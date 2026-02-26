Ursula von der Leyen laudă România pentru creșterea impresionantă a investițiilor în apărare și în mobilitatea militară
Postat la: 26.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
România, Estonia, Letonia și Lituania dau un mare exemplu de angajament în ceea ce privește creșterea impresionantă a investițiilor în apărare și în mobilitatea militară, iar măsurile luate pentru a îmbunătăți securitatea contribuie și la creșterea competitivității noastre în această regiune, a declarat joi, la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în deschiderea conferinței la nivel înalt pentru lansarea Instrumentului EastInvest.
La evenimentul găzduit de Comisia Europeană mai sunt prezenți, printre alții, președinta Băncii Europene de Investiții (BEI), Nadia Calvino, prim-miniștrii Ilie Bolojan (România), Kristen Michal (Estonia), Inga Ruginiene (Lituania) și Evika Silina (Letonia) și reprezentanți ai Bulgariei, Finlandei, Poloniei, Slovaciei și Ungariei.
„În urmă cu patru ani, (președintele rus, Vladimir) Putin a ordonat tancurilor lui să intre în Ucraina și, cu invazia ilegală a Rusiei, lumea s-a schimbat peste noapte. A fost o alarmă de trezire pentru întreaga Europă, dar cel mai mare impact a fost simțit de-a lungul frontierelor noastre estice. Și datorăm o imensă recunoștință acestei regiuni, întrucât comunitățile de la granița de pe flancul nostru estic ajută la menținerea Europei în siguranță.
De la începutul războiului, am fost de partea comunităților de la frontiera estică, dar astăzi mai facem un pas către consolidarea regiunii noastre frontaliere'", a spus șefa executivului UE în intervenția sa.
Potrivit Ursulei von der Leyen, în afară de impactul psihologic al proximității războiului, invazia rusă a divizat comunități, au fost afectate economiile, locurile de muncă și infrastructura, transportul și turismul au fost perturbate, iar oamenii se confruntă zilnic cu riscuri, amenințări hibride, transformarea migrației în armă și incursiuni de drone.
Președinta CE a pus accentul pe trei priorități - consolidarea securității și a apărării, deblocarea de noi investiții masive pentru stimularea creșterii economice și valorificarea potențialului și punctelor forte ale localităților frontaliere.
„Știm că economiile și comunitățile au nevoie de securitate și de stabilitate și acest lucru este cu atât mai important de-a lungul frontierei noastre estice. Europa a luat deja măsuri istorice către construirea unei uniuni a apărării. Așadar, știți că vom mobiliza până la 800 de miliarde de euro până în 2030 pentru eforturile de apărare.
Avem foaia de parcurs privind pregătirea apărării până în 2030, ce stabilește obiective clare și obiective măsurabile, dar mesajul meu astăzi este că Europa se concentrează și pe securitatea frontierei de est, întrucât securitatea voastră este vitală pentru întreaga Europă. De aceea, aproape două treimi din cele 150 de miliarde de euro disponibile prin mecanismul SAFE sunt alocate către cele opt țări de la frontieră ce sunt reprezentate astăzi aici", a continuat Von der Leyen.
Ea a amintit de inițiativa Eastern Flank Watch și cea de apărare contra dronelor, care vor ajuta la securizarea în mod special a regiunilor de la frontiera estică a UE.
„În plus, investim miliarde în mobilitatea militară din regiunea frontalieră. Așadar, dacă este necesar, trupe și echipament pot fi desfășurate mai rapid", a explicat șefa executivului comunitar.
Referitor la a doua prioritate menționată, președinta Comisiei a insistat că un mediu mai sigur poate să ajute la atragerea de noi investiții în regiunile de la frontiera estică.
„Știm cu toții din experiența noastră că aceste regiuni au o populație rezilientă și o forță de muncă calificată, așa că în situația războiului dus de Rusia, care continuă, înseamnă că investitorii, potențialii investitori, au nevoie de reasigurări. România, de exemplu, va produce medicamente esențiale la centrul de cercetare de la Iași și această fabrică cu înalte tehnologii va face vaccinuri și antibiotice avansate", a subliniat Ursula von der Leyen în discursul său.
EastInvest va fi o platformă de finanțare specifică pentru regiunile estice ale UE
Instrumentul EastInvest se află în centrul strategiei pentru regiunile estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, adoptată săptămâna trecută de Comisie pentru a ajuta aceste regiuni să facă față provocărilor cu care se confruntă ca urmare a războiului de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei.
EastInvest va fi o platformă de finanțare specifică pentru regiunile estice ale UE, care va reuni Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Nordică de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și băncile naționale de promovare din nouă state membre: Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria.
Aceasta va facilita accesul promotorilor de proiecte privați și publici din regiunile estice ale UE la împrumuturi și la sprijin consultativ pentru a-și stimula economiile, a dezvolta comerțul și a spori securitatea. Cele patru instituții financiare participante estimează că mecanismul va furniza cel puțin 28 de miliarde de euro sub formă de investiții private și publice în regiunile respective.
Instituirea unei platforme specifice va permite o mai bună coordonare între investitorii relevanți și va asigura o complementaritate și sinergii ridicate ale intervențiilor lor în regiunile frontaliere estice. De asemenea, EastInvest va contribui la coordonarea acordării de împrumuturi și de sprijin consultativ, inclusiv autorităților publice locale, în regiunile frontaliere estice.
Acesta va aborda nevoile de investiții identificate în strategiile de dezvoltare ale regiunilor care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina prin acordarea de sprijin specific sub formă de împrumuturi de către instituțiile participante.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Marco Rubio vorbește despre o schimbare majoră în relațiile dintre SUA și China: Invocă o veche teorie a războiului
Statele Unite si China au atins un anumit grad de stabilitate in relatia lor tensionata de mult timp, a declarat miercur ...
-
Bubuie un scandal de proporții în SUA, din cauza lui Donald Trump: A reținut documente clasificate și nu avea dreptul. Anchetă de amploare în FBI
FBI a concediat cel putin sase agenti implicati intr-o ancheta din 2022 privind retinerea de catre Donald Trump a unor d ...
-
Trei scenarii de război pregătite de Pentagon împotriva Iranului. De la atacuri cibernetice la bombardamente masive
În timp ce diplomații americani și iranieni negociaza la Geneva viitorul programului nuclear al Teheranului, Penta ...
-
Zelensky îl sabotează pe Trump - Avertisment din partea SUA către Ucraina după lovitura din Marea Neagră: "Să se abţină de la a ataca interesele americane"
Departamentul de Stat al SUA i-a cerut guvernului ucrainean sa se abtina de la a sabota interesele americane, in urma un ...
-
Serviciile ruse lansează acuzații șocante: Marea Britanie şi Franţa se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare
Serviciul de informatii externe al Rusiei, SVR, a acuzat marti Marea Britanie si Franta ca se pregatesc sa inarmeze Kiev ...
-
Trump vrea sa atace neapărat Iranul în ciuda faptului că Pentagonul îi atrage atenția că intervenția militară "e o aventură extrem de riscantă"
Washington Post relateaza ca generali de la varful Pentagon l-au avertizat pe Trump ca intervenția in Iran "este o avent ...
-
Xi Jinping se declară pregătit să colaboreze cu Kim Jong Un pentru un „nou capitol" în relaţiile China-Coreea de Nord
Presedintele chinez Xi Jinping s-a declarat luni dispus sa colaboreze cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a desch ...
-
Șapte consecințe ale războiului dintre SUA și Iran: conflictul este iminent, e o chestiune de zile
SUA a adunat o flota semnificativa in Marea Arabiei, Golful Persic, Marea Roșie și Golful Oman. Aceste forțe aproape ca ...
-
Mișcare neașteptată pe bursa americană după ce tarifele lui Trump au fost anulate. Ce s-a întâmplat cu prețul acțiunilor
Decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula tarifele comerciale extinse impuse de președintele Donald Trump a dat ...
-
Gazele din Alaska ar putea intra pe mâna rușilor - Asociere cu un apropiat al lui Donald Trump
Finantatorul texan Gentry Beach, care are legaturi cu familia presedintelui american Donald Trump, a semnat toamna trecu ...
-
Planul uriaș pus în mișcare de Donald Trump, după Consiliul Păcii: Americanii se înșurubează serios în Orientul Mijlociu și vor controla regiunea
Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, ca tarile au contribuit dej ...
-
SUA vrea să atace Iranul în weekendul viitor: "Trump așteaptă terminarea Olimpiadei de iarnă, așa cum a facut si Putin cu patru ani in urmă"
Armata SUA este pregatita sa atace Iranul inca din acest weekend, desi presedintele Donald Trump nu a luat inca o decizi ...
-
Giorgia Meloni nu mai merge la Washington, la Consiliul pentru Pace al lui Trump, îl trimite în schimb pe ministrul de Externe
Italia va participa la reuniunea organizata de președintele american in calitate de observator, asemenea Romaniei și Com ...
-
Alegeri, referendum și pace forțată: Cele 5 mari probleme ale unui plan care ar putea prelungi războiul din Ucraina
Presiunile externe pentru organizarea rapida a unor alegeri in Ucraina readeschid o dezbatere exploziva la Kiev: poate o ...
-
Negocieri sub amenințarea forței: Donald Trump intră în jocul nuclear cu Iranul. Anunțul președintelui american
Președinntele SUA, Donald Trump, a declarat ca va avea un rol „indirect" in negocierile cruciale dintre ...
-
Sefa AfD către Zelenski: "Ești un clovn jalnic și un cerșetor. Cum îndrăznești să ceri ceva din nou?"
Alice Weidel, șefa partidul suveranist din Germania - AfD - a avut un discurs acid la adresa lui Volodimir Zelenki, pe c ...
-
Israelul își anexează de facto Cisiordania motivând că își consolidează controlul împotriva terorismului
Cabinetul israelian a aprobat duminica noi masuri pentru a intari controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate si pe ...
-
Cum au decis Trump și Netanyahu să folosească China pentru a pune presiune pe Iran. Teheranul, împins să facă mai multe concesii
Președintele Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, in timpul intalnirii lor de miercuri, de ...
-
Doctrina Donroe expusă de Marco Rubio la Munchen: America și Europa trebuie să remodeleze împreună ordinea globală, dar Europa trebuie să se apere singură
La Conferința de Securitate de la München, liderii europeni și americani discuta de vineri pana duminica despre vii ...
-
Zelenski se revoltă împotriva americanilor după ce a fost presat să cedeze în fața rușilor: SUA cer prea des concesii Ucrainei
Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat sambata speranta ca discutiile de pace mediate de americani sapt ...
-
Cu cinci arabi israelieni împușcați mortal în 12 ore, șeful poliției avertizează că țara se află în „stare de urgență națională"
Cinci barbați au fost uciși in decurs de 12 ore, intre miercuri seara și joi dimineața, printre ei numarandu-se un șeic ...
-
Scandal uriaș în Franța: „Israelul este inamicul comun al omenirii"
O asociatie de juristi a anuntat joi ca sesizeaza justitia cu privire la "difuzare de informatii false", in urma unor de ...
-
Negocieri secrete Rusia-SUA pentru războiul din Ucraina: Moscova revine în forță lângă puterile mondiale
Kremlinul a pregatit un memorandum cu propuneri pentru un parteneriat economic cu Statele Unite, a scris Bloomberg, cita ...
-
Macron out! Noul binom forte din Europa este Gemania - Italia. Franța este sărită din schemă
De la acorduri comerciale la automobile, sefa guvernului italian Giorgia Meloni si cancelarul german Friedrich Merz isi ...
-
Se intră în Faza a Doua a planului stabilit de Donald Trump: Cea mai mare țară musulmană intră în Consiliul de Pace și trimite 8000 de soldați în Fâșia Gaza
Indonezia, cea mai mare țara musulmana, afirma ca pregatește pana la 8.000 de soldați pentru a fi trimiși in Gaza, fiind ...
-
Americanii intervin în zona de influență rusă: proiect strategic de mare amploare pe sub ochii lui Vladimir Putin
Vicepreședintele SUA J.D. Vance a semnat un acord cu autoritațile armene din Erevan (Armenia) privind cooperarea in dome ...
-
Israelul vrea neapărat război cu Iranul: A avertizat SUA că va ataca independent obiectivele considerate "amenințare existențială"
Israelul avertizeaza Statele Unite ca este pregatit sa lanseze singur un atac asupra obiectivelor programului balistic i ...
-
Analiza militară a regiunii arată că americanii și israelienii se pregătesc de un atac complex si de lungă durată asupra Iranului
Statele Unite, impreuna cu Israelul, planifica o campanie militara pe termen lung impotriva Iranului, bazandu-se pe pres ...
-
Speculațiile despre sănătatea lui Trump sunt la cote maxime: Experții au dat verdictul real
La mai mult de un an de la preluarea celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, speculațiile despre starea de sanata ...
-
Operațiune secretă: Rusia a trimis Iranului 5 tone de dolari cash cu trenul și vaporul, după sancțiunile impuse de Trump
Rusia a livrat in secret aproximativ 2,5 miliarde de dolari in numerar catre Iran in 2018, pentru a susține regimul de l ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu