Cu cinci arabi israelieni împușcați mortal în 12 ore, șeful poliției avertizează că țara se află în „stare de urgență națională"

Cinci bărbați au fost uciși în decurs de 12 ore, între miercuri seara și joi dimineața, printre ei numărându-se un șeic druz și fiul unui fost primar, în timp ce omorurile violente continuă să facă ravagii în localitățile arabe din Israel.

Pe fondul ultimei serii de omucideri, șeful poliției israeliene, Danny Levy, a avertizat că Israelul se află în „stare de urgență națională". Într-o evaluare a situației cu ofițeri superiori joi dimineață, Levy a spus că poliția nu are echipamentul necesar pentru a face față problemei. Forțele de ordine nu își pot face treaba când „avem mâinile legate, urechile astupate și ochii legați", a spus el.

Levy a spus că poliția face tot ce poate pentru a ține sub control omorurile violente, dar a afirmat că ofițerii nu dispun de instrumentele tehnologice necesare. În plus, a spus el, instanțele trebuie să fie mai severe în pronunțarea sentințelor și să permită poliției să utilizeze măsuri administrative împotriva suspecților, cum ar fi restricționarea libertății de mișcare și de exprimare a anumitor suspecți pe baza unor dovezi confidențiale. El a îndemnat, de asemenea, procurorii să accelereze depunerea actelor de acuzare.

În plus, Levy a făcut apel la politicienii locali și la personalitățile religioase din societatea arabă să condamne fără echivoc violența, subliniind că multe dintre victime sunt trecători nevinovați prinși în focul încrucișat al disputelor dintre bande și familii aflate în conflict.

„Pentru a câștiga această luptă, avem nevoie de un front unit, de un efort național sincronizat din partea tuturor", a spus Levy.

Noaptea sângeroasă a început miercuri după apusul soarelui, când Mohammad Qassem, în vârstă de 48 de ani, a fost împușcat de la distanță mică în fața unui magazin de cartier dintr-o zonă aglomerată din Fureidis, un oraș situat la sud de Haifa, în nordul Israelului, de un bărbat mascat care a fugit apoi pe o trotinetă electrică.

Trecătorii s-au grăbit să ajute victima, care sângera pe trotuar. Potrivit fratelui lui Qassem, Ali, acesta ieșise din casă pentru a cumpăra un pachet de țigări.

Poliția a sosit la locul omorului și a găsit locuitorii protestând. Imaginile filmate după împușcături arată locuitorii ciocnindu-se cu polițiștii, iar ofițerii lovind pe unii dintre ei cu bastoane.

În localitatea Rahat, în jurul orei 2 dimineața, Mukhtar Abu Mdeighem, în vârstă de 22 de ani, fiul fostului primar al orașului arab beduin Atta Abu Mdeighem, a fost împușcat mortal în mașina sa.

La înmormântarea fiului său, fostul primar și-a mărturisit lipsa totală de încredere în modul în care forțele de ordine tratează crimele violente. În timp ce a îndemnat statul să „se trezească", el a adăugat că „noi, în societatea arabă, trebuie să ne ocupăm și de criminalitate. Avem nevoie de o soluție, nu să așteptăm ca guvernul să acționeze. Guvernul va acționa când va dori, pentru că, dacă vor pe cineva din Iran, se duc și îl prind. Dar criminalii de aici? Sunt necesare eforturi", a spus el, potrivit site-ului de știri Walla.

Elogiindu-și fiul ucis, tatăl îndoliat a spus că tânărul „era iubit, avea un chioșc, avea planuri. Voia să studieze și să se căsătorească. Dar băiatul nu mai este acum".

În declarația dată site-ului de știri Ynet, el a menționat că agresorii îl vizaseră pe fiul său și anterior.

„Prima dată când au tras asupra lui a fost acum aproximativ patru luni... a scăpat ca prin minune și Dumnezeu i-a dăruit viața. Nu avea nici măcar o zgârietură, dar afacerea a fost distrusă. De data aceasta au tras asupra lui când conducea mașina în oraș, nu departe de casa lui", a spus fostul primar.

Joi dimineață, poliția a arestat trei suspecți în cazul uciderii și intenționa să-i aducă în fața Tribunalului din Beersheba pentru a-i reține în arest. Aceștia erau singurii suspecți reținuți în legătură cu cele cinci omoruri, până joi după-amiază.

În orașul arab druz Yarka, șeicul Najib Abu Rish a fost ucis în timp ce se îndrepta spre serviciu, joi, în jurul orei 4 dimineața. El a lăsat în urmă o soție și patru copii.

După răsăritul soarelui, Farid Abu Mubarak, în vârstă de 20 de ani, a fost împușcat pe strada principală din Segev Shalom, un oraș arab beduin din sudul Israelului.

În imaginile filmate în timpul împușcăturilor mortale, se vede un bărbat ghemuit în spatele unei mașini negre, în timp ce se aud focuri de armă rapide. O mașină-papuc argintie a plecat în viteză imediat după ce focurile de armă au încetat.

În Lod, Hussein Abu Raqiq, în vârstă de 65 de ani, un îngrijitor profesionist, a fost împușcat mortal în timp ce se îndrepta spre locul de muncă.

Fiul bărbatului ucis, Alaa, a declarat pentru Ynet că tatăl său era un om strict, care se întorcea întotdeauna acasă imediat după ce termina ziua de muncă. Fiul îndoliat a vorbit dur și despre forțele de ordine.

„Zona aceasta este plină de polițiști, unde sunt ei? Singura lor treabă este să facă zgomot, să stea în mașinile lor și să se joace cu telefoanele. Când au loc împușcături, nu îi găsești niciodată", a spus el.

Poliția a sosit la locul omorului din Lod și a demarat o anchetă, dar nu a arestat încă niciun suspect.

Anul acesta, 46 de cetățeni arabi au fost uciși violent în 42 de zile. Anul trecut a fost cel mai grav din istorie în ceea ce privește crimele violente în societatea arabă, cu 252 de omucideri. Dar 2026 se anunță a fi și mai mortal dacă omorurile vor continua în ritmul actual.

Politicienii locali și personalitățile religioase au denunțat crimele care afectează comunitățile lor, dar majoritatea dau vina pe forțele de ordine, acuzând poliția că neglijează rezolvarea omuciderilor când victimele sunt arabe. În vizor se află în principal ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, liderul partidului Otzma Yehudit (Puterea Evreilor, extrema dreaptă), care face adeseori afirmații incendiare la adresa arabilor israelieni și a celor palestinieni.

Omorurile violente au luat amploare în orașele arabe în ultimul deceniu, dar problema s-a agravat considerabil în 2023, când numărul omorurilor a crescut la 244, dublându-se față de cifra de 116 înregistrată în anul precedent. Numărul a scăzut ușor în 2024, înainte de a atinge noi maxime anul trecut. Recordul anterior, stabilit în 2022, era de 126 de omuri. Rata omorurilor din sectorul arab al societății israeliene (două milioane de cetățeni arabi din totalul de 10 milioane) era în 2023 de peste 12 la 100.000, locul trei între statele dezvoltate, după Mexic și Letonia, în timp ce pentru evreii israelieni este pe locul 23 între Slovenia și Țările de Jos.

Potrivit unui studiu al Taub Center, raportul dintre omorurile în sectorul evreiesc și cel arab al Israelului a crescut de la 1:4 în 2015 la 1:13 în 2023, mai mare cu 60% decât cel dintre albi și negri în Statele Unite.

Recent a avut loc la Tel Aviv un protest la care au participat zeci de mii de cetățeni arabi și evrei pentru a protesta împotriva a ceea ce au calificat drept indiferența autorităților față de violența fără precedent din sectorul arab al Israelului.