pe c ...
-
Israelul își anexează de facto Cisiordania motivând că își consolidează controlul împotriva terorismului
Cabinetul israelian a aprobat duminica noi masuri pentru a intari controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate si pe ...
-
Cum au decis Trump și Netanyahu să folosească China pentru a pune presiune pe Iran. Teheranul, împins să facă mai multe concesii
Președintele Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, in timpul intalnirii lor de miercuri, de ...
-
Doctrina Donroe expusă de Marco Rubio la Munchen: America și Europa trebuie să remodeleze împreună ordinea globală, dar Europa trebuie să se apere singură
La Conferința de Securitate de la München, liderii europeni și americani discuta de vineri pana duminica despre vii ...
-
Zelenski se revoltă împotriva americanilor după ce a fost presat să cedeze în fața rușilor: SUA cer prea des concesii Ucrainei
Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat sambata speranta ca discutiile de pace mediate de americani sapt ...
-
Cu cinci arabi israelieni împușcați mortal în 12 ore, șeful poliției avertizează că țara se află în „stare de urgență națională"
Cinci barbați au fost uciși in decurs de 12 ore, intre miercuri seara și joi dimineața, printre ei numarandu-se un șeic ...
-
Scandal uriaș în Franța: „Israelul este inamicul comun al omenirii"
O asociatie de juristi a anuntat joi ca sesizeaza justitia cu privire la "difuzare de informatii false", in urma unor de ...
-
Negocieri secrete Rusia-SUA pentru războiul din Ucraina: Moscova revine în forță lângă puterile mondiale
Kremlinul a pregatit un memorandum cu propuneri pentru un parteneriat economic cu Statele Unite, a scris Bloomberg, cita ...
-
Macron out! Noul binom forte din Europa este Gemania - Italia. Franța este sărită din schemă
De la acorduri comerciale la automobile, sefa guvernului italian Giorgia Meloni si cancelarul german Friedrich Merz isi ...
-
Se intră în Faza a Doua a planului stabilit de Donald Trump: Cea mai mare țară musulmană intră în Consiliul de Pace și trimite 8000 de soldați în Fâșia Gaza
Indonezia, cea mai mare țara musulmana, afirma ca pregatește pana la 8.000 de soldați pentru a fi trimiși in Gaza, fiind ...
-
Americanii intervin în zona de influență rusă: proiect strategic de mare amploare pe sub ochii lui Vladimir Putin
Vicepreședintele SUA J.D. Vance a semnat un acord cu autoritațile armene din Erevan (Armenia) privind cooperarea in dome ...
-
Israelul vrea neapărat război cu Iranul: A avertizat SUA că va ataca independent obiectivele considerate "amenințare existențială"
Israelul avertizeaza Statele Unite ca este pregatit sa lanseze singur un atac asupra obiectivelor programului balistic i ...
-
Analiza militară a regiunii arată că americanii și israelienii se pregătesc de un atac complex si de lungă durată asupra Iranului
Statele Unite, impreuna cu Israelul, planifica o campanie militara pe termen lung impotriva Iranului, bazandu-se pe pres ...
-
Speculațiile despre sănătatea lui Trump sunt la cote maxime: Experții au dat verdictul real
La mai mult de un an de la preluarea celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, speculațiile despre starea de sanata ...
-
Operațiune secretă: Rusia a trimis Iranului 5 tone de dolari cash cu trenul și vaporul, după sancțiunile impuse de Trump
Rusia a livrat in secret aproximativ 2,5 miliarde de dolari in numerar catre Iran in 2018, pentru a susține regimul de l ...
-
Statele Unite acuză China că vrea să-i egaleze arsenalul nuclear şi că a efectuat teste secrete
Statele Unite au acuzat vineri China de o „acumulare masiva si deliberata" de arme nucleare si de urmarirea obtine ...
-
Simularea militară care arată că NATO nu ar face față unei invazii rusești într-o țară membră. SUA nu ar respecta Articolul 5 din tratat
O simulare militara realizata de publicația germana Die Welt și Centrul german pentru jocuri de razboi al Universitații ...
-
Comandoul sinucigaş format din femei care conduce ofensiva armată din Balucistan. Ce este Brigada Majeed?
Armata de Eliberare din Balucistan (BLA) si-a plasat "comandoul sinucigas feminin" in centrul strategiei sale armate, co ...
-
Expirarea tratatului de dezarmare nucleară dintre SUA și Rusia, „moment grav" pentru pacea și securitatea globale, avertizează șeful ONU
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat ca expirarea New START, ultimul tratat de dezarmare nucleara ram ...
-
Trump lansează amenințări dure la adresa Iranului: "Ayatollahul Ali Khamenei ar trebui să fie foarte îngrijorat"
Iranul a declarat miercuri ca negocierile cu SUA vor continua vineri in Oman, in schimb președintele Trump a avertizat l ...
-
Se pregătește o măsură care va produce cutremur în Europa: Se naște un lider pe sistem american și se elimină dreptul de veto
Liderii PPE, cea mai mare și mai puternica familie politica din Europa, propun o serie de masuri care ar genera un adeva ...
-
Colonel britanic, avertisment exploziv: Putin rămâne fără soldați și intră în faza finală a războiului
Dupa aproape patru ani de lupte și pierderi uriașe, armata rusa da semne clare de epuizare. Fostul colonel britanic, Ham ...
-
Donald Trump: "Acordul privind Groenlanda este aproape finalizat. Va fi avantajos pentru toată lumea"
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca negocierile privind un acord-cadru referitor la Groenlanda sunt ...
-
Volodimir Zelenski se pregătește pentru întâlnirea crucială cu rușii: "Suntem în contact permanent cu partea americană"
Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sambata ca Kievul se pregateste pentru intalniri diplomatice "saptam ...
-
Șah la Ursula: O discuție între Europa și Vladimir Putin ar putea duce la încheierea războiului din Ucraina. Fără ea, nu va fi pace
Xavier Bettel, premierul Luxemburgului, a declarat ca Europa nu va reuși sa puna capat razboiului din Ucraina fara a dis ...
-
Este oficial! O alianță care schimbă harta lumii!
China, Rusia și Brazilia construiesc o autostrada digitala subacvatica care va ocoli Occidentul. 72.000 de kilometri de ...
-
Ce s-ar putea întâmpla dacă SUA ar lovi Iranul? Șapte scenarii posibile
Statele Unite par tot mai aproape de o posibila lovitura militara impotriva Iranului, chiar in urmatoarele zile. Deși ți ...
-
Anunțul lui Donald Trump au generat un efect invers: S-a declanșat strategia "sell America"
Dolarul se afla intr-o veritabila "bear market", afirma analistii, dupa ce, marti, moneda americana a inregistrat cea ma ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu