Netanyahu și prințul saudit Mohammed bin Salman - cei doi lideri care l-au determinat pe Trump să atace Iranul (Washington Post)

Președintele Donald Trump a luat decizia să ordone atacurile asupra Iranului la presiunile Israelului și ale lui puternicului prinț moștenitor saudit, a dezvăluit duminiciă ziarul american Washington Post.

Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat atacuri de amploare asupra Iranului, în ciuda evaluărilor serviciilor de informații americane care indicau faptul că este puțin probabil ca Teheranul să reprezinte o amenințare directă la adresa teritoriului Statelor Unite în următorul deceniu, a relatat The Post, citând patru surse familiare cu acest dosar. Decizia a urmat unor săptămâni de lobby din partea a doi aliați cheie ai SUA din Orientul Mijlociu - Israel și Arabia Saudită.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a continuat eforturile constante de a obține acordul pentru lovituri americane împotriva Iranului, în timp ce prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman, a efectuat mai multe apeluri private către Trump pe parcursul ultimei luni, pledând pentru o acțiune militară, deși public susținea diplomația.

După ce atacul comun SUA - Israel a început, atât Trump cât și Netanyahu au declarat că e vorba de lovituri preventive care să împiedice regimul de la Teheran să obțină arma nucleară. Ulterior, Arabia Saudită a condamnat public atacurile Iranului asupra țărilor arabe care adăpostesc baze militare SUA.