Serviciile ruse lansează acuzații șocante: Marea Britanie şi Franţa se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare

Serviciul de informaţii externe al Rusiei, SVR, a acuzat marţi Marea Britanie şi Franţa că se pregătesc să înarmeze Kievul cu bombe nucleare, o afirmaţie făcută fără a prezenta dovezi.

Într-o declaraţie publicată marţi, când lumea occidentală îşi exprimă solidaritatea cu Ucraina la împlinirea a patru de la invazia rusă, spionajul de la Moscova afirmă că cele două ţări europene, Marea Britanie şi Franţa, ar face această mişcare pentru a consolida poziţia de negociere a Ucrainei în războiul împotriva Rusiei, care a intrat în al cincilea an.

„Elitele britanice şi franceze nu sunt pregătite să accepte înfrângerea. Consideră că Kievul trebuie să fie aprovizionat cu „wunderwaffe" (super-armă, termen nazist - n.r.). Ucraina va putea pretinde astfel „condiţii mai avantajoase pentru încheierea acţiunilor militare" dacă va avea o bombă atomică sau măcar o aşa-numită „bombă murdară"", se arată în comunicatul SVR.

„Londra şi Parisul lucrează activ la soluţionarea problemelor legate de dotarea Ucrainei cu astfel de arme, precum şi cu mijloacele de livrare a acestora. Este vorba despre transferul secret către Kiev al echipamentelor, componentelor şi tehnologiilor europene din acest domeniu", acuză spionajul rus, care precizează că „Berlinul a refuzat în mod prudent" să participe la această „aventură periculoasă".

„Astfel de planuri extrem de periculoase ale Londrei şi Parisului arată că şi-au pierdut simţul realităţii", a afirmat SVR, adăugând că ţările respective greşesc crezând că pot evita tragerea la răspundere.

Oficialii ruşi au reacţionat imediat la această declaraţie a SVR, Consiliul Federaţiei Rusiei, camera superioară a parlamentului rus, solicitând Consiliului de Securitate al ONU şi Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică să deschidă o anchetă. De asemenea, „facem apel la colegii noştri - membri ai Camerei Comunelor şi ai Camerei Lorzilor din Marea Britanie, precum şi membri ai Adunării Naţionale şi ai Senatului din Franţa - să iniţieze imediat anchete parlamentare adecvate", a îndemnat Consiliului Federaţiei într-un comunicat.

Intenţia Parisului şi Londrei de a transfera Kievului o bombă nucleară constituie o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, a reacţionat şi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS. „Aţi auzit deja apelurile parlamentului nostru către colegii din Anglia şi Franţa de a întreprinde acţiuni pentru anchete parlamentare. Aceasta este o încălcare flagrantă a tuturor normelor şi principiilor, a actelor relevante ale dreptului internaţional", a subliniat Peskov, comentând mesajul Serviciului de Informaţii Externe al Federaţiei Ruse potrivit căruia Parisul şi Londra lucrează activ la furnizarea către Kiev a unei bombe nucleare, precum şi a mijloacelor de livrare a acesteia.

Agenţiile de informaţii ruse sunt cunoscute de mult timp pentru acuzaţiile exagerate pe care le lansează, Marea Britanie fiind adesea prezentată ca principalul antagonist. În weekend, şeful serviciilor secrete ruse a acuzat Londra că ar fi orchestrat tentativa de asasinat a unui general rus de rang înalt.